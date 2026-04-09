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Glückspilz räumt 22,98 Millionen Franken bei Swiss Lotto ab

Ein Lottostand im Dorfzentrum von Stans informiert ueber die Hauptgewinnsumme im Swiss Lotto von Swisslos, bei welchem fuer die Ausgabe vom Samstag, 10. Februar 2024 gute 45,3 Millionen Schweizer Fran ...
Zwei Gewinnerinnen oder Gewinner sind am Mittwoch bei Swiss Lotto zu Millionären geworden.Bild: keystone

Glückspilz räumt 22,98 Millionen Franken bei Swiss Lotto ab

09.04.2026, 08:1509.04.2026, 08:15

Zwei Gewinnerinnen oder Gewinner sind am Mittwoch bei Swiss Lotto zu Millionären geworden. Eine Gewinnerin oder ein Gewinner erhält 22,98 Millionen Franken und die oder der andere 1 Million Franken.

Für den Hauptgewinn, den jemand in der Deutschschweiz oder im Tessin abräumte, mussten folgende sechs Zahlen richtig getippt werden: 2, 9, 21, 22, 26 und 35. Die Glückszahl war 3, die Replay-Zahl 1 und die Joker-Zahl 971365.

Für die nächste Ziehung vom Samstag befinden sich 1,5 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte. (sda)

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