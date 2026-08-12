«Freizeit- und Veranstaltungsort» zu verkaufen – wer will? Bild: rightmove.co.uk

Immo Bizarre

«Einzigartig» sei dieses Anwesen, so die Verkaufsannonce. Oh ja. Das ist es.

Oliver Baroni Folge mir

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Es ist eines dieser Immo-Inserate, bei denen man in der Bildergalerie immer weiter klickt, obwohl es einem bereits bei Bild Nummer drei etwas gruust. Obwohl … eigentlich gruust es uns schon beim allerersten Foto, …

… weil, naja, hübsch ist das ja nicht wirklich.

Nicht einmal das Cottage vorn an der Strasse.

Da wird man ja nur schon beim Anblick depressiv.

Und bei Bild Nummer drei dann …

… der Grund, weshalb diese Immobilienanzeige auch ausserhalb ihrer potenziellen Käuferschaft für Interesse gesorgt hat und viral geht.

Aber erst mal von vorn: Ausserhalb des Dorfs Frampton nahe dem Städtchen Boston in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire steht ein ordentlich grosses Anwesen zum Verkauf.

Hier der Inserate-Kurzbeschrieb:

«Einzigartiges, frei stehendes Cottage mit drei Schlafzimmern, gewerblichen Nebengebäuden, Büroräumen, Garagen und vielseitigen Einrichtungen für Freizeit und Unterhaltung. Das Anwesen befindet sich hinter elektrischen Toren und verfügt über grosszügige Parkmöglichkeiten, einen beheizten Aussenpool, einen Whirlpool sowie eine handgefertigte Holzbar auf einem weitläufigen Grundstück.»

Inwiefern die grosszügig dimensionierten Lagerräume zum Besitz gehören, ist etwas unklar (gemäss Fotos sieht es aus, als wäre aktuell eine Art Speditionsfirma einquartiert), …

… doch das Gelände biete «grosszügige Parkmöglichkeiten, auch für Nutzfahrzeuge geeignet».

Und, wie gesagt: ein Pool!

«Der beheizte Aussenpool mit Jacuzzi und die wunderschön handgefertigte Holzbar schaffen einen einzigartigen Ort für gesellige Anlässe.»

Falls es Zweifel geben sollte: «The Bar» steht dort.

Stichwort gesellige Anlässe: Werfen wir doch mal einen Blick ins Innere!

«Das Anwesen ist aktuell als vielseitiger Freizeit- und Veranstaltungsort konzipiert.»

Gehen wir doch mal die Treppe hoch …

… in den ersten Stock!

«Im ersten Stock befinden sich weitere flexibel nutzbare Räume, ein Aufenthaltsbereich, ein Duschraum, zusätzliche Stauräume und Toiletten, die eine hervorragende Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten bieten (vorbehaltlich etwaiger erforderlicher Genehmigungen).»

Flexibel nutzbar. Okay.

Ach ja: Das blaue Depro-Cottage ist im Vergleich geradezu gewöhnlich …

… auch wenn die Einrichtung aktuell sehr nach Kurzaufenthalt-Unterkunft aussieht. (Vielleicht für Personen, die auf der anderen Seite des Hofes in den «Unterhaltungsbetrieben» arbeiten?)

Doch das Grossartigste an diesem Inserat ist, dass man sich an den Details kaum sattsehen kann!

Und wie viel, ächt, wollen sie für dieses «fixfertig eingerichtete» Anwesen mitten im Nirgendwo im ländlichen Lincolnshire?

Tadaa: 1.1 Millionen Pfund – 1.2 Millionen Franken.

Interessiert? Bitte sehr – HIER geht's zum Inserat.