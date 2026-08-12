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Immo Bizarre

Dieses Depro-Bordell kann man kaufen

«Freizeit- und Veranstaltungsort» zu verkaufen – wer will?

Bild: rightmove.co.uk
Immo Bizarre
«Einzigartig» sei dieses Anwesen, so die Verkaufsannonce. Oh ja. Das ist es.
12.08.2026, 19:2512.08.2026, 19:25
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Es ist eines dieser Immo-Inserate, bei denen man in der Bildergalerie immer weiter klickt, obwohl es einem bereits bei Bild Nummer drei etwas gruust. Obwohl … eigentlich gruust es uns schon beim allerersten Foto, …

Depro-Bordell in East Anglie zu kaufen. Irgendwer? https://www.rightmove.co.uk/properties/91202910#/?channel=RES_BUY
Bild: rightmove.co.uk

… weil, naja, hübsch ist das ja nicht wirklich.

Nicht einmal das Cottage vorn an der Strasse.

Depro-Bordell in East Anglie zu kaufen. Irgendwer? https://www.rightmove.co.uk/properties/91202910#/?channel=RES_BUY
Bild: rightmove.co.uk

Da wird man ja nur schon beim Anblick depressiv.

Und bei Bild Nummer drei dann …

«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
Bild: rightmove.co.uk

… der Grund, weshalb diese Immobilienanzeige auch ausserhalb ihrer potenziellen Käuferschaft für Interesse gesorgt hat und viral geht.

Aber erst mal von vorn: Ausserhalb des Dorfs Frampton nahe dem Städtchen Boston in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire steht ein ordentlich grosses Anwesen zum Verkauf.

Depro-Bordell in East Anglie zu kaufen. Irgendwer? https://www.rightmove.co.uk/properties/91202910#/?channel=RES_BUY
Bild: rightmove.co.uk

Hier der Inserate-Kurzbeschrieb:

«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich hinter elektrischen Toren und verfügt über grosszügige Parkmöglichkeiten, einen beheizten Aussenpool, einen Whirlpool sowie eine handgefertigte Holzbar auf einem weitläufigen Grundstück.»

Inwiefern die grosszügig dimensionierten Lagerräume zum Besitz gehören, ist etwas unklar (gemäss Fotos sieht es aus, als wäre aktuell eine Art Speditionsfirma einquartiert), …

Depro-Bordell in East Anglie zu kaufen. Irgendwer? https://www.rightmove.co.uk/properties/91202910#/?channel=RES_BUY
Bild: rightmove.co.uk

… doch das Gelände biete «grosszügige Parkmöglichkeiten, auch für Nutzfahrzeuge geeignet».

Und, wie gesagt: ein Pool!

«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
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«Der beheizte Aussenpool mit Jacuzzi und die wunderschön handgefertigte Holzbar schaffen einen einzigartigen Ort für gesellige Anlässe.»
«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
Bild: rightmove.co.uk
«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
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Falls es Zweifel geben sollte: «The Bar» steht dort.

«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
Bild: rightmove.co.uk

Stichwort gesellige Anlässe: Werfen wir doch mal einen Blick ins Innere!

«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
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«Das Anwesen ist aktuell als vielseitiger Freizeit- und Veranstaltungsort konzipiert.»
«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
Bild: rightmove.co.uk
«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
Bild: rightmove.co.uk
«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
Bild: rightmove.co.uk

Gehen wir doch mal die Treppe hoch …

… in den ersten Stock!

«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
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«Im ersten Stock befinden sich weitere flexibel nutzbare Räume, ein Aufenthaltsbereich, ein Duschraum, zusätzliche Stauräume und Toiletten, die eine hervorragende Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten bieten (vorbehaltlich etwaiger erforderlicher Genehmigungen).»
«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
Bild: rightmove.co.uk
«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
Bild: rightmove.co.uk

Flexibel nutzbar. Okay.

«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
Bild: rightmove.co.uk

Ach ja: Das blaue Depro-Cottage ist im Vergleich geradezu gewöhnlich …

«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
Bild: rightmove.co.uk

… auch wenn die Einrichtung aktuell sehr nach Kurzaufenthalt-Unterkunft aussieht. (Vielleicht für Personen, die auf der anderen Seite des Hofes in den «Unterhaltungsbetrieben» arbeiten?)

Doch das Grossartigste an diesem Inserat ist, dass man sich an den Details kaum sattsehen kann!

«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
Bild: rightmove.co.uk

Und wie viel, ächt, wollen sie für dieses «fixfertig eingerichtete» Anwesen mitten im Nirgendwo im ländlichen Lincolnshire?

«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich h ...
Bild: rightmove.co.uk

Tadaa: 1.1 Millionen Pfund – 1.2 Millionen Franken.

Interessiert? Bitte sehr – HIER geht's zum Inserat.

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