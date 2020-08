Es ist nicht die erste Geschichte dieser Art und wird es wohl auch nicht bleiben: Influencer, die Restaurants um kostenloses Essen bitten. Im Gegenzug versprechen sie, die Gaststätte positiv gegenüber ihrer Anhängerschaft zu erwähnen. Das kann sich für ein Etablissement durchaus lohnen und wird daher auch oft gemacht.

Manchmal aber gibt es auch Restaurants, die keine Lust auf diese moderne Art der Werbung haben. Jüngstes Beispiel dafür ist ein Restaurant aus Griechenland. Auf Twitter berichtet ein User namens Mr. Bobbah, dessen Familie das betreffende Restaurant gehören soll, von seinen Erlebnissen mit Influencern.

Mr. Bobbah schreibt, dass sein Restaurant pro Jahr mehrere dutzend Anfragen von Influencern erhalte. Darin gehe es eigentlich immer darum, dass diese gratis essen wollen. Im Gegenzug versprechen diese dann, das Restaurant in Storys und Posts positiv zu erwähnen. Er hat sogar ein aktuelles Beispiel eines Influencers, der kürzlich beim Griechen kostenlos essen wollte. In der Nachricht heisst es unter anderem:

Zwar spreche die Person nicht direkt an, dass sie gratis essen wolle, die Absicht hinter der Anfrage sei aber genau diese. Das weiss Mr. Bobbah aus Erfahrung. Trudeln solche Anfragen ein, antworte man aber immer gleich, so auch in diesem Fall: