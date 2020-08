Digital

Influencer

Influencerin kritzelt Namen auf Weltnaturerbe – und kassiert Shitstorm



Bild: screenshot instagram

Influencerin kritzelt Namen auf Weltnaturerbe – und kassiert Shitstorm

Für den perfekten Schnappschuss auf Instagram nehmen Influencer bekanntlich viel in Kauf. Je waghalsiger und aussergewöhnlich das Foto, desto besser. Doch manchmal geht der Einsatz um das beste Bild nach hinten los.

Die britische Influencerin Alexandra Milam hat sich nun wegen einer Fotoreihe an der südenglischen Jurassic Coast einen Shitstorm eingehandelt. Denn um sich möglichst wirksam zu inszenieren und einen bleibenden Eindruck vor Ort zu hinterlassen, kritzelte sie den Namen ihres Instagram-Accounts in den berühmten weissen Kalkstein.

Dabei handelte es sich jedoch um ein UNESCO-Weltnaturerbe, 185 Millionen Jahre Erdgeschichte lassen sich an dem Küstenabschnitt betrachten. Viele Follower fanden die Aktion folglich gar nicht cool.

Könnte dich auch interessieren: Grosse Aufregung in der Schweizer Influencer-Welt Video: srf/SDA SRF

Aufräumarbeiten dauern Stunden

Für ihr Fotoshooting bekam sie mächtig viel Kritik. Nun hat sich die Britin entschuldigt laut der Zeitung «Mirror» entschuldigt: «Ich fühle mich wirklich schrecklich. Ich bereue den Schaden, den das Hinterlassen meines Namens an der Jurassic Coast verursacht hat, zutiefst», erklärte die Influencerin.

Freiwillige Parkranger verbringen einem Bericht des britischen «Mirror» zufolge Stunden damit, Schmierereien und Müll, den Touristen an dem gut 200 Kilometer langen Naturdenkmal hinterlassen, zu beseitigen.

«Ich möchte das Bewusstsein an alle weitergeben, die die Schönheit und Bedeutung dieses Ortes nicht verstehen», sagte Milam.

«Ich bin enttäuscht, dass ich es damals nicht verstanden habe und ich möchte nicht, dass jemand den gleichen Fehler macht.» Als Entschädigung habe sie Geld für einen guten Zweck gespendet. Mittlerweile hat Milam ihren Account übrigens auf privat gestellt und offenbar keine Lust mehr auf so viel (negativen) Rummel um ihre Person.

In der Vergangenheit machten Influencer immer wieder wegen ihrer oft riskanten und/oder heiklen Fotos Schlagzeilen. Zuletzt war die deutsche Instagramerin Yvonne Pferrer in die Kritik geraten, weil sie sich in einem natürlichen Pool im Nationalpark Berchtesgaden abbilden liess.

Der Ort ist gefährlich – im vergangenen Jahr starben dort zwei Menschen, beim Versuch, zu dem Pool zu gelangen.

(lau)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

19 Instagram-Fails: Weniger Photoshop wäre weniger peinlich Britin erfüllt die Wünsche ihrer Haters - es kam nicht gut Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter