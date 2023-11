Joaquin Phoenix, Emma Watson, Andrew Garfield und Helena Bonham Carter gehören zu den Schauspielerinnen und Schauspielern mit den besten Filmen. Bild: imago images

Diese Schauspielerinnen und Schauspieler haben die besten Filme

Welche Schauspielerin und welcher Schauspieler haben in den besten Filmen und Serien mitgewirkt? Die Filmbewertungsplattform IMDB weiss es.

Nachdem wir geklärt haben, welche Schauspielerinnen und Schauspieler die schlechtesten Filme gedreht haben, sind nun die besten dran.

Auch bei dieser Liste müssen die Schauspielenden in mindestens zwölf Filmen, die alle über 20'000 Bewertungen erhalten haben, mitgespielt haben.

Die Schauspielerinnen mit den besten Filmen und Serien

Jodie Foster, Helen Mirren, Judi Dench, Natalie Portman und Tilda Swinton haben es knapp nicht auf diese Liste geschafft, sie sind in den Top 30. Sie alle haben aber eine durchschnittliche Bewertung von über 6,5 Sternen.

Über Carey Mulligan

Carey Mulligan ist eine britische Schauspielerin, die für Filme wie «Never Let Me Go», «Suffragette» und «Shame» bekannt ist. Ihre erste Rolle war die von Kitty Bennet in der 2005-Verfilmung «Pride & Prejudice» mit Keira Knightley. «Doctor Who» ist mit einer Bewertung von 8,6 die am besten bewertete Serie, in der die 38-Jährige mitspielte. Dies allerdings nur in einer Folge. Ihr am besten bewerteter Film ist «Drive» mit 7,8 von 10 Sternen.

Bild: keystone

Die Schauspieler mit den besten Filmen und Serien

Die Top 20 der am besten bewerteten Schauspieler haben Cilian Murphy, Harrison Ford, Hugh Jackman, Mads Mikkelsen und Kevin Spacey knapp verpasst. Philip Seymond Hoffman und Brad Pitt haben keinen einzigen Film, der auf IMDB eine Bewertung unter sechs Sternen hat.

Über Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio ist einer der bestbezahlten und erfolgreichsten Schauspieler in Hollywood. Seine Schauspielkarriere begann in den 80er-Jahren, als er in verschiedenen Werbespots mitspielte. Den Durchbruch schaffte der 49-Jährige in 1990 mit der Serie «Parenthood». Er spielte bisher in über 40 Filmen und Serien mit. Sein bester Film ist laut IMDB «Inception» mit 8,8 Sternen. Gefolgt von «The Departed», «Django Unchained» und «Titanic: Deleted Scenes» mit je 8,5 Sternen.

Bild: keystone

Wer ist deiner Meinung nach die beste Schauspielerin/der beste Schauspieler?

