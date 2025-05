Bild: imago images

Erinnerst du dich an «Die Wilden Kerle»? Das machen Leon, Vanessa, Fabi und Co. heute

«Alles ist gut, solange du wild bist!»: Was ist aus den «Die Wilden Kerle»-Darstellerinnen und -Darstellern geworden, die diesen ikonischen Spruch lebten?



Am Wochenende hat sich in Berlin die wohl berühmteste fiktive Fussballmannschaft im deutschen Raum versammelt: «Die Wilden Kerle».

An der Reunion konnten Fans gegen Leon, Marlon und ihre Freunde Fussball spielen oder sich bei einem Kostüm-Wettbewerb behaupten. Hunderte Fans versammelten sich, um ihre Kindheitsidole zu sehen.

Zwischen 2003 und 2008 kamen fünf «Die Wilden Kerle»-Filme heraus. 2016 folgte «Die Wilden Kerle – Die Legende lebt», der kam allerdings überhaupt nicht gut an.

Doch was machen die Jungs und Vanessa eigentlich heute? Hier erfährst du es.

Leon: Jimi Blue Ochsenknecht

Leon ist der geborene Anführer der Wilden Kerle. Bild: buena vista

Jimi Blue Ochsenknecht ist wohl der berühmteste der «Wilden Kerle». Ob Filme, Reality-TV, Sänger oder Kochbuchautor – Jimi Blue hat schon alles gemacht. Nach «Die Wilden Kerle 5» war er in «Sommer», «Gans», «Kleine Morde» und «Seitenwechsel» zu sehen. Ochsenknecht hat auch in Shows wie «Wetten, dass..?», «Das perfekte Promi-Dinner» und «5 gegen Jauch» mitgemacht. Als Jimi Blue veröffentlicht er auch Musik – dieses Jahr ist seine neue Single voll okay erschienen.

Seit 2022 ist er in der Reality-Serie «Diese Ochsenknechts» gemeinsam mit seiner Mutter Natascha Ochsenknecht und seinen Geschwistern Wilson Gonzales und Cheyenne zu sehen.

Mit der Influencerin Yeliz Koc hat er eine dreijährige Tochter, das Paar ist mittlerweile getrennt. 2024 sorgte der Münchner mit der Aussage «Ich sehe mich als unfreiwilligen Erzeuger» für negative Schlagzeilen. Inzwischen bereut Ochsenknecht diese Aussage.

Jimi Blue Ochsenknecht an der Pressetour für «Diese Ochsenknechts» im März 2025. Bild: imago images

Vanessa: Sarah Kim Gries

Vanessa ist das einzige Mädchen in der Gruppe. Bild: buena vista

Die Rolle von Vanessa war Sarah Kim Gries' Debüt-Filmrolle. Danach spielte die 35-Jährige noch in anderen Filmen mit, darunter «Barfuss bis zum Hals» und «Bermuda-Dreieck Nordsee». Inzwischen ist sie nicht mehr als Schauspielerin tätig, sondern veröffentlicht Kinderbücher und ist Influencerin.

Gries äussert sich immer wieder dazu, dass sie als Vanessa sexualisiert wurde (Gries war damals zwischen 13 und 18 Jahre alt). Noch heute erhalte sie unangebrachte Nachrichten in diesem Kontext.

Sie lebt gemeinsam mit ihrem Mann und zwei Kindern (9 und 5) in Spanien. Dort eröffnen sie bald eine deutsche Bäckerei.

Fabi: Constantin Gastmann

Fabi ist der beste Freund von Leon. Bild: buena vista

Constantin Gastmanns Filmkarriere begann schon früh – bereits als kleines Kind stand er auf der Theaterbühne. Als Leons bester Freund war er nur im ersten «Die Wilden Kerle»-Film zu sehen. Im dritten Film spielte er den Antagonisten.

Bis 2012 folgten noch einige Auftritte in TV-Serien wie «Rosenheim-Cops», «Inga Lindström» und «Aktenzeichen XY». Seitdem ist es um den 35-Jährigen ruhig geworden, und er hat sich aus der Schauspielerei zurückgezogen. Gastmann arbeitet inzwischen als Industriekaufmann in München.



Constantin Gastmann in «Der Bergdoktor» (2012). Bild: zdf

Marlon: Wilson Gonzales Ochsenknecht

Marlon, die Nummer 10 und der ältere Bruder von Leon. Bild: buena vista

Nicht nur in den Filmen, sondern auch im echten Leben ist Wilson Gonzales Ochsenknecht der grosse Bruder von Jimi Blue und ist bis heute Schauspieler. Er spielte unter anderem in «Das Boot», «Tatort: Charlie» und dieses Jahr in «Parallel Me» und «Späti» mit. Ochsenknecht ist ebenfalls Musiker, seine Band A Black Rainbow wurde 2010 gegründet.

Der 35-Jährige ist vergangenes Jahr Vater geworden und lebt in Berlin. Er ist ebenfalls bei der Realityshow Diese Ochsenknechts dabei. Die vierte Staffel ist diesen Frühling herausgekommen.

Fun Fact: Wilson Gonzales wurde nach der Zeichentrickmaus Speedy Gonzales benannt.

Wilson Gonzales Ochsenknecht bei einer Talkshow im April 2025. Bild: imago images

Raban: Raban Bieling

Raban, der Tollpatsch. Bild: imago images

Ja, du hast richtig gelesen: Auch im echten Leben heisst Raban Raban. Der 31-Jährige ist immer noch Schauspieler und hat in «Als Hitler das rosa Kaninchen stahl», «Lena Lorenz» und zuletzt in «Ein Schwarzwaldkrimi» mitgespielt.

Doch nicht nur vor der Kamera, sondern auch auf der Bühne fühlt sich der Münchner wohl. Seit 2016 hat er bei rund 15 Theaterstücken mitgespielt. Weiter ist er als Synchronsprecher tätig und hat in «Harry Potter und der Halbblutprinz» die deutsche Version von Tom Riddle gesprochen.

Bieling studierte Philosophie und historische Linguistik und danach noch Schauspiel.

Bild: zdf

Juli: Jonathan Beck

Juli, Huckleberry Fort Knox, ist die Viererkette in einer Person. Bild: buena vista

Jonathan Beck ist der Sohn von Rufus Beck, der in der Filmreihe den Trainer Willi spielt. Nach «Die Wilden Kerle» arbeitete Beck weiter als Schauspieler und hatte Rollen in «Freche Mädchen», «Rosamunde Pilcher – Nanny verzweifelt gesucht», «Rote Rosen», «Der letzte Bulle» und dieses Jahr in «Die Chefin».

Weiter ist der Münchner auf der Theaterbühne zu sehen und arbeitet ebenfalls als Synchronsprecher.

Der 34-Jährige ist mit der Schauspielerin Isabell Stern verheiratet, gemeinsam haben sie einen Sohn.

Joschka: Kevin Iannotta

Joschka (links), die siebte Kavallerie, ist der Jüngste und Kleinste der Gruppe. Bild: www.imago-images.de

Kevin Iannotta spielte Joschka, den kleineren Bruder von Juli. Iannotta spielte in «Hanni und Nanni» und dem Kurzfilm «Amok» mit und arbeitete als Synchronsprecher. 2016 hat er sich aus der Filmbranche zurückgezogen, studierte Bauingenieurwesen und arbeitet nun als Bauleiter in München.

Maxi: Marlon Wessel

Maxi ist der Junge mit dem härtesten Schuss der Welt. Bild: imago images

Marlon Wessel ist der Sohn von Joachim Masannek, dem Autor der Bücher, auf denen «Die Wilden Kerle basieren». Er und sein Bruder Leon hätten eigentlich die Hauptrollen übernehmen sollen, hatten aber zu wenig Schauspielerfahrung und die Hauptrollen gingen schlussendlich an die Ochsenknecht-Brüder.

Nach «Die Wilden Kerle» zog sich Marlon Wessel aus der Unterhaltungsbranche zurück. Er studierte auf Bali Architektur, wo er bis 2018 lebte. Danach kehrte der 34-Jährige nach Deutschland zurück.

Markus: Leon Wessel-Masannek

Markus, der unbezwingbare Torhüter. Bild: buena vista

«Die Wilden Kerle» sind die einzigen Filme, in denen Leon Wessel-Masannek mitgespielt hat. Nach dem fünften Teil hat der 32-Jährige sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, kam aber 2016 für «Die wilden Kerle – Die Legende lebt» zurück.

Bonus

Gonzo Gonzales: Lennard Bertzbach

«Bei meiner alten Freundin Staraja Riba!» – Gonzo war Anführer der Skatergang «Die Flammenmützen» und der Bösewicht des zweiten Filmes. Bild: imago images/ buena vista

Nach «Die Wilden Kerle 2» war Lennard Bertzbach noch in «Die Welle» und ein paar ZDF-Produktionen zu sehen, er stand aber 2014 zuletzt vor der Kamera. Der 37-Jährige ist inzwischen Musiker und Sänger. Er ist Mitglied der Band NITIDI, unterrichtet Musik und arbeitet als Radiomoderator.

