Mutter von Influencerin bringt ihr eigenes Enkelkind zur Welt



Da Breanna Lockwood selbst keine Kinder bekommen kann, erfüllte Mama Julie der Influencerin ihren grössten Wunsch: Sie trug mit 51 Jahren ihr Baby aus. Nun ist das kleine Mädchen auf der Welt.

«Ich schwelge im Mamaglück», schreibt Breanna Lockwood zu einem Foto, auf dem sie voller Liebe ihre neugeborene Tochter ansieht. Kurz zuvor hatte die Influencerin ihren über 130'000 Instagram-Followern verkündet, dass die kleine Briar Juliette das Licht der Welt erblickt hat.

Mit der Geburt ging Breannas sehnlichster Wunsch in Erfüllung, denn jahrelang hatten sie und ihr Mann vergeblich versucht, Nachwuchs zu bekommen. Am Ende führte ein ungewöhnlicher Weg zum Happy End!

Mama Julie sprang als Leihmutter ein

Nach unzähligen Therapien, Behandlungen und gescheiterten künstlichen Befruchtungen machte Breannas Mama Julie ihrer Tochter das grösste Geschenk: Sie wurde zur Leihmutter und trug ihr eigenes Enkelkind aus.

Aufgrund ihres Alters war die 51-Jährige zunächst nicht infrage gekommen, doch ihr hervorragender gesundheitlicher Zustand überzeugte die Ärzte schliesslich. Mit einem rührenden Posting zur Geburt des Babys dankte Breanna ihrer Mutter nun noch einmal.

«Meine Mutter war ein absoluter Rockstar»

Zu einem Bild der kleinen Briar schreibt sie: «Meine Mutter war während der schwierigen Geburt ein absoluter Rockstar. Die Opfer, die sie gebracht hat, um dieses kleine Stückchen Himmel in unsere Welt zu bringen, rauben mir den Atem.»

Wenn sie ihre Tochter in den Armen halte, zerspringe ihr Herz vor Glück. «Das Gefühl, dass ich absolut alles für dieses Kind tun würde, was notwendig ist, durchströmt meinen Körper, wenn ich sie anschaue, und spiegelt wider, was meine Mutter für mich getan hat», so die 29-Jährige.

Julie habe ihr mit ihrer Liebe und Selbstlosigkeit gezeigt, wie sie selbst als Mutter für ihr Kind sein möchte, betonte Breanna. Nun geniessen sie alle gemeinsam ihr neues Familienglück.

