recht sonnig26°
DE | FR
burger
Leben
Frankreich

Diese Looks sorgen an der Fashion Week Paris 2026 für Gesprächsstoff

Emma Corrin arrives for the Schiaparelli Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) Emma Corrin
Bei der Schiaparelli-Show tragen auch die Besucher wilde Looks.Bild: keystone

Es ist wieder Fashion Week – Diese Looks geben zu reden

Es ist wieder Haute Couture Woche in Paris. Das heisst: Die grössten Modehäuser präsentieren ihre neuesten Kreationen, während sich auf und neben dem Laufsteg Stars, Sternchen und Modegrössen versammeln.
08.07.2026, 20:2908.07.2026, 20:29
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Vom 6. bis 9. Juli findet in Paris die Haute Couture Fashion Week für Herbst Winter 2026/2027 statt. Welche kunstvollen Looks der Designer und welche Gäste besonders zu reden geben, zeigen wir in unserer Übersicht.

Germanier

Bei der Fashion Week mit dabei ist auch der Schweizer Designer Kévin Germanier. Er verbindet Haute Couture mit Umweltbewusstsein und ist für sein glamouröses Upcycling bekannt. Ob Federn, Pailletten oder Plastik – in seinen Kreationen gibt es kaum etwas, das nicht verarbeitet wird.

Germanier Fall/Winter 20262027 Haute Couture Collection Fashion Show during Paris Fashion Week, July 7, 2026 Germanier Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show, during Paris Fashion ...
Die Kreationen von Germanier sind wie gewohnt farbenfroh.Bild: www.imago-images.de
Germanier Fall/Winter 20262027 Haute Couture Collection Fashion Show during Paris Fashion Week, July 7, 2026 Germanier Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show, during Paris Fashion ...
Der mit Blumen besetzte Rock des Kleides erinnert an ein Herz.Bild: www.imago-images.de
Germanier Fall/Winter 20262027 Haute Couture Collection Fashion Show during Paris Fashion Week, July 7, 2026 Germanier Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show, during Paris Fashion ...
Hier eine düstere Variante.Bild: www.imago-images.de

Schiaparelli

Zu den ersten Höhepunkten gehörte das Modehaus Schiaparelli, welches unter der Leitung von Daniel Roseberry die Modewelt immer wieder mit extravaganten Looks überrascht. Die Kollektion mit dem Namen «Der Ruf der Leere» ist inspiriert durch Meeresorganismen und besticht durch skulpturale Shillouetten und sinnliche Eleganz. Für eine Robe wurde da schonmal 9850 Arbeitsstunden aufgewendet, schreibt de.fashionnetwork.com.

Mit einer Kreation des Mode-Labels präsentierte sich Schauspielerin Zendaya bereits auf einer Filmpremiere.

epa13092383 US actor and cast member Zendaya attends the world premiere of &#039;The Odyssey&#039; at the Odeon Leicester Square in London, Britain, 06 July 2026. The movie will be released on 17 July ...
Zendaya in einem Bustierkleid des Modehauses Schiaparelli.Bild: keystone

Zur Modenschau kamen zudem zahlreiche Prominente, deren Looks ebenfalls für Furore sorgten.

Bad Bunny arrives for the Schiaparelli Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) Bad Bunny
Rapper Bad Bunny trägt zu seinem buttergelbem Anzug schwarze Cowboyboots und eine Krawatte aus Haaren.Bild: keystone
Chiara Ferragni arrives for the Schiaparelli Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) Chiara Ferragni
Influencerin und Unternehmerin Chiara Ferragni in einem eng anliegenden Kleid in schwarz weiss.Bild: keystone
Emma Corrin arrives for the Schiaparelli Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) Emma Corrin
Emma Corrin schiesst mit diesem federbesetzten Jacket wortwörtlich den Vogel ab.Bild: keystone
PFW Haute Couture Schiaparelli Outside Arrivals JR Tatiana Korsakova arriving at the Schiaparelli show during Haute Couture Fashion Week in Paris, France, on 6 July 2026. Photo by Julien Reynaud/APS-M ...
Model Tatiana Korsakova allover in Blau.Bild: www.imago-images.de

Christian Dior

Bei Dior dreht sich diesmal alles um Plissee, als Hommage an Künstlerin Lynda Benglis.

A model wears a creation as part of the Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Fashion Chr ...
Ein Plisseekleid in Silber.Bild: keystone
A model wears a creation as part of the Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Fashion Chr ...
Das Dior-Model trägt einen modernen Rotkäppchenlook.Bild: keystone
A model wears a creation as part of the Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Fashion Chr ...
Viele vermuten, dass es sich bei diesem Modell um das Design von Taylor Swifts Hochzeitskleid handelt..Bild: keystone

Auch bei Dior gibt es einige hochkarätige Gäste.

PFW - Christian Dior Photocall Priyanka Chopra and Nick Jonas attending the Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2026/2027 show as part of Paris Fashion Week in Paris, France on July 6, 2026. Phot ...
Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der Dior Fashion Show.Bild: www.imago-images.de
PFW - Christian Dior Photocall Sabrina Carpenter attending the Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2026/2027 show as part of Paris Fashion Week in Paris, France on July 6, 2026. Photo by Laurent ...
Sabrina Carpenter kommt ganz in Weiss.Bild: www.imago-images.de
A Guest at the Christian Dior Fashion Show, Fall/Winter 20262027 Haute Couture Collection Photocall, as part of Paris Fashion Week, France, July 6, 2026 Bertrand Rindoff Bestimage Christian Dior Haute ...
Dieser Gast möchte wohl nicht erkannt werden.Bild: www.imago-images.de

Iris van Herpen

Iris van Herpen gilt mit ihren Designs als Pionierin neuer Modetechnologien. Sie nutzt Materialien wie PETG–Organza, Thermoplastik, Mylar-Folien oder 3D-Nylon und arbeitet mit Architekten, Mathematikern oder Meeres- und Neurobiologen zusammen, schreibt Kurier.at. Bei dieser Kollektion hat sie Plasma integriert, das auf das Magnetfeld des Körpers reagiert und in Glasröhrchen an den Designs eingeführt wurde. Wie WWD schreibt, wurde für ein Blitz-Minikleid sogar ein Teilchenbeschleuniger verwendet.

Iris Van Herpen Fall/Winter 20262027 Haute Couture Collection Fashion Show during Paris Fashion Week, July 6, 2026 Iris Van Herpen Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show, during Pa ...
Iris van Herpens Designs erinnern an einen Fantasyfilm.Bild: www.imago-images.de
Iris Van Herpen Fall/Winter 20262027 Haute Couture Collection Fashion Show during Paris Fashion Week, July 6, 2026 Iris Van Herpen Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show, during Pa ...
Bei diesem Kleid ist Plasma integriert. Es leuchtet im Dunkeln.Bild: www.imago-images.de
Iris Van Herpen Fall/Winter 20262027 Haute Couture Collection Fashion Show during Paris Fashion Week, July 6, 2026 Iris Van Herpen Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show, during Pa ...
Dieses Model trägt eine voluminöse Kreation in Rot.Bild: www.imago-images.de

Rahul Mishra

Der indische Designer Rahul Mishra liess sich bei seiner Kollektion von der tausendjährigen Geschichte, Kunst und Architektur inspirieren. Die Kleidungsstücke wurden speziell in Hauttönen hergestellt.

PFW Haute Couture Rahul Mishra Runway JR A model walks the runway at the Rahul Mishra show during Haute Couture Fashion Week in Paris, France, on 6 July 2026. Photo by Julien Reynaud/APS-Medias/ABACAP ...
Die Models bei Rahul Mishra tragen Variationen des gleichen Looks.Bild: www.imago-images.de
PFW Haute Couture Rahul Mishra Runway JR A model walks the runway at the Rahul Mishra show during Haute Couture Fashion Week in Paris, France, on 6 July 2026. Photo by Julien Reynaud/APS-Medias/ABACAP ...
Der Look verspricht keine grosse Bewegungsfreiheit.Bild: www.imago-images.de

Bei Rahul Mishra gab es prominenten Besuch von Cardi B:

PFW Haute Couture Rahul Mishra Photocall JR Cardi B attending the Rahul Mishra photocall during Haute Couture Fashion Week in Paris, France, on 6 July 2026. Photo by Julien Reynaud/APS-Medias/ABACAPRE ...
Rapperin Cardi B könnte mit ihrem Outfit bei Rahul Mishra gleich mit auf den Catwalk.Bild: www.imago-images.de

Chanel

Chanel-Designer Matthieu Blazy verwandelte den Laufsteg in einen Märchenwald. Neben Blüten und Stickereien beinhalten die Designs auch viele Federn.

epa13094657 A model walks the runway for the Women&#039;s Haute Couture Autumn/Winter 2026-2027 collection of Chanel during Paris Fashion Week, in Paris on July 7, 2026. EPA/Firas Abdullah
Das Chanel-Model trägt einen federartigen Mantel mit passender Mütze.Bild: keystone

Zur Chanel-Show kamen Stars wie Pedro Pascal oder Lupita Nyongo.

PFW - Chanel Photocall Pedro Pascal attending the Chanel Haute Couture Fall/Winter 2026/2027 show as part of Paris Fashion Week in Paris, France on July 07, 2026. Photo by Laurent Zabulon/ABACAPRESS.C ...
Schauspieler Pedro Pascal kombiniert bei der Chanel-Show eine weisse Hose mit einem Streifenpullover. Bild: www.imago-images.de
PFW - Chanel Photocall Lupita Nyongo attending the Chanel Haute Couture Fall/Winter 2026/2027 show as part of Paris Fashion Week in Paris, France on July 07, 2026. Photo by Laurent Zabulon/ABACAPRESS. ...
Bei Lupita Nyongo weiss man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll.Bild: www.imago-images.de

Giorgio Armani Privé

Bei Giorgio Armani Privé bleibt man seiner Linie treu und präsentiert schlichte, elegante Kreationen, die überwiegend in Schwarz gehalten sind.

A model wears a creation as part of the Giorgio Armani Privé Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Fash ...
Armanis Kreationen zeugen von schlichter Eleganz.Bild: keystone

Auch die Gäste kommen in gedeckten Farben.

Rosamund Pike poses for photographers at the photo call for the Giorgio Armani Privé Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Em ...
Schauspielerin Rosamund Pike bleibt dem Farbschema treu.Bild: keystone

Aziz Rebar

Er entwirft Looks für Musikgrössen wie Lady Gaga. Seine diesjährige Kollektion hat ebenfalls Starpotential.

Aziz Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show during Paris Fashion Week on July 7, 2026, in Paris, France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUKxUSAxAUSxBEL Copyright: xAgencex/xBestimagexAgencex ...
Der Look erinnert an ein Mückennetz.Bild: www.imago-images.de
Aziz Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show during Paris Fashion Week on July 7, 2026, in Paris, France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUKxUSAxAUSxBEL Copyright: xAgencex/xBestimagexAgencex ...
Dieses Model musste wohl nicht geschminkt werden.Bild: www.imago-images.de
Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Londoner Fashion Week 2026
1 / 9
Londoner Fashion Week 2026

Model Laura Lekysha präsentiert Mode von Karoline Vitto auf der Londoner Fashion Week 2026.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Meryl Streep taucht plötzlich an der Fashion Week auf
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
«Tödliche Zara-Hose» – Social-Media-Nutzer warnen vor fiesem Textil
In den sozialen Medien kursieren aktuell Videos von Frauen, die vor einer Hose warnen. Dabei handelt es sich um eine Leinenhose, die vom Fast-Fashion-Hersteller Zara hergestellt und verkauft wird.
Zur Story