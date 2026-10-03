Darum solltest du deinen Garten im Herbst nicht zu gründlich aufräumen

Auch wenn viele Stauden besser bis zum Frühjahr stehen bleiben, gibt es Ausnahmen. Einige Pflanzen profitieren von einem Rückschnitt bereits im Herbst. Kurzlebige Arten wie die Kokardenblume (Gaillardia) schneidest du bereits im Frühherbst zurück. Sie bilden vor dem ersten Frost eine schützende Blattrosette und überstehen den Winter dadurch besser. Auch kranke Blätter oder Triebe solltest du vor dem Winter entfernen. So verringerst du das Risiko, dass sich Pilzkrankheiten im nächsten Jahr weiter ausbreiten. Nicht nur kranke Pflanzen profitieren vom richtigen Zeitpunkt: Bei vielen Stauden lohnt sich ein Rückschnitt direkt nach der Blüte. Arten wie Salbei oder Katzenminze treiben danach häufig noch einmal aus und blühen ein zweites Mal. Gleichzeitig bleiben die Pflanzen vital und langlebig.

Für die Natur hat ein Herbstschnitt einige Nachteile. Abgestorbene Stängel und hohle Halme dienen Wildbienen, Käfern, Florfliegen und vielen anderen Insekten als Winterquartier. Auch Igel und andere Kleintiere profitieren von einem Garten, der nicht komplett aufgeräumt wird. Die Frucht- und Samenstände vieler Stauden sind im Winter zudem eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel wie Distelfinken oder Zeisige. Das abgestorbene Kraut wirkt ausserdem wie ein natürlicher Frostschutz und schützt die Stauden vor Kälte sowie starken Temperaturschwankungen. Und nicht zuletzt haben viele Stauden auch im Winter ihren Reiz: Fetthenne, Sonnenhut (Echinacea) oder Ziergräser setzen mit Raureif oder Schnee wunderschöne Akzente im Garten.