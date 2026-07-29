Totale Sonnenfinsternis in den USA am 21. August 2017. Bild: FR43398 AP

Uhrzeiten, Sichtbarkeit und Schutz: Was du vor der Sonnenfinsternis wissen willst

Am 12. August 2026 kommt es bei Sonnenuntergang zu einer Sonnenfinsternis. Bei diesem aussergewöhnlichen Ereignis wird die Sonne ganz oder teilweise vom Mond bedeckt. So kannst du das Phänomen beobachten.

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Eine letzte vergleichbare Sonnenfinsternis war 1999 in der Schweiz zu beobachten. Das diesjährige Himmelsspektakel wird über Island und Nordspanien als totale Sonnenfinsternis zu bestaunen sein, von der Schweiz aus gibt es «nur» eine partielle Finsternis zu sehen. Was du vor dem 12. August dazu wissen willst, findest du hier:

Wann ist die Sonnenfinsternis?

Am 12. August 2026 wird in der Schweiz eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein. Das Phänomen erscheint etwa zwischen 19 und 21 Uhr. Den Höhepunkt erreicht die Sonnenfinsternis um 20.18 Uhr, dann verdeckt der Mond die Sonne zu 91 Prozent. Das Phänomen ist von erhöhten Standorten mit freier Sicht besonders gut sichtbar.

Wo sehe ich die totale Sonnenfinsternis?

Die totale Sonnenfinsternis ist nur auf einem knapp 300 Kilometer schmalen Bogen zu sehen. Wer also eine totale Sonnenfinsternis sehen möchte, muss nach Grönland, Island oder Spanien reisen.

Animierte Visualisierung der Sonnenfinsternis vom 12. August 2026. Bild: nasa

Wie entsteht eine Sonnenfinsternis?

Zu einer Sonnenfinsternis kommt es dann, wenn sich der Mond zwischen die Sonne und die Erde schiebt und so das Sonnenlicht teilweise oder ganz verdeckt. Dieses Phänomen ist nur bei einem Neumond möglich, da der Mond in dieser Phase zwischen Erde und Sonne steht.

Da die Mondbahn aber um etwa fünf Grad gegenüber der Erdumlaufbahn geneigt ist, kommt es nicht bei jedem Neumond zu einer Sonnenfinsternis. So befindet sich der Mond aus unserer Sicht oft ober- oder unterhalb der Sonnenscheibe und zieht normalerweise von uns aus gesehen oberhalb oder unterhalb der Sonne vorbei. Eine Sonnenfinsternis kann man also nur beobachten, wenn Sonne, Mond und Erde nahezu exakt in einer Linie stehen.

So entsteht eine Sonnenfinsternis. Bild: wetteralarm

Wie lange dauert die Sonnenfinsternis?

Jede Sonnenfinsternis dauert unterschiedlich lange. Während das ganze Spektakel etwa zwei Stunden dauert, ist der Moment der Totalität nur einige Minuten kurz. Die totale Sonnenfinsternis soll am 12. August nur knapp zwei Minuten andauern.

7 Minuten und 8 Sekunden: So lange dauerte die am 20. Juni 1955 auf den Philippinen bisher längste gemessene Totalität. In der Theorie könnte eine totale Sonnenfinsternis 7 Minuten und 33 Sekunden dauern. Die Sonnenfinsternis vom 16. Juli 2186 im Mittelatlantik wird mit einer Länge von 7 Minuten und 29 Sekunden dieses Maximum beinahe erreichen und bleibt somit für die nächsten 1469 Jahre Rekordhalter.

Welche Arten von Sonnenfinsternissen gibt es?

Bei der totalen Sonnenfinsternis steht der Beobachter im Kernschatten des Mondes, dabei bedeckt der Mond die Sonne komplett.

Von einer partiellen Sonnenfinsternis oder auch Teilfinsternis spricht man, wenn die Mondscheibe nur Teile der Sonne verdeckt. Dabei trifft nur der Halbschatten des Mondes auf die Erde.

Partielle Sonnenfinsternis am 10. Juni 2021 in Nordrhein-Westfalen. Bild: DPA

Bei der ringförmigen Sonnenfinsternis handelt es sich um eine Spezialform der totalen Sonnenfinsternis. Dabei schiebt sich der Mond komplett vor die Sonne, wenn dieser gerade sehr weit von der Erde entfernt ist und der Mond deshalb die Sonne nicht komplett verdeckt.

Ringförmige Sonnenfinsternis am 14. Oktober 2023 in Kolumbien. Bild: AP

Warum braucht man eine Brille?

Der direkte Blick in die Sonne kann für die Netzhaut sehr schädlich sein. Darum ist es wichtig, eine speziell für die Sonnenbeobachtung entwickelte Schutzbrille zu tragen.

Normale Sonnenbrillen reichen für das Beobachten der Sonnenfinsternis nicht aus. Diese lassen zu viel Licht durch und gefährden so die Augen.

Das BAG empfiehlt zertifizierte Schutzbrillen gemäss der Norm ISO 12312-2:2015. Erhältlich beim Optiker oder bei diversen Onlineshops.

Sonnenfinsternisbrille von Bresser. Bild: exlibris

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis in der Schweiz?

Die nächste totale Sonnenfinsternis ist in der Schweiz erst am 3. September 2081 zu sehen. Eine partielle Sonnenfinsternis wird jedoch bereits an folgenden Daten in der Schweiz wieder sichtbar sein:

2. August 2027

26. Januar 2028

1. Juni 2030

20. März 2034

Die letzte totale Sonnenfinsternis war in der Schweiz am 22. Mai 1774 zu beobachten. Bei der totalen Sonnenfinsternis vom 11. August 1999 war die Sonne auch von der Schweiz aus betrachtet fast komplett vom Mond bedeckt. Nur das Wetter wollte damals nicht so richtig mitspielen.

Mitglieder der Schweizer Regierung verfolgen die Sonnenfinsternis auf einem Balkon des Parlamentsgebäudes in Bern am 11. August 1999. Bild: KEYSTONE REUTERS POOL