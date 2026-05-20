Lotto-Gewinn in USA: Mann findet 5,9-Millionen-Ticket in Hosentasche

Ein Mann aus New Jersey fand sein Gewinnlos nur acht Tage vor Ablauf der Einlösefrist. Das Ticket steckte fast ein Jahr zerknüllt in seiner Hosentasche.

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Fast ein Jahr lang steckte das Ticket für einen Lottogewinn von 5,9 Millionen US-Dollar (knapp 4,7 Millionen Franken) zerknüllt in einer Hosentasche. Nur acht Tage vor Ablauf der Einlösefrist fand der Besitzer den Schein.

Ein Lotto-Verkaufsstand in den USA. (Symbolbild) Bild: imago

Gekauft hatte der Mann aus dem US-Bundestaat New Jersey den Pick-6-Schein am 22. Mai 2025 an einer Exxon-Tankstelle in Roseland. Danach geriet er in Vergessenheit.

Den entscheidenden Hinweis lieferte ein Fernsehbericht. Im April 2026 berichteten Medien über den noch immer nicht eingelösten Gewinn – und nannten den Verkaufsort. Der Mann erkannte die Tankstelle als seinen regulären Anlaufpunkt. Mitarbeiter rieten ihm, seine Unterlagen gründlich zu durchsuchen: Nur wenige Stammkunden kauften dort regelmässig Pick-6-Tickets.

Er durchsuchte sein Haus – und wurde fündig. In der Tasche einer alten Hose steckte das zerknitterte Gewinnlos. Laut NJ Lottery brachte er es umgehend zur Tankstelle. Wer der Gewinner ist, hat die Lotterie nicht bekannt gegeben. Auch über seine Pläne mit dem Geld ist nichts bekannt.

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