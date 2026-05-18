wolkig, aber kaum Regen12°
DE | FR
burger
Wissen
Schweiz

Blumen in Gärten reichen für viele Insekten nicht zum Überleben

Blumen in Gärten reichen für viele Insekten nicht zum Überleben

18.05.2026, 12:4518.05.2026, 12:45

Blumen im Garten sind gut, aber nicht genug: Eine Zürcher Studie zeigt, dass die Bestäubung durch Käfer und Schwebfliegen ohne vernetzte Grünflächen in Gefahr gerät.

Für die Untersuchung analysierten Forschende der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) das Vorkommen und Verhalten von bestäubenden Insekten in 24 Gärten der Stadt Zürich, wie die Forschungsanstalt am Montag mitteilte.

Freiwillige protokollierten und fingen dafür über einen Monat lang während jeweils neun Stunden am Stück jedes blütenbesuchende Insekt. Die Forschenden verglichen Gärten in unterschiedlich stark verdichteten Stadtteilen und mit verschieden breitem Blütenangebot.

Hummeln finden Blumen immer

Das Resultat: Grosse Wildbienen wie Hummeln fanden auch in dicht bebauten Innenstädten den Weg zu einzelnen blühenden Gärten. Schwebfliegen und Käfer hingegen waren in solchen Quartieren seltener anzutreffen, unabhängig vom Blütenangebot im einzelnen Garten.

epa12894369 A bumblebee sits on blooming flower on a spring day in Moscow, Russia, 16 April 2026. EPA/MAXIM SHIPENKOV
Sie gelangen immer zu den Blumen: die Hummeln.Bild: keystone

Als Grund dafür nennen die Forschenden den Mangel an geeigneten Lebensräumen auf Quartiersebene. Schwebfliegen benötigten grossflächigere Grünareale, während viele Käfer auf Totholz als Brutstätte angewiesen seien. Dies habe zur Folge, dass Pflanzen, die auf die Bestäubung durch diese Insektengruppen angewiesen sind, in stark verdichteten Stadtteilen weniger Samen und Früchte produzierten.

Die Ergebnisse machen laut den Forschenden deutlich, dass die Bemühungen von Einzelpersonen nicht ausreichen. Zwar könnten private Gartenbesitzer viel erreichen. «Es lohnt sich immer, auf kleiner Fläche etwas für die Biodiversität zu machen», liess sich der Ökologe David Frey, der das Experiment leitete, in der Mitteilung zitieren. (sda/fwa)

Mehr zum Thema:

Die Blauschwarze Holzbiene ist die Biene des Jahres
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Krabbelküche: Insekten-Gerichte, die man uns schmackhaft machen will
1 / 8
Krabbelküche: Insekten-Gerichte, die man uns schmackhaft machen will
Teriyaki-Heuschreckenspiesse, irgendwer? Rezept hier.
quelle: essento / essento
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Unerwartet lustig – Bienen in Zeitlupe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
El Niño im Anmarsch: Was das Phänomen mit Hitzesommern in der Schweiz zu tun hat
Gemäss Prognosen ist ein El Niño ab Mai 2026 sehr wahrscheinlich. Das Wetterphänomen im Pazifik kann extreme klimatische Ereignisse begünstigen. Die Folge könnten zwei Hitzesommer nacheinander sein.
Aktuelle Prognosen deuten darauf hin, dass sich im tropischen Pazifik ab der zweiten Hälfte des Jahres 2026 ein El-Niño-Ereignis entwickeln könnte. Die US-Klimabehörde National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA beziffert die Wahrscheinlichkeit für eine entsprechende Entwicklung zwischen Mai und Juni 2026 auf rund 82 Prozent. Für den Zeitraum Dezember 2026 bis Februar 2027 steigt sie laut Einschätzung auf bis zu 96 Prozent.
Zur Story