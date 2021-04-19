Terrasse-Schmerrasse! Hauptsache Frühlingsapéro – mit diesen 11 Cocktails

Oliver Baroni Folge mir

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Tja, das mit den Terrassen-Öffnungen bleibt umstritten. Fakt ist aber, dass ziemlich jede und jeder die Kombi ‹Lockdown + Wintertemperaturen› SO WAS VON satt hat. Ob es nun die Restaurant-Terrasse, der heimische Balkon oder unten im Strässli mit den Nachbarn ist – wir alle wollen mehr oder minder distanziert, aber entschieden frühlingshafter zum Apéro anstossen. Und dazu empfehlen wir folgende Cocktails:

Americano

Auch Milano-Torino genannt, weil ... na woher echt kommen die beiden Zutaten, hä?

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3 cl Campari

3 cl Martini Rosso

etwas Sodawasser

Orangenzeste Campari und Vermouth (Martini Rosso) in ein mit Eiswürfeln gefülltes Highball-Glas geben, mit Sodawasser auffüllen und leicht umrühren. Mit einem Stück Orangenzeste abspritzen und diese mit ins Getränk geben.

Whiskey Smash

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5 cl Bourbon

2 cl Zuckersirup

3–4 Zweiglein Minze

1/4 Zitrone (in 2 oder 3 Stücke geschnitten) In einem Cocktailshaker Minze und Zitrone grob zerstossen. Mit Eiswürfeln auffüllen; Bourbon und Zucker beigeben und energisch schütteln. In ein mit Eiswürfeln gefülltes Rocks-Glas abseihen. Mit einem Zitronenschnitz und etwas Minze garnieren.

Greyhound

Geht mit Gin; Wodka ist aber fast häufiger. Geht mit pinker oder weisser Grapefruit. Serviert man ihn in einem Rocks-Glas mit einem Salzrand, spricht man von einem Salty Dog.

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5 cl Gin oder Wodka

20 cl frisch gepresster Grapefruitsaft Zutaten in ein mit Eisstücken gefülltes Longdrink-Glas geben; vorsichtig umrühren.

Air Mail

6 cl Golden Rum

1,5 cl frisch gepresster Limettensaft

1 TL Honig

1,5 dl Champagner Rum, Limettensaft und Honig in ein mit Eiswürfeln gefülltes Rührglas geben und gründlich rühren. Mit dem Eis in ein Cocktail- oder Coupe-Glas geben und mit Champagner auffüllen.

Lemmy

Jack and Coke nannte man das früher. Spätestens seit dem Tod des legendären Motörhead-Frontmanns darf man aber von einem Lemmy sprechen.

5 cl Jack Daniels

Coca-Cola​ Whiskey in ein mit Eisstücken gefülltes Longdrink-Glas geben. Mit Cola auffüllen und vorsichtig umrühren.

Bronx

Technisch gesehen ein Perfect Martini mit zusätzlichem Orangensaft, erreichte dieser Cocktail Bekanntheit durch die «Nick & Nora»-Krimi-Serie mit William Powell und Myrna Loy in den Dreissigerjahren, insbesondere durch «The Thin Man» (1934).

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4 cl London Dry Gin

2 cl trockener Vermouth

2 cl süsser Vermouth

Saft von 1/4 Orange Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein eisgekühltes Martiniglas abseihen.

London Lemonade

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6 cl London Dry Gin

12 cl frische Zitronenlimonade Gin und Limonade in einen mit Eiswürfeln gefüllten Whisky-Tumbler geben und vorsichtig umrühren. Mit einer Zitronenzeste garnieren.

Quill

Wie ein Negroni – aber mit einer Absinthe-Note. Mmh.

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1 cl Absinthe

3 cl London Dry Gin

3 cl Campari

3 cl süsser Vermouth

1 Stück Orangenzeste​ Zwei Old-Fashioned-Gläser mit Eis füllen. Eines beiseitestellen, in das andere Gin, Campari und Vermouth geben und vorsichtig rühren. Das Eis des ersten Glases entsorgen und innen mit dem Absinthe benetzen (horizontal drehen, sodass die Innenfläche vollständig getränkt ist). Überschüssigen Absinthe abtropfen lassen. Den Inhalt des zweiten Glases – je nach Geschmack mit oder ohne Eis – in das erste abseihen. Mit einer Orangenzeste abspritzen und garnieren.

Caipiroska

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1 Limette

1 TL Rohrzucker

5 cl Wodka

Crushed Ice Limette achteln und in einem Tumbler mit dem Rohrzucker zerdrücken (dazu nimmt man am besten einen Mörserstab o. Ä.). Glas mit Crushed Ice oder Eisstücken auffüllen und Wodka dazugeben; vorsichtig umrühren.

Barbotage

Und nun noch die Champagner-Cocktails. Weiterhin einen schönen Frühling wünschen wir, allerseits!

2 cl Cognac

1 TL Grand Marnier

1,2 dl Champagner Cognac und Grand Marnier in ein gekühltes Champagner-Flute geben. Mit Champagner auffüllen.

St. Germain Cocktail

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