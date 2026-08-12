klar18°
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Wo du die Sonnenfinsternis in der Schweiz am besten beobachten kannst

The solar eclipse is seen through the clouds above the castle &quot;Tourbillon&quot; in Sion, Switzerland, Friday, March, 20, 2015. A Partial Solar Eclipse is seen today in Europe, northern and easter ...
2015 war im Wallis eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten.Bild: KEYSTONE

Wo und wie du die Sonnenfinsternis in der Schweiz am besten beobachten kannst

12.08.2026, 06:0512.08.2026, 06:06

Am Mittwochabend lässt sich von der Schweiz aus eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Hierzulande kann sie etwa ab 19.24 Uhr beobachtet werden. Je nach Standort verdeckt der Mond dabei zwischen 91 Prozent (in der Bodenseeregion) und 93 Prozent (in Genf) der Sonne.

Jene Glücklichen, die eine Schutzbrille ergattern konnten, brauchen also nur noch den perfekten Beobachtungspunkt für den Mittwochabend. Entscheidend für die Wahl des Beobachtungsorts ist ein freier Blick in Richtung Westen und Nordwesten, weil da die Sonne zu diesem Zeitpunkt bereits sehr tief steht, wie Marc Eichenberger, Präsident der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft (SAG), auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärt. Und weiter:

«Die Gipfel der Voralpen oder auch das Mittelland sind sehr gut geeignet – wenngleich man auch dort stets darauf achten muss, dass kein Hügel oder sonstiges Hindernis die Sicht nach Westen-Nordwesten versperrt.»
Marc Eichenberger

Die wichtigste Voraussetzung für die Beobachtung ist allerdings die Sicherheit. Hier erfährst du mehr dazu, welche Anforderungen deine Schutzbrille erfüllen muss.

Du willst die Sonnenfinsternis beobachten? Dann musst du das zu Schutzbrillen wissen

Die richtige Uhrzeit

Die grösste von der Schweiz aus zu beobachtende Abdeckung der Sonne siehst du zwischen 20.15 und 20.20 Uhr. Das ist also die Zeitspanne, während der du bereit sein solltest.

Gute und schlechte Orte

Besonders gut sind Standorte, von denen sich ein grösseres Gewässer in Richtung Westen erstreckt, wie zum Beispiel der Bodensee von Rorschach aus gesehen. Vom Flachland aus solltest du an den meisten Orten – etwa Zürich, Luzern oder Bern – ebenfalls freie Sicht gen Westen haben.

Youth enjoy the evening on lake Walensee, on Tuesday, June 25, 2019, in Walenstadt, Switzerland. The country was hit by a heatwave with temperatures up to 39 degrees celsius. (KEYSTONE/Gian Ehrenzelle ...
In Bergtälern dürfte die Sonnenfinsternis nur schlecht zu sehen sein, da sie um 20.15 Uhr bereits hinter den Bergen untergegangen ist.Bild: KEYSTONE

Du musst also nicht unbedingt einen Berg besteigen, doch zum Westen hin musst du einen so freien Blick wie möglich haben. Steht dort etwa die Jurakette, wie von Aarau oder besonders Solothurn aus gesehen, lohnt sich eventuell trotzdem der Gang in die Höhe, weil die Sonne hinter der Bergkette untergehen kann, bevor sie vom Mond verdeckt wird.

Diese Tools helfen

Wichtig ist, dass die Sonne zwischen 20.15 und 20.20 Uhr nicht von einem Berg oder von Gebäuden verdeckt wird. Das kannst du mit verschiedenen Apps prüfen, die meisten kosten allerdings den einen oder anderen Franken. Dazu gehören etwa Sun Surveyor oder PhotoPills. Es gibt auch Gratis-Varianten wie Stellarium, diese bilden die genaue Laufbahn der Sonne aber weniger gut für deinen exakten Standort ab.

So wird das Wetter

Auch das Wetter spielt natürlich eine Rolle. Die Sonnenfinsternis lässt sich nur schwer durch eine dicke Wolkendecke hindurch beobachten. Doch diesbezüglich hat die Schweiz Glück: Am Mittwochabend dürfte der Himmel überall wolkenfrei sein, wie der Bewölkungsradar von MeteoSchweiz zeigt. In den Alpen könnten Gewitterwolken die Sicht einschränken.

Die nächste Sonnenfinsternis

The members of the Swiss Government follow the eclipse of the sun in a balcony on the house of parliament in Berne, August 11, 1999. (KEYSTONE/Reuters Pool/Ruben Sprich)
Zuletzt gab es eine vergleichbare Sonnenfinsternis 1999 von der Schweiz aus zu sehen.Bild: KEYSTONE REUTERS POOL

Wer das Spektakel verpasst, muss sehr lange warten: Eine partielle Sonnenfinsternis dieser Grössenordnung ist in der Schweiz erst wieder im Jahr 2075 zu sehen. Dass solche Ereignisse lokal so selten sind, liegt am schmalen Schatten des Mondes, der nur einen etwa 150 bis 200 Kilometer breiten Streifen auf der Erde abdeckt. Dass dieser Streifen genau die Schweiz trifft, ist reine Glückssache.

Global betrachtet treten Sonnen- und Mondfinsternisse zwar etwa alle sechs Monate auf, erfordern jedoch die Bereitschaft, an den jeweiligen Ort des Geschehens zu reisen. Die letzte totale Sonnenfinsternis auf Schweizer Boden fand 1842 im Tessin und Puschlav statt. (sda)

(leo mit Material der sda)

Mehr zur Sonnenfinsternis:

Warum du nicht versuchen solltest, die Sonnenfinsternis zu fotografieren
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ringförmige Sonnenfinsternis in Nord- und Südamerika
1 / 12
Ringförmige Sonnenfinsternis in Nord- und Südamerika
Die vollständige ringförmige Sonnenfinsternis ist vom Valley of the Gods ausserhalb des Bears Ears National Monument in Utah am Samstag, dem 14. Oktober 2023, zu sehen. Die Sonnenfinsternis war im grössten Teil des Westens der Vereinigten Staaten zu sehen.
quelle: keystone / carlos avila gonzalez
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So hast du eine Mondfinsternis noch nie gesehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Internet-Hexen machen gutes Geld mit ihren Zaubersprüchen – das steckt dahinter
Auf Social Media boomen Etsy-Hexen, die behaupten, jeden Wunsch erfüllen zu können. Sektenforscher Hugo Stamm sagt, das sei gezielte Ausnutzung von Menschen mit Problemen.
Die Vermutung, dass sich vor allem Menschen in Not an Hexen wenden, bestätigt sich auf Social Media. So geben viele Userinnen zu, dass sie sich entweder aus Jux oder aus purer Verzweiflung an Etsy-Hexen gewandt haben. «Mein Freund hat mich verlassen und ich war so verzweifelt, dass ich alles getan hätte, damit er zurückkommt», schreibt etwa eine Kommentierende auf TikTok, während eine zweite meinte: «Mein Algorithmus weiss immer genau, wenn es mir schlecht geht, und genau dann spült es Hexen und Tarotleser auf meine For-You-Page. Dann ist die Versuchung gross.»
Zur Story