sonnig32°
DE | FR
burger
Leben
Food

11 erfrischende Cocktails für den Frühlings-Apéro

Terrasse-Schmerrasse! Hauptsache Frühlingsapéro – mit diesen 11 Cocktails

19.04.2021, 16:2511.08.2026, 13:23
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Tja, das mit den Terrassen-Öffnungen bleibt umstritten. Fakt ist aber, dass ziemlich jede und jeder die Kombi ‹Lockdown + Wintertemperaturen› SO WAS VON satt hat. Ob es nun die Restaurant-Terrasse, der heimische Balkon oder unten im Strässli mit den Nachbarn ist – wir alle wollen mehr oder minder distanziert, aber entschieden frühlingshafter zum Apéro anstossen. Und dazu empfehlen wir folgende Cocktails:

Inhaltsverzeichnis
Americano
Whiskey Smash
Greyhound
Air Mail
Lemmy
Bronx
London Lemonade
Quill
Caipiroska
Barbotage
St. Germain Cocktail

Americano

Auch Milano-Torino genannt, weil ... na woher echt kommen die beiden Zutaten, hä?

americano cocktail drink trinken alkohol drinks vermouth campari
Bild: shutterstock
3 cl Campari
3 cl Martini Rosso
etwas Sodawasser
Orangenzeste
Campari und Vermouth (Martini Rosso) in ein mit Eiswürfeln gefülltes Highball-Glas geben, mit Sodawasser auffüllen und leicht umrühren. Mit einem Stück Orangenzeste abspritzen und diese mit ins Getränk geben.

Whiskey Smash

whiskey smash cocktail drink trinken alkohol bourbon whisky minze zitrone
Bild: shutterstock
5 cl Bourbon
2 cl Zuckersirup
3–4 Zweiglein Minze
1/4 Zitrone (in 2 oder 3 Stücke geschnitten)
In einem Cocktailshaker Minze und Zitrone grob zerstossen. Mit Eiswürfeln auffüllen; Bourbon und Zucker beigeben und energisch schütteln. In ein mit Eiswürfeln gefülltes Rocks-Glas abseihen. Mit einem Zitronenschnitz und etwas Minze garnieren.
10 vorzügliche US-Whiskeys, mit denen wir zum Ende der Trump-Präsidentschaft anstossen

Greyhound

Geht mit Gin; Wodka ist aber fast häufiger. Geht mit pinker oder weisser Grapefruit. Serviert man ihn in einem Rocks-Glas mit einem Salzrand, spricht man von einem Salty Dog.

greyhound cocktail salty dog cocktail drinks trinken alkohol grapefruit wodka gin
Bild: shutterstock
5 cl Gin oder Wodka
20 cl frisch gepresster Grapefruitsaft
Zutaten in ein mit Eisstücken gefülltes Longdrink-Glas geben; vorsichtig umrühren.

Air Mail

air mail cocktail champagner honig trinken drinks alkohol http://www.chasingsaturdays.com/home/2014/8/7/the-airmail
Bild: chasingsaturdays.com
6 cl Golden Rum
1,5 cl frisch gepresster Limettensaft
1 TL Honig
1,5 dl Champagner
Rum, Limettensaft und Honig in ein mit Eiswürfeln gefülltes Rührglas geben und gründlich rühren. Mit dem Eis in ein Cocktail- oder Coupe-Glas geben und mit Champagner auffüllen.
«Hold my beer ...» – der Pilot, der betrunken in New York City landete. Zwei Mal

Lemmy

Jack and Coke nannte man das früher. Spätestens seit dem Tod des legendären Motörhead-Frontmanns darf man aber von einem Lemmy sprechen.

lemmy kilmister motorhead motörhead jack daniel&#039;s old number 7 tennessee whisky trinken alkohol drinks musik rock&#039;n&#039;roll https://www.thedrinksbusiness.com/2016/01/jack-daniels-coke-to-b ...
Bild: thedrinksbusiness.com
5 cl Jack Daniels
Coca-Cola​
Whiskey in ein mit Eisstücken gefülltes Longdrink-Glas geben. Mit Cola auffüllen und vorsichtig umrühren.
«Ein Haufen Pussies seid ihr» – 20 inspirierende Lemmy-Zitate für ein glücklicheres, ganzheitlicheres Leben

Bronx

Technisch gesehen ein Perfect Martini mit zusätzlichem Orangensaft, erreichte dieser Cocktail Bekanntheit durch die «Nick & Nora»-Krimi-Serie mit William Powell und Myrna Loy in den Dreissigerjahren, insbesondere durch «The Thin Man» (1934).

bronx cocktail trinken alkohol gin vermouth orangensaft drinks
Bild: shutterstock
4 cl London Dry Gin
2 cl trockener Vermouth
2 cl süsser Vermouth
Saft von 1/4 Orange
Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein eisgekühltes Martiniglas abseihen.

London Lemonade

london lemonade gin cocktail alkohol drinks trinken
Bild: shutterstock
6 cl London Dry Gin
12 cl frische Zitronenlimonade
Gin und Limonade in einen mit Eiswürfeln gefüllten Whisky-Tumbler geben und vorsichtig umrühren. Mit einer Zitronenzeste garnieren.
100 Jahre Negroni – wie geht's, wie steht's?

Quill

Wie ein Negroni – aber mit einer Absinthe-Note. Mmh.

Negroni cocktail drink aperitif trinken alkohol
Bild: Shutterstock
1 cl Absinthe
3 cl London Dry Gin
3 cl Campari
3 cl süsser Vermouth
1 Stück Orangenzeste​
Zwei Old-Fashioned-Gläser mit Eis füllen. Eines beiseitestellen, in das andere Gin, Campari und Vermouth geben und vorsichtig rühren. Das Eis des ersten Glases entsorgen und innen mit dem Absinthe benetzen (horizontal drehen, sodass die Innenfläche vollständig getränkt ist). Überschüssigen Absinthe abtropfen lassen. Den Inhalt des zweiten Glases – je nach Geschmack mit oder ohne Eis – in das erste abseihen. Mit einer Orangenzeste abspritzen und garnieren.

Caipiroska

caipiroska drinks cocktail trinken alkohol wodka limetten brazil
Bild: shutterstock
1 Limette
1 TL Rohrzucker
5 cl Wodka
Crushed Ice
Limette achteln und in einem Tumbler mit dem Rohrzucker zerdrücken (dazu nimmt man am besten einen Mörserstab o. Ä.). Glas mit Crushed Ice oder Eisstücken auffüllen und Wodka dazugeben; vorsichtig umrühren.
Pro und Contra
Champagne! Tout le monde! Heute gibt's Mimosa, French 75 und Co.

Barbotage

Und nun noch die Champagner-Cocktails. Weiterhin einen schönen Frühling wünschen wir, allerseits!

barbotage cocktail trinken drinks alkohol champagner grenadine grand marnier https://www.pinterest.fr/explore/barbotage/
Bild: pinterest
2 cl Cognac
1 TL Grand Marnier
1,2 dl Champagner
Cognac und Grand Marnier in ein gekühltes Champagner-Flute geben. Mit Champagner auffüllen.

St. Germain Cocktail

Trendy summer cold drink. St Germain French Spritz cocktail with lemon slices, old rustic wooden background copy space alkohol trinken drinks champagne
Bild: Shutterstock
4 cl St. Germain (Holunderlikör)
6 cl Champagner
Club Soda
St. Germain und Champagner in ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Glas geben und vorsichtig verrühren. Mit Sodawasser auffüllen und mit einer Zitronenzeste garnieren.
Trinken mit Stil
Soso, du willst für zu Hause eine kleine Bar? Okay, wir sagen dir, was du brauchst
43
Soso, du willst für zu Hause eine kleine Bar? Okay, wir sagen dir, was du brauchst
von Oliver Baroni
Wie viel Porno steckt im Pornstar Martini?
6
Wie viel Porno steckt im Pornstar Martini?
von Oliver Baroni
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
281
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
von Oliver Baroni, Lucas Zollinger
Die grossen Fragen des Lebens: Wieso ist eine Weinflasche genau 75 cl?
112
Die grossen Fragen des Lebens: Wieso ist eine Weinflasche genau 75 cl?
von Oliver Baroni
Bialetti – wenn eine Ikone Opfer ihres Erfolgs wird
187
Bialetti – wenn eine Ikone Opfer ihres Erfolgs wird
von Oliver Baroni
Lust auf einen Slow Comfortable Screw Against the Wall? WAAAS? Ich meine den DRINK, imfall
11
Lust auf einen Slow Comfortable Screw Against the Wall? WAAAS? Ich meine den DRINK, imfall
von Oliver Baroni
«Frauen mögen keinen Whisky.» Echt jetzt?
135
«Frauen mögen keinen Whisky.» Echt jetzt?
von Oliver Baroni
Comeback eines Klassikers – weshalb der Dry Martini weiterhin der beste Cocktail ist
16
Comeback eines Klassikers – weshalb der Dry Martini weiterhin der beste Cocktail ist
von Oliver Baroni
«1x einen Screaming Orgasm für mich bitte!» Eine Kulturgeschichte des Sex-Cocktails
11
«1x einen Screaming Orgasm für mich bitte!» Eine Kulturgeschichte des Sex-Cocktails
von Oliver Baroni
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
223
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
von Oliver Baroni
Ich habe einen Tag lang versucht, so viel wie Winston Churchill zu trinken. So war's
64
Ich habe einen Tag lang versucht, so viel wie Winston Churchill zu trinken. So war's
von Oliver Baroni, Emily Engkent
9 Cocktail-Klassiker – mit ausschliesslich Schweizer Zutaten
16
9 Cocktail-Klassiker – mit ausschliesslich Schweizer Zutaten
von Oliver Baroni
12 berühmte Cocktails der Filmgeschichte
13
12 berühmte Cocktails der Filmgeschichte
von Oliver Baroni
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die fünf Stadien der Trunkenheit – exemplarisch dargestellt durch diesen viktorianischen Gentleman
1 / 7
Die fünf Stadien der Trunkenheit ...
Aus Australien erreichen uns diese wunderbar lehrhaften Bilder, die man zeitlich zwischen 1863 und 1868 ansiedelt.
quelle: charles percy pickering / new south wales state library / charles percy pickering / new south wales state library
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lockdown Cocktails: So geht der Orange Whip aus «The Blues Brothers»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
17 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
PsychoP
19.04.2021 17:15registriert April 2020
Wie wär's mit einem Pisco Sour?
Zutaten:
60 ml Pisco
30 ml Limettensaft
20 ml Zuckersirup
½ Stk. Eiweiß
3 Spr. Amargo Chuncho Bitters

Limette in zwei Hälften teilen und den Saft auspressen. 30 ml Limettensaft entspricht in etwa dem Saft einer Limette.
Den Pisco (peruanischer Traubenbrand), Limettensaft, Zuckersirup und das Eiweiß in einen Cocktailshaker geben.
Eine Handvoll Eiswürfel dazugeben, und den Inhalt kräftig mind. 30 Sekunden lang schütteln.
Den Inhalt in ein Cocktailglas abseihen.
Ein paar Spritzer des Cocktail Bitters auf den Eischaum, um dem ganzen eine würzige Dimension zu geben.
Terrasse-Schmerrasse! Hauptsache Frühlingsapéro – mit diesen 11 Cocktails\nWie wär&#039;s mit einem Pisco Sour? Zutaten: 60 ml Pisco 30 ml Limettensaft 20 ml Zuckersirup ½ Stk. Eiweiß 3 Spr. Amargo Ch ...
422
Melden
Zum Kommentar
17
Fitnessstudio, Bewegungskurs oder Verein – so unterschiedlich trainiert die Schweiz
Eine neue Analyse der AXA zeigt, wie die Schweiz trainiert: Baslerinnen und Basler lösen schweizweit am häufigsten ein Fitnessabos, während in Appenzell Innerrhoden der Vereinssport stärker im Vordergrund steht.
Ob Krafttraining im Fitnessstudio, Yoga im Kursraum oder Fussball im Verein: Die Wege, sich zu bewegen, sind vielfältig. In der Schweiz nutzen viele Menschen finanzielle Beiträge aus Zusatzversicherungen, um ihre sportlichen Aktivitäten zu unterstützen. Eine Analyse der 2025 bezogenen Leistungen der AXA-Versicherten zeigt nun regionale Unterschiede bei Fitnessabos, Bewegungskursen und Vereinsangeboten.
Zur Story