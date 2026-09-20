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BILDER: Flugzeuge mit Haifischmaul – ein Nerddive

Und NUN: Flugzeuge mit Haifischmaul – ein Nerddive

Bild: Imperial War Museum/Getty Images
History Porn
Hier kommt der nerdigste History Porn ever. Aber bleibt dabei – es ist echt hammer.
20.09.2026, 05:14
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Vor Kurzem ging dieses Bild durch die Weltpresse:

Bild
Bild: EPA

Es zeigt eine ukrainische Drohne kurz vor dem Start. Dabei fällt auf: hübsche Bemalung – wie ein Hai! Bloss ... weshalb?

Nun, wie sich herausstellt, ist dies nur die jüngste Ausgabe einer langen Tradition in der Militärluftfahrt. Anschnallen, Leute! Hier kommt ein Deep Dive.

Bestimmt habt ihr sowas auch schon gesehen: Kampfflugzeuge mit aufgemaltem Haifischmaul. So ein bisschen cartoonmässig … wie hier, etwa, bei A-10 Thunderbolt II der US Air Force …

2005: A-10s of the 23d Fighter Group shut their engines off after a mission in support of Operation Dynamic Weasel. Pope AFB, North Carolina. https://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_T ...
Bild: wikicommons

… oder hier bei einer F/A-18 der US Navy:

This image shows an F/A-18F Super Hornet (Modex 200, CAG aircraft) attached to the VFA-111 &quot;Sunowners&quot; assigned to Carrier Air Wing 3 (CVW-3). Date: November 16, 2004 Place: Atlantic Ocean ...
Bild: US Navy

Nose art – «Nasen-Kunst» – so lautet der Terminus technicus für aufgemalte Verzierungen auf dem Rumpf eines Luftfahrzeugs in der Nähe der Flugzeugnase.

Sie dient in der Regel rein dekorativen Zwecken und dient nicht der Bezeichnung oder Identifizierung. Ihr kennt es vielleicht: Pin-ups oder Cartoon-Figuren auf den Rümpfen von US-Bombern im Zweiten Weltkrieg, etwa. Oder – eben: zähnefletschende Mäuler.

A-10 Warthog Thunderbolt II USAF 2011 Kandahar Afghanistan wikicommons
Bild: wikicommons

Die Tatsache, dass diese Dekorationen meist eine Zeichentrickfilm-Ästhetik aufweisen, würde darauf hindeuten, dass dies vor allem eine Tradition der US-Flugstreitkräfte ist – schliesslich entdeckte man bereits während des Kalten Kriegs immer wieder solche Haifischmäuler auf amerikanischen Flugzeugen. Hier etwa eine A-7 Corsair anno 1980:

A shark on the DNA. During the Second World War, the 76th Tactical Fighter Squadron (TFS) was a shark-mouthed P-40 Warhawk squadron. Like its predecessor, the P-40, the LTV A-7 Corsair II was a nimble ...
Bild: pinterest

Oder hier auf zwei F-4 Phantom, Mitte der 1980er-Jahre …

Bundesrepublik Deutschland Luftwaffe F4 Phantoms. 1985-1988 ca. https://www.reddit.com/r/WarplanePorn/comments/1f6m1i9/smiling_luftwaffe_pair_f4_phantoms_735x451/#lightbox
Bild: reddit

… öh, halt – das sind ja Flugzeuge der bundesdeutschen Luftwaffe!

Demnach gar nicht so amerikanisch, also?

Nun, shark mouths sind historisch tatsächlich bei US-Flugzeugen sehr prävalent – hier ein Beispiel aus den 1950er-Jahren: Grumman F11F-1 Tiger der VF-21 «Mach Busters» Squadron der US Navy, circa 1958.

Grumman F11F-1 Tiger (specifically BuNo 141765, Modex 203, leading the line). Squadron: VF-21 &quot;Mach Busters&quot; (identifiable by the &quot;AD&quot; tail code and their unique late-50s yellow-n ...
Bild: wikicommons

Und diese Tradition geht auf eine ganz bestimmte, berühmte Einheit zurück:

Hell&#039;s Angels, the 3rd Squadron of the 1st American Volunteer Group &quot;Flying Tigers&quot;, 28 May 1942 https://en.wikipedia.org/wiki/Nose_art#/media/File:Hells_Angels,_Flying_Tigers_1942.jpg
Bild: wikicommons

Die First American Volunteer Group, genannt Flying Tigers, war eine aus US-amerikanischen Militärpiloten bestehende Freiwilligentruppe, die ab April 1941 vor dem offiziellen Kriegseintritt der USA unter chinesischer Flagge gegen die japanischen Luftstreitkräfte kämpfte.

P40 Curtiss Warhawk in Kunming China American Volunteer Group Flying Tigers https://www.warbirdsresourcegroup.org/URG/p40warhawk_operations.html
Bild: warbirdsresourcegroup.org

Obwohl eine US-Einheit, flogen sie mit chinesischen Hoheitsabzeichen. Nach dem Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 änderte sich dies, und im Juli 1942 wurde die Einheit als China Task Force offiziell in die US-Streitkräfte eingebunden.

Bild: iStockphoto

Weltberühmt wurden die Flying Tigers schlussendlich vor allem aus einem Grund: wegen der ikonischen Optik des Haifischmauls auf ihren Curtiss P-40 Warhawks, deren gewaltiger Kühlereinlass sich perfekt für diese aggressive Bemalung eignete.

A Chinese soldier guards a line of American P-40 fighter planes, painted with the shark-face emblem of the &quot;Flying Tigers,&quot; at a flying field in China. The American pursuit planes had a 12 t ...
Bild: Corbis Historical

ABERRR … die Flying Tigers waren nicht die Ersten, welche diese Bemalung verwendeten.

Sie waren nicht einmal die Ersten, die sie auf just diesem Flugzeugtyp, der P-40, verwendeten. AVG-Pilot Charles Bond hatte nämlich Ende Oktober 1941 in einer Ausgabe der Illustrated Weekly of India ein Foto entdeckt, das er in der Folge als Blaupause benutzte:

September 1941, Western Desert: Tomahawk IIB AN218, coded &#039;B&#039; and named &#039;Menace&#039; was flown by Flying Officer Neville Bowker. These shots were among the first group of photos to be ...
Bild: p40hawksnest.com

Es zeigt eine P-40, genannt Menace («Bedrohung»), der Royal Air Force No. 112 Squadron, im September 1941 auf dem Flugfeld von Sidi Heneish in Ägypten. Die Bildunterschrift aus der Zeitung liest sich wie folgt:

«– Tomahawk-Jäger umgestaltet –
Als wären in den USA gebaute Tomahawk-Jäger mit RAF-Piloten am Steuer für die über Afrika kämpfenden Achsenmächte-Flieger nicht schon beunruhigend genug! Eine RAF-Staffel hat sich an den Tomahawks künstlerisch zu schaffen gemacht – mit diesem schreckenerregenden Ergebnis. Die schnittigen Linien der amerikanischen Jäger eignen sich hervorragend für diese Verwandlung in menschenfressende Haie.»
Royal Air Force Operations In The Middle East And North Africa, 1939-1943, Flight Lieutenant A R Costello of No. 112 Squadron RAF standing by the nose of his Curtiss Kittyhawk Mark IA at Sidi Heneish, ...
Bild: getty/imperial war museum

In der Praxis erwies sich die Curtiss P-40 (von der RAF als Tomahawk und in ihrer späteren P-40D-Ausführung als Kittyhawk bezeichnet) nicht nur alliierten Jägern wie der Spitfire unterlegen, sondern auch gegnerischen Jägern wie der Messerschmitt Bf 109. Somit diente das Haifischmaul als Element der psychologischen Kriegführung: zur Einschüchterung des Feindes – und als Moralstärker für die eigenen Piloten.

Royal Air Force- Italy, the Balkans and South East Europe, 1942-1945. Squadron-Leader P F Illingworth (back to camera), the Commanding Officer of No. 112 Squadron RAF, discusses a target with Army off ...
Bild: wikicommons

ABERRR … auch 112 Squadron hatte die Idee mit dem Haifischmaul …

Bild: Imperial War Museum/Getty Images

… von jemand anderem übernommen:

Messerschmitt Bf 110C of II. Gruppe / Zerstörergeschwader 76 (II./ZG 76), famous for their &quot;shark mouth&quot; (Haifisch) motif. Location: Magdeburg-Ost Airfield, Germany. Date: Summer 1941 (sho ...
Bild: battleofbritain1940.com

Von den Messerschmitt Bf 110 des Zerstörergeschwaders 76 nämlich, gegen die sie gekämpft hatten während des Balkanfeldzuges. (Im obigen Bild eine Bf 110 in Deutschland nach der Rückkehr vom Balkan im Sommer 1941).

Die Royal Air Force war den Haifisch-Messerschmitts vom ZG 76 bereits im Sommer 1940 während der Luftschlacht um England begegnet:

Messerschmitt Bf 110C of 6./ZG 76 (M8+DP), France May 1940. https://battleofbritain1940.com/german-aircraft-of-the-battle-of-britain/messerschmitt-bf-110/
Bild: battleofbritain1940.com

Hier ein Flugzeug der Einheit über der bretonischen Hafenstadt Saint-Malo, auf dem Weg nach England im August 1940:

Messerschmitt Bf110 Squadron / Unit: 2. Staffel of Zerstörergeschwader 76 (2./ZG 76) (or II. Gruppe/ZG 76), recognizable by their famous &quot;shark mouth&quot; (Haifisch) nose art. August 1940 Airc ...
Bild: battleofbritain1940.com

ABERRR auch Görings Luftwaffe hatte die Haifisch-Deko nicht erfunden, …

… die kaiserlichen Luftstreitkräfte des Ersten Weltkriegs bemalten schon ihre Fluggeräte in der Art. Hier ein Bomber vom Typ AEG G.IV im Jahr 1918:

Aircraft: AEG G.IV night bomber (Luftstreitkräfte). Date: 1917–1918 (the G.IV was introduced in late 1916 and saw heavy service through 1918). Location: Western Front (likely France/Flanders). http ...
Bild: properplane.com

Noch früher war dieses Roland C.IIa Walfisch, das im Herbst 1916 an der Westfront stationiert war und weithin als eine der frühesten dokumentierten Anwendungen eines Haifischmauls an Militärflugzeugen gilt, …

LFG Roland C.IIa (Walfisch), designated &quot;White 7&quot;. Unit: Flown by pilot Leutnant Richard Seibert and observer/gunner Hauptmann Pfleger of Bavarian Feldfliegerabteilung 5 (FFA 5b). Date: Au ...
bild: plane-encyclopedia.com

… wäre nicht noch dieses Foto einer Maurice Farman MF.11 Shorthorn des Royal Naval Air Service, die während des Dardanellen-/Gallipoli-Feldzugs zwischen Ende 1915 und Anfang 1916 in Griechenland stationiert war:

This Maurice Farman MF.11 &quot;Shorthorn&quot; belonged to No. 2 Wing RNAS (or No. 3 Wing during early operations in the region). The Location &amp; Date: It was photographed around late 1915 to ear ...
Bild: aircorpsart.com

Fragt sich nur, ob das tatsächlich spezifisch ein Haifischmaul darstellen soll.

Unbestritten ist aber das allererste Fallbeispiel für nose art im Allgemeinen in der Luftfahrtgeschichte. Wir präsentieren: är Flygfisken (schwedisch für «Der fliegende Fisch»), ein in Frankreich gebautes Donnet-Lévêque-Flugboot, das 1912 von seiner schwedischen Besatzung so bemalt wurde, dass es wie ein Fisch aussah:

The Flygfisken (Swedish for &quot;The Flying Fish&quot;) was a historic 1912 French-built Donnet-Lévêque flying boat. FIRST instance of &quot;nose art&quot; in Aviation. https://vintageaviationnews. ...
Bild: vintageaviationnews.com

Und siehe da: Wenige Jahre später, anno 1918, machten es die American Expeditionary Forces auf ihren Nieuport 28 C.1 nach:

a French-built Nieuport 28 C.1 operated by the American Expeditionary Forces (AEF) in World War I! The Aircraft &amp; Markings: This specific aircraft (Serial No. N6168 / &quot;Black 5&quot;) feature ...
Bild: vintagewings.ca

Aber zurück zu den Haifischmäulern und zum Zweiten Weltkrieg! Frühe Versionen der deutschen Messerschmitt Bf 109 (im Bild eine 109-C im Jahr 1939) erhielten die Bemalung:

Messerschmitt Bf 109 C - 1939 https://www.vintagewings.ca/stories/template-trmwr-rd36f
Bild: vintagewings.ca

UND AUCH Schweizer Messerschmitts:

Swiss Air Force Messerschmitt 109 E - during World War 2 https://www.facebook.com/WorldWarAviation/posts/messerschmitt-bf-109e3-in-the-swiss-air-force-switzerland-1941/1411502084342390/
Bild: World War Aviation FB

Oh ja: Die ach so neutrale Schweiz flog mitunter deutsche Kampfflugzeuge. 1940 war sie gar der grösste Exportkunde der damals neuesten Variante Messerschmitt Bf 109-E «Emil».

The picture was taken during Summer 1940 at Emmen Air Base. J-377 has the large fuselage Swiss cross introduced in April 1940, but still the roundels under the wings from when the aircraft was deliver ...
Bild: largescaleplanes.com

Im Bild: Messerschmitt-Jäger der Fliegerkompanie 21, 1940 in Emmen LU stationiert.

Derweil verzierten die Alliierten munter Kampfflieger jeglicher Art. Hier ein Bomber vom Typ B-26 Marauder der US 8th Air Force im Frühjahr 1944 in England:

Combine the sleek lines of the Martin B-26 Marauder medium bomber and a shark mouth and the effect is very aggressive looking. This particular Marauder is USAAC serial number 42-107582 and flew with t ...
Bild: B-26 Marauder Historical Society Group FB

Mitunter erhielten auch Flugzeuge die Behandlung, deren Rumpfdesign – sagen wir mal – nicht gerade ideal dafür war. Hier eine Consolidated B-24 Liberator der 90. Bombardment Group zusammen mit einer Piper L-4 Grasshopper, in Nord-Queensland, Australien, Anfang 1945:

The Consolidated B-24 Liberator was less a shark and more of a whale in terms of performance, but it was a favourite aircraft canvas for the shark mouth motif. Hundreds of the boxy bombers were painte ...
Bild: Nebraska State Historical Society

«Moby Dick» – in der Tat mehr Walfisch als Haifisch!

Dabei könnte man die Chose bei einem viermotorigen schweren Bomber doch anders lösen! Eine Avro Lancaster der 419 Squadron der Royal Canadian Air Force bemalte nämlich gleich alle vier Kühlerabdeckungen:

When you have four Rolls-Royce Merlins with their open mouths screaming for shark mouth motifs, why just do the fuselage? Here&#039;s a Canadian-built Avro Lancaster (KB772, VR-R) known as Ropey. The ...
Bild: warrelics.eu

Mindestens ein Exemplar der gefürchteten Hawker Typhoon Nahkampfjäger der Royal Air Force erhielt ein Haifischmaul zum Auftakt des Normandiefeldzuges Operation Overlord im Jahr 1944:

A rocket-firing Hawker Typhoon Mk.IB of No. 245 Squadron RAF, showcasing its iconic &quot;Sharkmouth&quot; nose art painted over its massive chin radiator during operations in late 1944. https://www.v ...
Bild: vintagewings.ca

Selbst die allseits für ihre schöne Form geliebte Spitfire wurde oftmals aufgepeppt – am bekanntesten dafür war 457 Squadron der Royal Australian Air Force, …

The vast majority of shark-mouthed Spitfires belonged to the No. 457 Squadron of the Royal Australian Air Force (RAAF), universally nicknamed the &quot;Grey Nurse Squadron&quot;. [1] (https://flyaspit ...
Bild: ADF Serials Military Aircraft Group

… genannt Grey Nurse Squadron, nach dem in australischen Gewässern beheimateten Sandtigerhai (im australischen Volksmund grey nurse shark).

Bild: australianaviation.com

Ach, ja – was wurde aus 112 Squadron, die das Haifischmaul bei den alliierten Flugstreitkräften einführte und zu ihrem Markenzeichen machte? Nun, später im Krieg rüstete sie auf P-51 Mustang um:

RAF 112 Squadron P-51 Mustang, Italy 1945 https://www.vintagewings.ca/stories/template-trmwr-rd36f
Bild: vintagewings.ca

Nach dem Krieg war sie im besetzten Deutschland stationiert und erhielt Düsenjäger vom Typ de Havilland Vampire:

112 Squadron, the first to employ the “classic” shark mouth that remains today an icon, flew into the jet age and never gave up their shark mouth. In June 1944, 112 Squadron gave up their P-40 Kittyha ...
Bild: jeversteamlaundry.org

Ab 1954 kam die F-86 Sabre, …

112 Squadron, the first to employ the “classic” shark mouth that remains today an icon, flew into the jet age and never gave up their shark mouth. In June 1944, 112 Squadron gave up their P-40 Kittyha ...
Bild: jeversteamlaundry.org

… 1956 dann die Hawker Hunter:

https://www.vintagewings.ca/stories/template-trmwr-rd36f
Bild: vintagewings.ca

Das Haifischmaul blieb … bis 1960, als die Staffel auf die Bloodhound-Langstrecken-Boden-Luft-Rakete umrüstete. 1975 wurde 112 Squadron aufgelöst.

Doch die Royal Air Force erinnert jedoch weiterhin an die Geschichte von 112 Squadron, indem sie immer wieder Flugzeuge mit Haifischmaul-Motiven versieht. Hier etwa eine Hawker Harrier GR9A während des Irakfeldzugs, 2003:

During Operation Telic (the UK&#039;s contribution to the 2003 Iraq War), two Royal Air Force Harrier IIs famously wore a temporary shark mouth nose art. While they were initially built as Harrier GR ...
Bild: airliners.net

Oder hier, anno 2016, zum 25. Jubiläum des ersten Kampfeinsatzes der Panavia Tornado im Zweiten Golfkrieg 1991:

Shark-nado! Since the days of the P-40s in the North African desert, nothing says Royal Air Force desert campaigning like a shark mouth light bomber in desert camouflage. On the 25th anniversary of th ...
Bild: keystone

Sodeli. Danke, dass ihr MEGANERDS bis hier ausgeharrt habt! Als Belohnung zum Abschluss – weil es einfach sowas von geil aussieht – nochmals eine P-40 der Flying Tigers:

Curtiss P40 AVG Flying Tigers https://www.smithsonianmag.com/air-space-magazine/december-7-first-response-180954062/
Bild: smithsonian
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