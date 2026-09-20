Und NUN: Flugzeuge mit Haifischmaul – ein Nerddive Bild: Imperial War Museum/Getty Images

History Porn

Hier kommt der nerdigste History Porn ever. Aber bleibt dabei – es ist echt hammer.

Oliver Baroni Folge mir

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Vor Kurzem ging dieses Bild durch die Weltpresse:

Bild: EPA

Es zeigt eine ukrainische Drohne kurz vor dem Start. Dabei fällt auf: hübsche Bemalung – wie ein Hai! Bloss ... weshalb?

Nun, wie sich herausstellt, ist dies nur die jüngste Ausgabe einer langen Tradition in der Militärluftfahrt. Anschnallen, Leute! Hier kommt ein Deep Dive.

Bestimmt habt ihr sowas auch schon gesehen: Kampfflugzeuge mit aufgemaltem Haifischmaul. So ein bisschen cartoonmässig … wie hier, etwa, bei A-10 Thunderbolt II der US Air Force …

Bild: wikicommons

… oder hier bei einer F/A-18 der US Navy:

Nose art – «Nasen-Kunst» – so lautet der Terminus technicus für aufgemalte Verzierungen auf dem Rumpf eines Luftfahrzeugs in der Nähe der Flugzeugnase.

Sie dient in der Regel rein dekorativen Zwecken und dient nicht der Bezeichnung oder Identifizierung. Ihr kennt es vielleicht: Pin-ups oder Cartoon-Figuren auf den Rümpfen von US-Bombern im Zweiten Weltkrieg, etwa. Oder – eben: zähnefletschende Mäuler.

Bild: wikicommons

Die Tatsache, dass diese Dekorationen meist eine Zeichentrickfilm-Ästhetik aufweisen, würde darauf hindeuten, dass dies vor allem eine Tradition der US-Flugstreitkräfte ist – schliesslich entdeckte man bereits während des Kalten Kriegs immer wieder solche Haifischmäuler auf amerikanischen Flugzeugen. Hier etwa eine A-7 Corsair anno 1980:

Oder hier auf zwei F-4 Phantom, Mitte der 1980er-Jahre …

… öh, halt – das sind ja Flugzeuge der bundesdeutschen Luftwaffe!

Demnach gar nicht so amerikanisch, also?

Nun, shark mouths sind historisch tatsächlich bei US-Flugzeugen sehr prävalent – hier ein Beispiel aus den 1950er-Jahren: Grumman F11F-1 Tiger der VF-21 «Mach Busters» Squadron der US Navy, circa 1958.

Bild: wikicommons

Und diese Tradition geht auf eine ganz bestimmte, berühmte Einheit zurück:

Bild: wikicommons

Die First American Volunteer Group, genannt Flying Tigers, war eine aus US-amerikanischen Militärpiloten bestehende Freiwilligentruppe, die ab April 1941 vor dem offiziellen Kriegseintritt der USA unter chinesischer Flagge gegen die japanischen Luftstreitkräfte kämpfte.

Obwohl eine US-Einheit, flogen sie mit chinesischen Hoheitsabzeichen. Nach dem Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 änderte sich dies, und im Juli 1942 wurde die Einheit als China Task Force offiziell in die US-Streitkräfte eingebunden.

Bild: iStockphoto

Weltberühmt wurden die Flying Tigers schlussendlich vor allem aus einem Grund: wegen der ikonischen Optik des Haifischmauls auf ihren Curtiss P-40 Warhawks, deren gewaltiger Kühlereinlass sich perfekt für diese aggressive Bemalung eignete.

Bild: Corbis Historical

ABERRR … die Flying Tigers waren nicht die Ersten, welche diese Bemalung verwendeten.

Sie waren nicht einmal die Ersten, die sie auf just diesem Flugzeugtyp, der P-40, verwendeten. AVG-Pilot Charles Bond hatte nämlich Ende Oktober 1941 in einer Ausgabe der Illustrated Weekly of India ein Foto entdeckt, das er in der Folge als Blaupause benutzte:

Es zeigt eine P-40, genannt Menace («Bedrohung»), der Royal Air Force No. 112 Squadron, im September 1941 auf dem Flugfeld von Sidi Heneish in Ägypten. Die Bildunterschrift aus der Zeitung liest sich wie folgt:

«– Tomahawk-Jäger umgestaltet –

Als wären in den USA gebaute Tomahawk-Jäger mit RAF-Piloten am Steuer für die über Afrika kämpfenden Achsenmächte-Flieger nicht schon beunruhigend genug! Eine RAF-Staffel hat sich an den Tomahawks künstlerisch zu schaffen gemacht – mit diesem schreckenerregenden Ergebnis. Die schnittigen Linien der amerikanischen Jäger eignen sich hervorragend für diese Verwandlung in menschenfressende Haie.»

Bild: getty/imperial war museum

In der Praxis erwies sich die Curtiss P-40 (von der RAF als Tomahawk und in ihrer späteren P-40D-Ausführung als Kittyhawk bezeichnet) nicht nur alliierten Jägern wie der Spitfire unterlegen, sondern auch gegnerischen Jägern wie der Messerschmitt Bf 109. Somit diente das Haifischmaul als Element der psychologischen Kriegführung: zur Einschüchterung des Feindes – und als Moralstärker für die eigenen Piloten.

Bild: wikicommons

ABERRR … auch 112 Squadron hatte die Idee mit dem Haifischmaul …

Bild: Imperial War Museum/Getty Images

… von jemand anderem übernommen:

Von den Messerschmitt Bf 110 des Zerstörergeschwaders 76 nämlich, gegen die sie gekämpft hatten während des Balkanfeldzuges. (Im obigen Bild eine Bf 110 in Deutschland nach der Rückkehr vom Balkan im Sommer 1941).

Die Royal Air Force war den Haifisch-Messerschmitts vom ZG 76 bereits im Sommer 1940 während der Luftschlacht um England begegnet:

Hier ein Flugzeug der Einheit über der bretonischen Hafenstadt Saint-Malo, auf dem Weg nach England im August 1940:

ABERRR auch Görings Luftwaffe hatte die Haifisch-Deko nicht erfunden, …

… die kaiserlichen Luftstreitkräfte des Ersten Weltkriegs bemalten schon ihre Fluggeräte in der Art. Hier ein Bomber vom Typ AEG G.IV im Jahr 1918:

Noch früher war dieses Roland C.IIa Walfisch, das im Herbst 1916 an der Westfront stationiert war und weithin als eine der frühesten dokumentierten Anwendungen eines Haifischmauls an Militärflugzeugen gilt, …

… wäre nicht noch dieses Foto einer Maurice Farman MF.11 Shorthorn des Royal Naval Air Service, die während des Dardanellen-/Gallipoli-Feldzugs zwischen Ende 1915 und Anfang 1916 in Griechenland stationiert war:

Fragt sich nur, ob das tatsächlich spezifisch ein Haifischmaul darstellen soll.

Unbestritten ist aber das allererste Fallbeispiel für nose art im Allgemeinen in der Luftfahrtgeschichte. Wir präsentieren: är Flygfisken (schwedisch für «Der fliegende Fisch»), ein in Frankreich gebautes Donnet-Lévêque-Flugboot, das 1912 von seiner schwedischen Besatzung so bemalt wurde, dass es wie ein Fisch aussah:

Und siehe da: Wenige Jahre später, anno 1918, machten es die American Expeditionary Forces auf ihren Nieuport 28 C.1 nach:

Aber zurück zu den Haifischmäulern und zum Zweiten Weltkrieg! Frühe Versionen der deutschen Messerschmitt Bf 109 (im Bild eine 109-C im Jahr 1939) erhielten die Bemalung:

UND AUCH Schweizer Messerschmitts:

Oh ja: Die ach so neutrale Schweiz flog mitunter deutsche Kampfflugzeuge. 1940 war sie gar der grösste Exportkunde der damals neuesten Variante Messerschmitt Bf 109-E «Emil».

Im Bild: Messerschmitt-Jäger der Fliegerkompanie 21, 1940 in Emmen LU stationiert.

Derweil verzierten die Alliierten munter Kampfflieger jeglicher Art. Hier ein Bomber vom Typ B-26 Marauder der US 8th Air Force im Frühjahr 1944 in England:

Mitunter erhielten auch Flugzeuge die Behandlung, deren Rumpfdesign – sagen wir mal – nicht gerade ideal dafür war. Hier eine Consolidated B-24 Liberator der 90. Bombardment Group zusammen mit einer Piper L-4 Grasshopper, in Nord-Queensland, Australien, Anfang 1945:

«Moby Dick» – in der Tat mehr Walfisch als Haifisch!

Dabei könnte man die Chose bei einem viermotorigen schweren Bomber doch anders lösen! Eine Avro Lancaster der 419 Squadron der Royal Canadian Air Force bemalte nämlich gleich alle vier Kühlerabdeckungen:

Mindestens ein Exemplar der gefürchteten Hawker Typhoon Nahkampfjäger der Royal Air Force erhielt ein Haifischmaul zum Auftakt des Normandiefeldzuges Operation Overlord im Jahr 1944:

Selbst die allseits für ihre schöne Form geliebte Spitfire wurde oftmals aufgepeppt – am bekanntesten dafür war 457 Squadron der Royal Australian Air Force, …

… genannt Grey Nurse Squadron, nach dem in australischen Gewässern beheimateten Sandtigerhai (im australischen Volksmund grey nurse shark).

Ach, ja – was wurde aus 112 Squadron, die das Haifischmaul bei den alliierten Flugstreitkräften einführte und zu ihrem Markenzeichen machte? Nun, später im Krieg rüstete sie auf P-51 Mustang um:

Nach dem Krieg war sie im besetzten Deutschland stationiert und erhielt Düsenjäger vom Typ de Havilland Vampire:

Ab 1954 kam die F-86 Sabre, …

… 1956 dann die Hawker Hunter:

Das Haifischmaul blieb … bis 1960, als die Staffel auf die Bloodhound-Langstrecken-Boden-Luft-Rakete umrüstete. 1975 wurde 112 Squadron aufgelöst.

Doch die Royal Air Force erinnert jedoch weiterhin an die Geschichte von 112 Squadron, indem sie immer wieder Flugzeuge mit Haifischmaul-Motiven versieht. Hier etwa eine Hawker Harrier GR9A während des Irakfeldzugs, 2003:

Oder hier, anno 2016, zum 25. Jubiläum des ersten Kampfeinsatzes der Panavia Tornado im Zweiten Golfkrieg 1991:

Bild: keystone

Sodeli. Danke, dass ihr MEGANERDS bis hier ausgeharrt habt! Als Belohnung zum Abschluss – weil es einfach sowas von geil aussieht – nochmals eine P-40 der Flying Tigers: