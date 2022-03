Geek News

Neuer «Phantastische Tierwesen 3»-Trailer +++ «Euphoria» ist die neuste Hit-Serie

In den Geek News dieser Woche siehst du den neusten Trailer für «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse» sowie den für den Marvel-Film «Morbius». Beide Filme kommen in rund einem Monat in die Kinos. Ausserdem schaffte es «Euphoria» mit Zendaya auf Platz 2 der bisher erfolgreichsten HBO-Serien – direkt hinter der mittelalterlichen Fantasyserie «Game of Thrones».

Hier kommt eine Übersicht über die aktuellen Geek News:

Neuer «Phantastische Tierwesen 3»-Trailer

Für das dritte Sequel aus dem Harry-Potter-Universum, «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse» (Originaltitel: «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore») gibt es einen neuen Trailer. In diesem ist das epische Duell zwischen Dumbledore und Grindelwald angedeutet. Und auch wenn «Harry Potter»-Fans klar ist, dass sich diese zwei gegenübertreten müssen, um die Verwicklung der Zauberwelt in den Zweiten Weltkriegs zu beenden, kommt das Duell in diesem Trailer als Überraschung. Denn da Warner Bros. noch weitere Filme in der Franchise geplant hat, hätte sich das Studio diesen Kampf auch bis zum nächsten Film aufheben können. So kann dieser Konflikt aber in den Fortsetzungen noch weiter ausgearbeitet werden.

Der Trailer hätte eigentlich bereits am 24. Februar veröffentlicht werden sollen. Für die Verspätung gibt es eine Erklärung.

Der Kinostart ist für im April angesetzt.

Trailer:

«Euphoria» ist die erfolgreichste HBO-Serie hinter GoT

«Euphoria» Staffel 2 mit Zendaya. Bild: hbo

«Euphoria» ist die neuste Hit-Serie des Streaming-Dienstes HBO. Das Finale der zweiten Staffel wurde am Sonntag veröffentlicht und zählte laut HBO 6,6 Millionen Zuschauende. Das ist mehr als das Fünffache der Einschaltquote der ersten Staffel im August 2019 und die beste Einschaltquote, die «Euphoria» je hatte. Von der Staffelpremiere am 9. Januar bis zum Finale am Sonntag hat «Euphoria» im Durchschnitt 16,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Das ist mehr als jede andere HBO-Serie seit 2004 – ausser «Game of Thrones».

«Euphoria» hält aber den Twitter-Rekord: Sie ist in den USA mit rund 34 Millionen Tweets die bis jetzt am häufigsten getwitterte Serie des Jahrzehnts.

Eine dritte Staffel ist bereits angekündigt, ein genaues Erscheinungsdatum allerdings noch nicht.

Colin Firth wird zum Mörder in «The Staircase»

Colin Firth als Schriftsteller Michael im Kreise seiner Familie. Bild: hbo max

Die ersten Bilder aus HBO Max' True-Crime-Drama «The Staircase» sind da. Die achtteilige Serie basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte von Autor Michael (gespielt von Colin Firth), der am Mord seiner Frau beschuldigt wird. Sie wurde leblos am Fusse einer Treppe im Familienhaus gefunden. 2003 wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, 2017 wurde er aber wieder freigelassen, nachdem seine Anklage von Mord auf Totschlag reduziert wurde.

Die Serie soll noch diesen Frühling veröffentlicht werden.

Colin Firth und Toni Collette in «The Staircase». Bild: hbo max

Trailer zur Netflix-Dokumentation «The Staircase»:

Finaler «Morbius»-Trailer

Sony hat den finalen Trailer für den Antihelden-Film «Morbius» veröffentlicht, welcher am 1. April in die Kinos kommt. Jared Leto spielt die Hauptrolle des Wissenschaftlers, der sich aus Versehen in einen blutrünstigen Vampir verwandelt. Michael Keaton wird vermutlich in der Rolle des Adrian Toomes zu sehen. Dies war bereits seine Figur in «Spider-Man: Homecoming». Im Trailer trägt er eine Gefängnisuniform und deklamiert bedeutungsschwanger: «Michael Morbius, dir wurde ein Geschenk gemacht. Es ist an der Zeit, loszulassen, was du einmal warst. Entdecke, wer du sein sollst».

«Morbius» kommt am 31. März in die Schweizer Kinos.

Trailer:

«Beetlejuice 2» wird nun doch realisiert

Kultfilm: «Beetlejuice» von Tim Burton aus dem Jahre 1988. Bild: warner bros.

Seit Jahren wird von einer «Beetlejuice»-Fortsetzung gesprochen und seit Jahren wurde sie immer wieder verschoben. Nun soll das Projekt bei Brad Pitts Produktionsfirma Plan B gelandet sein. Das berichtet The Ankler's Hollywood Transom newsletter.

Sowohl Michael Keaton als auch Winona Ryder werden ihre Rollen als Beetlejuice und Lydia Deetz wieder aufnehmen. Die Produktion soll noch diesen Sommer beginnen.

350 antike Requisiten am «The Crown»-Set gestohlen

Imelda Staunton spielt Queen Elisabeth II. in der fünften Staffel von «The Crown». Bild: netflix

Diebe haben rund 350 antike Requisiten vom Set von «The Crown» gestohlen. Die Antiques Trade Gazette berichtete, dass Gegenstände am Wochenende von einem LKW-Parkplatz in Mexborough in der britischen Grafschaft South Yorkshire gestohlen wurden, während in der Nähe Dreharbeiten stattfanden.

Bei den gestohlenen Gegenständen handelt es sich unter anderem um eine Nachbildung eines Fabergé-Eis aus dem Jahr 1897. Alle 350 entwendeten Antiquitäten haben einen geschätzten Wert von 200'000 Dollar.

«Die gestohlenen Gegenstände sind nicht unbedingt in bestem Zustand und daher nur von begrenztem Wert für den Wiederverkauf», sagte Alison Harvey, Dekorateurin des «The Crown»-Sets, gegenüber der Antiques Trade Gazette. «Sie sind jedoch wertvolle Stücke für die britische Filmindustrie.»

Es besteht Hoffnung, dass die gestohlenen Gegenstände gefunden werden. Netflix rechnet nicht damit, dass dieser Diebstahl die Dreharbeiten aufhält – für Ersatz ist gesorgt.

Die fünfte Staffel von «The Crown» soll im November 2022 veröffentlicht werden.

Frauen fokussierte Streaming-Plattform «Clean OTT» launcht 2023

Variety berichtet, dass der indische Filmemacher Karnesh Ssharma und seine Schwester Anushka Sharma (Schauspielerin und Produzentin) eine Streaming-Plattform launchen, die sich auf Inhalte von und für Frauen konzentriert. Im Mittelpunkt des Dienstes stehen Schauspielerinnen, Regisseurinnen und Produzentinnen. Ziel ist es, den männlichen Blick auf indische Inhalte zu verändern und eine nachhaltige Plattform für weibliche Fachkräfte zu schaffen, die ihre Karriere in der Unterhaltungsbranche vorantreiben wollen. Clean OTT-Inhalte werden internationale und regionale Projekte in Form von Filmen, Web-Serien und Doku-Serien umfassen.

Karnesh Ssharma sagt gegenüber Variety:

«Seit Jahrhunderten bestimmt das Patriarchat das Geschichtenerzählen, und als Mann habe ich immer das Gefühl gehabt, dass Männer eine gleichberechtigte Rolle bei der Veränderung von Erzählungen, Gesprächen und Machtverschiebungen spielen.» Karnesh Ssharma

Die Geschwister Karnesh Ssharma und Anushka Sharma launchen eine Streaming-Plattform, die sich auf Frauen fokussiert. Bild: instagram

Und weiter:

«Wir sind zuversichtlich, dass die Clean OTT-Geschichten alle ansprechen werden, da wir eine Plattform ohne Vorurteile bieten. Dies wird Frauen eine Stimme geben, die von jeder Bevölkerungsgruppe auf der ganzen Welt genossen werden kann, und für diejenigen, die an unseren Produktionen beteiligt sind, einen Weg für den beruflichen Aufstieg darstellen.» Karnesh Ssharma

Karnesh und Anushka gründeten bereits die Produktionsfirma Clean Slate Filmz, welche mit Netflix und Amazon Prime Video arbeitet. Die Investitionen in Clean OTT stammen von Clean Slate Filmz und gleichgesinnten Institutionen. Das Budget für Clean OTT ist nicht bekannt.

Der Launch von Clean OTT ist für das erste Quartal von 2023 in Indien angesetzt und soll später global ausgeweitet werden.

«Twisted Metal»-Verfilmung kommt zu Sky

Anthony Mackie in der Videogame-Verfilmung «Twisted Metal». Bild: peacock

Dass die Videospielreihe «Twisted Metal» verfilmt wird, wurde bereits vor einigen Monaten bekannt. Auch dass Anthony Mackie (bekannt aus Marvels «The Falcon and the Winter Soldier») die Hauptrolle namens John Doe spielen wird, ist bekannt. Die Serie wird von «Deadpool» und «Zombieland» Schreiber Rhett Reese und Paul Wernick produziert.

Nun wurde angekündigt, dass die Serie auf der Streaming-Plattform Peacock landen wird. Peacock ist ab dem 2. März offiziell ein Teil von Sky, Schweizer Fans können sich die Serie also auf Sky anschauen. Ein Veröffentlichkeitsdatum ist aber noch nicht angekündigt.

Das Videospiel «Twisted Metal» wurde 1995 für die ursprüngliche Sony PlayStation-Konsole veröffentlicht. Seither wurden etliche neue Spiele der Reihe veröffentlicht.

So sah es hinter den Kulissen von «Vikings: Valhalla» aus

Netflix zeigt in diesem Behind-The-Scenes-Video, wie alle Teams und Abteilung der «Vikings: Valhalla»-Produktion zusammenkamen, um die historischen Actionszenen zu filmen.

Die Wikinger-Serie ist momentan auf Platz 1 der Schweizer Top-Serien und -Filme auf Netflix. Netflix hat grosse Pläne für «Vikings: Valhalla», da bereits vier weitere Staffeln geplant sind.

Video: