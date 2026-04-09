Zwei Gewinnerinnen oder Gewinner sind am Mittwoch bei Swiss Lotto zu Millionären geworden. Bild: keystone

Glückspilz räumt 22,98 Millionen Franken bei Swiss Lotto ab

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Zwei Gewinnerinnen oder Gewinner sind am Mittwoch bei Swiss Lotto zu Millionären geworden. Eine Gewinnerin oder ein Gewinner erhält 22,98 Millionen Franken und die oder der andere 1 Million Franken.

Für den Hauptgewinn, den jemand in der Deutschschweiz oder im Tessin abräumte, mussten folgende sechs Zahlen richtig getippt werden: 2, 9, 21, 22, 26 und 35. Die Glückszahl war 3, die Replay-Zahl 1 und die Joker-Zahl 971365.

Für die nächste Ziehung vom Samstag befinden sich 1,5 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte. (sda)