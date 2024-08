Bansky enthüllt neues Werk – und die Welt rätselt über die Botschaft

Was für eine Botschaft will Banksy vermitteln? Darüber wird gerade gerätselt. «Es gibt keinen Ausweg. Wir warten nur noch auf den Sturz», vermutet ein User. Ein anderer entdeckt ein wichtiges Detail – die Überwachungskamera. «Die Kamera schaut auf die fallenden Felsen, anstatt auf das, was sie fallen lässt.» Eine weitere Userin eine ähnliche Theorie: «Menschen sind die Kamera, die einfach zusieht, wie die Natur in Gefahr ist.» Jemand anderes kommentiert bloss das Wort: «Sündenbock».

Banksy sprayt in Gaza Katzen auf zerstörte Häuser – und lockt Geschäftemacher an

Neue «John Wick»-Serie geplant – Keanu Reeves als Produzent

John Wick muss weitermeucheln, um selbst zu überleben: Die Action-Erfolgsreihe, von der es mittlerweile vier Kinofilme gibt, soll im Serien-Format fortgesetzt werden.

Hollywood-Star Keanu Reeves (59, «Speed», «Matrix») schlug im vorigen Jahr zum vierten Mal als der Auftragskiller John Wick in dem Action-Thriller «John Wick: Kapitel 4» zu. Nun plant er eine Fortsetzung der «John Wick»-Saga als Serien-Format, nicht als Schauspieler, sondern als ausführender Produzent. Lionsgate Television arbeitet an einer Serie mit dem Titel «John Wick: Under the High Table», die thematisch an den vierten Kinofilm anknüpfen soll.