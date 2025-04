Paar verkleidet sich als Polizisten und entführt und vergewaltigt den Ex-Partner

Er wurde von den beiden mit Masken und Perücken sowie Polizeiuniformen ausgestatteten Tätern demnach unter dem Vorwand einer Alkoholkontrolle mit Handschellen gefesselt und zu einer Baustelle gebracht. Dort sei er auch an den Füssen gefesselt und vergewaltigt worden.

Weil sie als Polizisten verkleidet einen Mann entführt und vergewaltigt haben, sind eine Frau und ein Mann in Schweden zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Wie die schwedische Nachrichtenagentur TT unter Berufung auf die Online-Fachzeitung «Dagens Juridik» berichtete, wollte das Ehepaar Rache nehmen an dem Ex-Partner der Frau, dem sie ihrerseits Vergewaltigung vorwarf. Der Mann bestritt die Vorwürfe.

Napoleon Bonapartes Säbel wird in Paris versteigert

In Frankreich kommt ein Säbel unter den Hammer, der einst Napoleon Bonaparte gehörte. Bei der Versteigerung am 22. Mai in Paris werde die Waffe angeboten, die 1802 oder 1803 zu Napoleons «persönlichem Gebrauch» bestellt worden sei, teilte das Auktionshaus Hôtel Drouot mit.