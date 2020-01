Leben

10 Gerichte, die durch Zugabe eines Spiegeleis viel besser werden



10 Gerichte, die durch die Zugabe eines Spiegeleis noch viel geiler werden Bild: shutterstock

Unglaublich, wie die Beigabe eines simplen Eis ein Menu zu einer Mahlzeit aufwertet. Proteine gefällig? We got 'em! Gerade in Zeiten von Low-Carb- und Superfood-Trends kann man getrost auf das bescheidene Hühnerei zurückgreifen, denn nur wenige Lebensmittel sind so reichhaltig wie das. Nebst dem Eiweiss sind da noch alle wichtigen Aminosäuren, Vitamine, Carotinoide und, und, und ...

... aber bekanntlich interessieren mich jene Aspekte der Nahrung etwas weniger als die des Geschmacks und des Genusses, weshalb ich folgende Rezepte empfehlen kann:

Phat kaphrao nuea khai dao Bild: shutterstock

Der Klassiker aus Thailand: Rindfleisch mit ordentlich Chili und Thai-Basilikum – und mit einem Spiegelei gekrönt. So lässt es sich leben.

Rezept hier.

Steak and Veg and Egg Bild: tasteofhome.com

Steak and Eggs ist mir zu einseitig. Wenn man dies mit scharf angebratenen frischen Zucchini, Kürbis und Peperoni (oder anderes Gemüse nach eigenem Gusto) kombiniert, hat man das perfekte Menu für jede Tageszeit.

Rezept hier.

Mie Goreng Bild: shutterstock

Oder Bami Goreng. Oder Bakmi Goreng ... ach, ihr wisst schon: gebratene Nudeln aus Indonesien; die Zutaten können variieren – aber mit einem Spiegelei oben drauf ist's dann perfekt.

Rezept hier.

Rösti mit Spiegelei Bild: onlyfood.de

Gibt es etwas Perfekteres?

Rezept hier.

Instant-Ramen mit Spiegelei Bild: shutterstock

Etwas trashy, aber so was von satisfying. Bekanntlich kann man seine Instant-Noodles sehr einfach pimpen. Das obige «Faux Shoyu» etwa ist perfekt. Während man die Ramen mit beiliegender Gewürzmischung gemäss Packungsangaben kocht, brät man Spiegelei und Speck. Danach die Nudeln in eine Suppenschale geben und alle weiteren Zutaten beigeben/bestreuen.

Polenta mit Spiegelei ... Bild: shutterstock

... und bei Bedarf mit Pancetta und Salsicce (wie im Bild). Viel erklären muss man hier nicht: Während man die Polenta zubereitet, brät man Speck und Wurst und Ei. Etwas Butter und Käse nach Geschmack der Polenta untermischen und alles zusammen servieren. Ein grossartiges Wintergericht übrigens.

Croque Madame Bild: shutterstock

Kommt auf den Croque Monsieur noch ein Spiegelei, ist das pour Madame. C'est magnifique.

Rezept hier (französisch).

Patatas, chorizo y huevo Bild: shutterstock

Perfekt für wenn man gekochte Kartoffeln vom Vortag noch übrig hat. Diese schneidet man nämlich in kleine Würfelchen genau wie die Chorizo und gibt beides zu der gehackten Zwiebel und Knoblauch, die man in etwas Olivenöl anbrät. Wenn alles kross ist, wird noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und darauf kommt noch ein Spiegelei. Dazu ein Glas eiskaltes Estrella. Mmh.

Pizza mit Ei, Prosciutto Crudo, Artischocken, Oliven, Mozzarella, Tomatensauce und Basilikum Bild: jamieoliver.com

Ja. Und es ist hammerfein. Und im Titel ist die Zubereitung gleich mit erklärt (und hier nochmals). Es braucht nur noch einen guten Pizzateig und einen heissen Ofen.

Hamburger mit Spiegelei Bild: shutterstock

Boah. Wie das Eigelb über das Fleisch und die Garnishes tropft ... okay, ich weiss, was ich heute Abend koche!

