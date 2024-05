Nach 36 Jahren kehrt Beetlejuice zurück – Hier kommt der Trailer

Nein, spricht mich nicht so an.

Ja, ich freue mich bereits! Ich warte, bis er auf einem Streaming-Dienst verfügbar ist. Nein, spricht mich nicht so an.

Die Fans sind grösstenteils begeistert. Besonders vom Cast. Dass der Original-Cast mitmacht, ist natürlich ein grosses Plus. «Michael Keaton sieht immer noch genau gleich aus», schreiben User auf X. Aber auch Winona sehe immer noch fantastisch aus.

«Beetlejuice 2» ist in der Schweiz ab dem 12. September im Kino zu sehen.

Burton erklärte an der CinemaCon im April , dass er seit 1988 immer wieder die Idee einer Fortsetzung aufgegriffen hat: «Ich habe mich dafür interessiert, was mit der Familie Deetz passiert».

Im neuen Film zügelt die Deetz-Familie nach einem Todesfall zurück in das Haus in Winter River ein. Als die rebellische Astrid im Keller ein verstecktes Portal ins Jenseits entdeckt und den Namen des schelmischen Geistes Beetlejuice dreimal wiederholt, stürzt sie ihre Familie ins Unheil.

Regisseur Tim Burton, der bereits die übernatürliche Komödie von 1988 machte, bringt neben Ryder auch Catherine O'Hara und Michael Keaton in ihren Rollen zurück. Neu mit dabei ist Jenna Ortega, die als Lydias Tochter Astrid vorgestellt wird.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Vor Greenscreen und CGI – so cool waren Special Effects früher

«Mami? Papi? Wie habt ihr getanzt, damals in den Achtzigern?»

Mann will Orca «bodyslammen» – nun kassiert er dafür die Quittung

Putin ist zu Waffenstillstand bereit ++ Biden kommt nicht an Friedensgipfel

Auch Partner von Shani Louk tot gefunden ++ Israels Armee stösst in Rafah weiter vor

Zwei Varianten: So will der Bundesrat die 13. AHV-Rente finanzieren

Porno-Dreh auf dem Campus in Brugg – FHNW reicht Strafanzeige ein

Mann greift Joggerin in Männedorf ZH an und verletzt sie tödlich

Food-Tour am Afropfingstenfestival – das ist unser Fazit

Über Pfingsten ging in Winterthur das Afropfingstenfestival über die Bühne – während acht Tagen fanden an über zehn Standorten in der ganzen Stadt mehr als 90 verschiedene Programmpunkte statt. Die Besucherinnen und Besucher konnten zwischen Konzerten, Lesungen, Cembe- und Tanzworkshops oder spannenden Filmen auswählen.