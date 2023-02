Dank KI wissen wir: So würden die «Harry Potter»-Charaktere EIGENTLICH aussehen

Wenn ein Buch verfilmt wird, entsprechen die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht immer den Beschreibungen des Autors oder der Autorin. Doch mit künstlicher Intelligenz lässt sich das ändern. Wir haben elf «Harry Potter»-Charaktere fast 1:1 zum Leben erweckt.

Wir alle wissen, wie Harry, Hermine, Ron und Co. in den Filmen aussehen. Aber was kommt heraus, wenn man eine KI mit den äusserlichen Charaktermerkmalen füttert, die J. K. Rowling niedergeschrieben hat?

Artbreeder ist eine KI, auf der neben Kunstwerken auch Porträts erstellt werden können. Es ist ein hilfreiches Tool für Autorinnen, Künstler und auch Fans. Porträts können von Grund auf neu oder mithilfe eines Zufallsgenerators erstellt werden, es können aber auch zwei Bilder zusammengemischt oder bestehende Bilder abgeändert werden, damit eine neue Person entsteht. Die letzte Methode wurde für diesen Artikel angewandt, wobei die Ausgangsbilder von aus der Datenbank von Artbreeder kommen.

Ron Weasley

Beschreibung in den Büchern: lange Nase, blaue Augen, blasses, mit Sommersprossen übersätes Gesicht, leuchtend rotes Haar, schlanke Statur.

Filme vs. KI:

bilder: warner bros. / watson (cmu)

Hermine Granger

Beschreibung in den Büchern: buschige dunkelbraune Haare, braune Augen, grosse Hasenzähne.

Filme vs. KI:

bilder: warner bros. / watson (cmu)

Draco Malfoy

Beschreibung in den Büchern: spitzes, sehr blasses Gesicht, kalte graue Augen, glattes weissblondes Haar, feine Gesichtszüge.

Filme vs. KI:

bilder: warner bros. / watson (cmu)

Harry Potter

Beschreibung in den Büchern: tiefschwarzes Haar, grüne Augen, schmales Gesicht, runde Brille.

Filme vs. KI:

bilder: warner bros. / watson (cmu)

Sirius Black

Beschreibung in den Büchern: langes dunkles Haar und graue Augen, «königlich» gut aussehend, helle Haut.

Filme vs. KI:

bilder: warner bros. / watson (cmu)

Ginny Weasley

Beschreibung in den Büchern: hübsch, Gesicht voller Sommersprossen, braune Augen, leuchtend rote Haare.

Filme vs. KI:

bilder: warner bros. / watson (cmu)

Cho Chang

Beschreibung in den Büchern: langes glänzendes Haar, Nase mit Sommersprossen, hübsch.

Filme vs. KI:

bilder: warner bros. / watson (cmu)

Cedric Diggory

Beschreibung in den Büchern: sehr gut aussehende, markante Gesichtszüge, dunkles Haar und graue Augen.

Filme vs. KI:

bilder: warner bros. / watson (cmu)

Bellatrix Lestrange

Beschreibung in den Büchern: Mitte 40, langes, glänzendes, dichtes, schwarzes Haar, kräftiges Kinn, dunkle «Kapuzenaugen», schmale Lippen, abgemagert von langer Haft, hat immer noch Reste der alten Schönheit.

Filme vs. KI:

bilder: warner bros. / watson (cmu)

Albus Dumbledore

Beschreibung in den Büchern: silbernes Haar und langer Bart, lange und krumme Nase, dünn, sehr alt, hellblaue Augen.

Filme vs. KI:

bilder: warner bros. / watson (cmu)

Fleur Delacour

Beschreibung in den Büchern: silbernes Haar, dunkelblaue Augen, sehr hübsch.

Filme vs. KI:

bilder: warner bros. / watson (cmu)

Was gefällt dir besser? Die KI-Charaktere oder die aus den Filmen?

Mehr zu «Harry Potter»: