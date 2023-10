Was passt am besten zu Pedro Pascal?

US-Drehbuchautoren nehmen neuen Arbeitsvertrag an – doch Hollywood bleibt lahmgelegt

Die Hollywood-Autoren haben einen endgültigen Schlussstrich unter ihren fast fünf Monate langen Arbeitskampf gezogen. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 99 Prozent nahmen die Drehbuchschreiber einen neuen Tarifvertrag mit den grossen Filmstudios an. Nach Mitteilung der Autorengewerkschaft Writers Guild of America (WGA) am Montag, stimmten 8435 Mitglieder in dem Ratifizierungsprozess für den neuen Vertrag, 90 waren dagegen.