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T-Rex-Skelett Gus kommt bei Sotheby's unter den Hammer: Rekord?

Das T-Rex-Skelett Gus wird am 14. Juli 2026 versteigert.
Dieses T-Rex-Skelett kommt am Dienstag unter den Hammer.Bild: sotheby's

Dieses T-Rex-Skelett wird heute versteigert – so viel soll es kosten

14.07.2026, 10:4314.07.2026, 11:04

Was darf in der bereits millionenteuren Designer-Wohnung auf keinen Fall fehlen? Richtig, ein lebensechtes T-Rex-Skelett. Am Dienstag tut sich deshalb für Extremgutbetuchte genau in dieser Nische ein Fenster auf: Im Auktionshaus Sotheby's können ab 16 Uhr Gebote für das Gerippe «Gus» abgegeben werden.

Die Gebote starten bei 19 Millionen, das Auktionshaus erwartet einen Erlös von 20 bis 30 Millionen US-Dollar. Doch die Gebote könnten auch weit über diese Erwartungen hinausgehen. Damit würde «Gus» zum teuersten Fossil der Geschichte, schreibt die BBC.

Das T-Rex-Skelett Gus wird am 14. Juli 2026 versteigert.
Es stecke sehr viel Aufwand hinter der Ausgrabung und Aufbereitung eines solchen Skelettes, erklärt Cassandra Hatton von Sotheby's.Bild: sotheby's

Was dieses Objekt so besonders macht: Es handelt sich hierbei um eines der komplettesten Skelette eines T-Rex. Doch auch die Auktion selbst ist besonders, denn es werden nicht nur Museen, sondern auch Superreiche mitbieten können.

Erlös für monatelange Arbeit

Damit löste das Auktionshaus im Vorfeld eine Debatte um die Frage aus, ob solche Entdeckungen in Museen anstatt in Lagerhäuser oder Supervillen gehören. Sotheby's verteidigt sich:

«Bei solchen Ausgrabungen sterben Menschen.»
Cassandra Hatton von Sotheby's zur BBC

Der Aufwand, der hinter einer solchen Entdeckung steckt, sei gewaltig, sagt Cassandra Hatton, Global Head of Natural History bei Sotheby's, zur BBC. Und weiter: «Die Menschen, die nach diesen Fossilien suchen, verbringen Monate draussen in der Natur, mit Zelten und Proviant im Rucksack. Sie zelten mitten im Nirgendwo, umgeben von Klapperschlangen, Insekten und Berglöwen.»

Das T-Rex-Skelett Gus wird am 14. Juli 2026 versteigert.
Museum oder Supervilla? Heute entscheidet sich das Schicksal von «Gus».Bild: sotheby's

Am Dienstag werde dieser Aufwand letztendlich belohnt, und je mehr Geld in die Kassen gespült werde, desto besser für das Ausgrabungsteam.

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Wird heute ein Rekord gebrochen?

Das bisher teuerste Dinosaurier-Skelett kam 2024 im gleichen Auktionshaus unter den Hammer. Der Stegosaurus «Apex» erzielte einen Erlös von 44,6 Millionen US-Dollar. Geschätzt wurde das Stück maximal auf 4 Millionen Dollar.

Stegosaurus-Skelett «Apex», ca. 150 Millionen Jahre alt. 3,4 Meter hoch, 8,2 Meter lang. 2022 bei Dinosaur im US-Bundesstaat Colorado von Jason Cooper entdeckt, bei Sotheby&#039;s am 17. Juli 2024 für ...
Das Stegosaurus-Skelett «Apex» ist etwa 150 Millionen Jahre alt.bild: sotheby's

Bei wem das Skelett schliesslich gelandet ist, ist unbekannt. An diesem Dienstag könnte «Apex» aber durch «Gus» als teuerstes Dinosaurier-Skelett abgelöst werden. Mehr dazu erfährst du an dieser Stelle, sobald die Auktion durch ist. (leo)

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