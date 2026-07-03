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Eurodreams: Glückspilz erhält während 5 Jahren 2222 Franken pro Monat

Un membre de la loterie romande presente le nouveau jeu de la loterie romande EURODRAMS dans le kiosque de Josephine, ce lundi 16 octobre 2023 a Cheseaux-sur-Lausanne pres de Lausanne. Le 30 octobre p ...
Die Gewinnzahlen lauteten 3, 12, 23, 24, 36 und 40 sowie die Traumzahl 3, wie Swisslos mitteilte.Bild: keystone

Glückspilz gewinnt bei Eurodreams 2222 Franken pro Monat während fünf Jahren

03.07.2026, 07:2303.07.2026, 07:23

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler erhält dank der Eurodreams-Ziehung vom Donnerstag eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Die Person hat die sechs richtigen Zahlen 3, 12, 23, 24, 36 und 40 getippt, wie Swisslos mitteilte.

Nur die Traumzahl 3 fehlte. Den Hauptgewinn holte deshalb niemand.

Die monatliche Zahlung wurde in einem der acht europäischen Eurodreams-Länder gewonnen. In der Schweiz wird das Glücksspiel von Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt. (dab/sda)

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Uff, ist das heiss. Leute, wir müssen mal über Frozen Cocktails reden!
Echt jetzt. Es muss was geschehen. Angefangen damit, dass du dir einen der folgenden Frozen Drinks zubereitest.
Wissenschaftliche Studien belegen: Niemand kann schlecht gelaunt sein mit einem Frozen Cocktail in der Hand.
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