Das sind die schönsten Looks der Filmfestspiele in Venedig
Diese Woche heisst es wieder: viel Glitzer, Glamour und grosse Roben. Die 83. Filmfestspiele von Venedig, eines der bedeutendsten Filmfestivals der Welt, sind gestartet. Bis zum 12. September werden in der Lagunenstadt zahlreiche Filme präsentiert. Für Aufsehen sorgen daneben auch die glamourösen Looks der Stars und Sternchen auf den roten Teppichen.
George Clooney wird geehrt
Er wird in Venedig zur Legende erklärt, mit altem Gouda verglichen und von Fans umjubelt: Mit der Ehrung von Hollywood-Star George Clooney sind die Filmfestspiele Venedig diese Woche eröffnet worden. Der 65-Jährige erhielt bei der Eröffnungsgala den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk.
Auf dem Teppich hatte Clooney zuvor lange mit seiner Frau Amal für die Fotografen posiert. Dann wechselte er plötzlich die Seiten und setzte sich grinsend zu den Fotografen an den Rand, schnappte sich eine Kamera - und schoss selbst ein paar Bilder. Anschliessend gab er einer langen Reihe kreischender Fans am roten Teppich Autogramme.
Dort hatte zuvor auch der deutsche Schauspieler Damian Hardung («Maxton Hall») grossen Beifall geerntet – und «Bridgerton»-Schauspieler Jonathan Bailey, den das «People»-Magazin vergangenes Jahr zum «Sexiest Man Alive» kürte.
21 Filme in 10 Tagen
Im Wettbewerb um den Goldenen Löwen, der am 12. September zum Abschluss der 83. Ausgabe des Festivals verliehen wird, laufen 21 Filme, darunter «Bucking Fastard», in dem die Schwestern Kate und Rooney Mara mitspielen.
Um den Goldenen Löwen konkurriert auch «Primetime» von US-Regisseur Lance Oppenheim mit Robert Pattinson in der Hauptrolle über eine US-Fernsehsendung, in der Pädophile entlarvt werden. Weitere Filme sind «Wild Horse Nine» oder «Bunker». In letzterem spielen Hollywoodstars Penélope Cruz und Javier Bardem mit.
In einer Nebenreihe feierte am Mittwoch der Film «Das Mädchen mit der Leica» in Venedig Premiere. Der Film der italienischen Regisseurin Alina Marazzi ist mit einer Reihe deutscher Stars besetzt. In der Hauptrolle ist Emilia Schüle zu sehen. Sie spielt die Fotografin Gerda Taro (1910-1937) - die erste Frau, die als professionelle Fotoreporterin direkt an einer Kriegsfront fotografierte.
Spektakuläre Looks
Auf dem roten Teppich sorgen vor allem die teils spektakulären Looks der Stars für Aufsehen. Wer mit freizügigen Outfits für Gesprächsstoff sorgt und wer auf klassische Eleganz setzt, zeigen wir dir nachfolgend:
(Mit Material der sda/dpa)