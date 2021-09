Der globale Netflix-Fan-Event «TUDUM» mit Henry Cavill, Millie Bobby Brown, Lily Collins und Idris Elba. Bild: netflix

Geek News

Netflix stellt etliche neue Serien und Filme am Fan-Event «TUDUM» vor – eine Übersicht

Ganze drei Stunden dauerte «TUDUM» – der erste globale Netflix-Fan-Event, an dem etliche neue Filme und Serien vorgestellt wurden. Das sind die Highlights.

Corina Mühle Folgen

«TUDUUUUUUM!» Alle, die ein Netflix-Abo haben, kennen diesen Sound – den Sound zum animierten Netflix-Logo, der vor jeder Folge abgespielt wird. «TUDUM» heisst auch der erste digitale und globale Netflix Fan-Event, an dem diverse Neuigkeiten ankündigt wurden.

Durch den Event führten Lilly Singh (Internetstar), Finn Wolfhard und Caleb McLaughlin («Stranger Things») und Nicola Goughlan («Derry Girls» und «Bridgerton»). Dazu gab es diverse Gastauftritte von Stars, die ihre Serien und Filme ankündigten, die Fans hinter die Kulissen mitnahmen und Fragen beantworteten.

«Stranger Things»

Das «Cruel House» sei eine sehr wichtige Location für die neue Staffel von «Stranger Things». In einem Teaser wird ein altes Haus gezeigt, in dem es zu spuken scheint. Die Gruppe Freunde geht auf Entdeckungstour. Netflix kündigt «Stranger Things 4» für 2022 an.

«The Witcher»

Henry Cavill ist als Geralt von Riva zurück. Während dem Fan-Event zeigte Netflix einige kurze Clips der neuen Staffel und den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel, die es am 17. Dezember auf Netflix zu sehen gibt.

Trailer zur zweiten Staffel «The Witcher». Video: YouTube/Netflix

Zusätzlich zeigte Netflix Behind-The-Scenes-Eindrücke von «The Witcher: Blood Origin». Diese Serie ist ein Prequel, spielt also vor der Original-Serie, und greift die Geschichte der Verschmelzung zweier Welten auf – die der Menschen und die der Monster.

Behind The Scenes von «The Witcher: Blood Origin». Video: YouTube/The Witcher Netflix

Es wurde ausserdem eine Anime-Serie, eine familienfreundliche Serie und eine dritte Staffel von «The Witcher» angekündigt. Wann diese Serien, die alle im Witcher-Universum spielen, erscheinen, ist nicht bekannt.

«Sex Education»

Kaum ist die dritte Staffel von «Sex Education» herausgekommen, kündigt Netflix bereits eine weitere Staffel für die britische Serie an.

Ncuti Gatwa und Kedar Williams Stirling aus der Serie «Sex Education». Bild: screenshot youtube netflix

Ncuti Gatwa (spielt Eric Effiong) und Kedar Williams-Stirling (spielt Jackson Marchetti) sprachen in «TUDUM» darüber, welche Episoden der dritten Staffel «Sex Education» sie am liebsten abgefilmt haben.

«Haus des Geldes»

Dass die spanische Serie «Haus des Geldes» noch dieses Jahr das Finale haben wird, hat Netflix bereits bekannt gegeben. Nachdem bereits der erste Teil der letzten Staffel auf Netflix ist, kommt nun eine Vorschau zu den letzten Folgen.

Die Fans waren nicht glücklich mit den neuen Folgen. Werbung «Netflix hat ‹Haus des Geldes› ruiniert»: Zuschauer sauer nach neuen Folgen von Jennifer Ullrich / watson.de

«Ozark»

Die Dreharbeiten für die vierte und letzte Staffel von Ozark laufen momentan. Jason Bateman erzählt bei «TUDUM», dass diese letzte Staffel zwei Teile haben wird und im Jahr 2022 auf Netflix veröffentlicht wird.

«The Crown»

Nach Claire Foy und Olivia Colman übernimmt in der fünften Staffel «The Crown» Imelda Staunton die Rolle der Queen Elizabeth II. Zurzeit finden die Dreharbeiten statt, angekündigt ist das britische Drama für November 2022.

«The Umbrella Academy»

Die Stars von «The Umbrella Academy» nahmen die Fans mit an das Set der dritten Staffel und beantworteten 20 Fan-Fragen. So beschreiben sie die Dreharbeiten mit der ganzen Gruppe als Spass, berauschend, chaotisch und zerstörerisch.

Über das Veröffentlichungsdatum gab Netflix keine Informationen bekannt.

«Red Notice»

Ryan Reynolds und Gal Gadot sind rivalisierende Kriminelle im neuen Netflix-Film «Red Notice». In der Vorschau kämpfen sie um ein wertvolles Ei, wobei Gal Gadot, die beste Kunstdiebin, ihre Kampfkünste zur Schau stellt und Ryan Reynolds, der grösste Hochstapler, seine lebenslange Rolle als dümmlichen Spassvogel einnimmt.

Dwayne Johnson, der einen FBI-Agenten spielt und am Fan-Event den Film präsentierte, nannte den Film: «Netflix's biggest movie ever» («Der grösste Netflix-Film aller Zeiten»).

«Red Notice» ist am 12. November auf Netflix verfügbar.

«Bridgerton»

Der Teaser für die neue Staffel «Bridgerton» erinnert stark an «Stolz und Vorurteil»: Ein Mann, der gewisse Vorstellungen seiner zukünftigen Ehefrau hat, und eine Frau, die ihn beschuldigt, zu viel von sich selbst zu halten. An einem Ball sagt sie ihm ihre Meinung und lässt ihn dann verdutzt stehen.

Es ist einzig bekannt, dass «Bridgerton» 2022 auf Netflix kommen wird.

Serien und Filme, die du im Oktober schauen kannst: Video Werbung Das sind die Film- und Serien-Highlights im Oktober von Corina Mühle

«Inside Job»

Verschwörungstheorien gewannen in den letzten Jahren extrem an Beliebtheit. In der animierten Comedyserie «Inside Job» dreht sich die Handlung genau um diese. Sei es nun den Mottenmann, Chemtrails, die Mondlandung oder Kornkreise.

«Inside Job» ist am 22. Oktober auf Netflix verfügbar.

«Vikings: Valhalla»

«Vikings: Valhalla» ist eine Spin-off-Serie der historischen Fiction-Drama-Serie «Vikings». Die neue Serie setzt 100 Jahre nach dem Original an. Die Serie kommt im 2022.

«Tiger King 2»

Nachdem Netflix bereits letzte Woche einen Teaser über neue True-Crime-Serien und -Filme veröffentlicht hatte, in dem auch die neue Staffel «Tiger King 2» angeteasert wurde, gaben sie nun bekannt, dass diese bereits am 17. November veröffentlicht wird.

Den Trailer gibts hier: Video: YouTube/Netflix

«Big Mouth»

Am 5. November geht die animierte Serie «Big Mouth» weiter. Netflix zeigte ein erstes Poster der 5. Staffel.

Teaser Artwork für Staffel 5 von «Big Mouth». Bild: netflix

«Enola Holmes 2»

Die Geschichte der kleinen Schwester von Sherlock Holmes geht in die zweite Runde. Millie Bobby Brown kündigte an, dass in wenigen Tagen die Dreharbeiten für «Enola Holmes 2» beginnen. Auch Henry Cavill wird wieder mit dabei sein. Wann der Film erscheint, wurde nicht bekannt gegeben.

«Army of Thieves»

Bild: netflix

Am 29. Oktober kommt die Fortsetzung von «Army of the Dead» auf Netflix: «Army of Thieves». Matthias Schweighöfer führte Regie und spielt die Hauptrolle. Er gerät an eine Gruppe Kriminelle, die seine Skills als Safe-Knacker benötigen, um einen Raub durchzuführen.

Offizieller Trailer für «Army of Thieves». Video: YouTube/Netflix

«Emily in Paris»

In der zweiten Staffel «Emily in Paris» nimmt Emily eine Auszeit von Paris und macht Ferien in St.Tropez. Selfies, Partys, Reichtum und fragwürdige Outfits erscheinen am 22. Dezember auf Netflix.

Teaser für die zweite Staffel «Emily in Paris». Video: YouTube/Netflix