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Die schönsten Looks bei den Filmfestspielen in Venedig

Sydney Sweeney poses for photographers at the Armani beauty event during the 83rd edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, on Thursday, Sept. 3, 2026. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/A ...
Sydney Sweeney posiert bei einem Armani-Event in einem transparenten Kleid.Bild: keystone

Das sind die schönsten Looks der Filmfestspiele in Venedig

Neben den Filmen begeistern bei den Filmfestspielen Venedig vor allem die Auftritte der Stars auf dem roten Teppich.
04.09.2026, 13:3804.09.2026, 13:38
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Diese Woche heisst es wieder: viel Glitzer, Glamour und grosse Roben. Die 83. Filmfestspiele von Venedig, eines der bedeutendsten Filmfestivals der Welt, sind gestartet. Bis zum 12. September werden in der Lagunenstadt zahlreiche Filme präsentiert. Für Aufsehen sorgen daneben auch die glamourösen Looks der Stars und Sternchen auf den roten Teppichen.

George Clooney wird geehrt

Er wird in Venedig zur Legende erklärt, mit altem Gouda verglichen und von Fans umjubelt: Mit der Ehrung von Hollywood-Star George Clooney sind die Filmfestspiele Venedig diese Woche eröffnet worden. Der 65-Jährige erhielt bei der Eröffnungsgala den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk.

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George Clooney mit seiner Frau Amal. Die zwei haben in Venedig sogar einst geheiratet.Bild: keystone

Auf dem Teppich hatte Clooney zuvor lange mit seiner Frau Amal für die Fotografen posiert. Dann wechselte er plötzlich die Seiten und setzte sich grinsend zu den Fotografen an den Rand, schnappte sich eine Kamera - und schoss selbst ein paar Bilder. Anschliessend gab er einer langen Reihe kreischender Fans am roten Teppich Autogramme.

Damian Hardung poses for photographers at the Armani beauty event during the 83rd edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, on Thursday, Sept. 3, 2026. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/A ...
Damian Hardung brachte seine Fans zum Kreischen.Bild: keystone

Dort hatte zuvor auch der deutsche Schauspieler Damian Hardung («Maxton Hall») grossen Beifall geerntet – und «Bridgerton»-Schauspieler Jonathan Bailey, den das «People»-Magazin vergangenes Jahr zum «Sexiest Man Alive» kürte.

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Jonathan Bailey, bekannt aus «Bridgerton», posiert cool mit Sonnenbrille.Bild: keystone

21 Filme in 10 Tagen

Im Wettbewerb um den Goldenen Löwen, der am 12. September zum Abschluss der 83. Ausgabe des Festivals verliehen wird, laufen 21 Filme, darunter «Bucking Fastard», in dem die Schwestern Kate und Rooney Mara mitspielen.

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Rooney und Kate Mara mögen wohl Schwarz.Bild: keystone

Um den Goldenen Löwen konkurriert auch «Primetime» von US-Regisseur Lance Oppenheim mit Robert Pattinson in der Hauptrolle über eine US-Fernsehsendung, in der Pädophile entlarvt werden. Weitere Filme sind «Wild Horse Nine» oder «Bunker». In letzterem spielen Hollywoodstars Penélope Cruz und Javier Bardem mit.

In einer Nebenreihe feierte am Mittwoch der Film «Das Mädchen mit der Leica» in Venedig Premiere. Der Film der italienischen Regisseurin Alina Marazzi ist mit einer Reihe deutscher Stars besetzt. In der Hauptrolle ist Emilia Schüle zu sehen. Sie spielt die Fotografin Gerda Taro (1910-1937) - die erste Frau, die als professionelle Fotoreporterin direkt an einer Kriegsfront fotografierte.

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Emilia Schüle trägt bei ihrer Ankunft in Venedig ein weisses Kleid mit passendem Tuch auf dem Kopf. Bild: www.imago-images.de

Spektakuläre Looks

Auf dem roten Teppich sorgen vor allem die teils spektakulären Looks der Stars für Aufsehen. Wer mit freizügigen Outfits für Gesprächsstoff sorgt und wer auf klassische Eleganz setzt, zeigen wir dir nachfolgend:

Sydney Sweeney upon arrival at the Armani beauty event during the 83rd edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, on Thursday, Sept. 3, 2026. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Sydney S ...
Sydney Sweeney zieht mit einem transparenten Paillettenkleid die Aufmerksamkeit auf sich.Bild: keystone
Orlando Bloom poses for photographers at the red carpet for the film &#039;Bucking Fastard&#039; during the 83rd edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, on Thursday, Sept. 3, 2026. (Phot ...
Orlando Bloom in einem klassischen Look.Bild: keystone
epa13207078 Italian model Bianca Balti arrives for the opening ceremony and screening of &#039;Ink&#039; at the 83rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 02 September 2026. The ...
Das italienische Model Bianca Balti schwebt als Engel über den roten Teppich.Bild: keystone
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Modelalarm: Emi Renata Sakamoto, Alessandra Ambrosio, Faretta Radic, Alana Lucio and Stella Maxwel.Bild: keystone
epa13209727 US model Kendall Jenner arrives for the premiere of &#039;Wild Horse Nine&#039; at the 83rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 03 September 2026. The movie is pre ...
Kardashian-Schwester Kendall Jenner und Botschafterin von Giorgio Armani trägt ein geblümtes Kleid des Modehauses.Bild: keystone
Parker Posey poses for photographers at the red carpet for the film &#039;Wild Horse Nine&#039; during the 83rd edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, on Thursday, Sept. 3, 2026. (Photo ...
Schauspielerin Parker Posey schwingt in ihrem feenhaften Kleid über den roten Teppich.Bild: keystone
Bucking Fastard red carpet in Venice Lido, Italy - 03 Sep 2026 Magda Swider attends the red carpet of movie Bucking Fastard at Palazzo del cinema during the 83 Venice Film Festival. Venice Lido Italy ...
Magda Swider integriert in ihren Gothic-Chic-Look einen Zylinderhut.Bild: www.imago-images.de
Ink Screening And Opening Ceremony red carpet during the 83rd Venice International Film Festival in Venice, Italy on 02 September 2026. Eugenia Silva attends Ink Screening And Opening Ceremony red car ...
Das spanische Model Eugenia Silva gibt mit diesem Look Hollywood-Vibes.Bild: www.imago-images.de
Nina Dobrev attending the screening of *Ink* and the opening ceremony of the 83rd Venice International Film Festival at the Sala Grande on September 2, 2026, in Venice, Italy. Lucia Sabatelli, Venice, ...
Schauspielerin Nina Dobrev, bekannt aus «Vampire Diaries», lässt ihr Kleid fliegen.Bild: www.imago-images.de
Ink Screening And Opening Ceremony red carpet during the 83rd Venice International Film Festival in Venice, Italy on 02 September 2026. Paola Turani attends Ink Screening And Opening Ceremony red carp ...
Influencerin Paola Turani zeigt Bein.Bild: www.imago-images.de
September 2, 2026, Venice Lido, Veneto, Italy: MADISIN RIAN attends the Opening Ceremony of the 83rd Venice Film Festival at Sala Grande in Venice Lido, Italy Venice Lido Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIx ...
Model Madisin Rian mit einem auffälligen Dekolleté.Bild: www.imago-images.de
Vittoria Ceretti bei der Premiere des Kinofilms Wild Horse Nine auf der Biennale di Venezia 2023 / 83. Internationale Filmfestspiele von Venedig im Palazzo del Cinema. Venedig, 03.09.2026 *** Vittoria ...
Vittoria Ceretti präsentiert sich ohne ihren Freund Leonardo DiCaprio.Bild: www.imago-images.de

(Mit Material der sda/dpa)

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Die Filmfestspiele von Venedig 2025
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Die Filmfestspiele von Venedig 2025

Bei den 82. Filmfestspielen in Venedig gibt es wieder viel Glamour auf dem roten Teppich. George Clooney kam mit Ehefrau Amal.
quelle: keystone / alessandra tarantino
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