Bei der Schiaparelli-Show tragen auch die Besucher wilde Looks. Bild: keystone

Es ist wieder Fashion Week – Diese Looks geben zu reden

Es ist wieder Haute Couture Woche in Paris. Das heisst: Die grössten Modehäuser präsentieren ihre neuesten Kreationen, während sich auf und neben dem Laufsteg Stars, Sternchen und Modegrössen versammeln.

Kendra Kotas Folge mir

Mehr «Leben»

Vom 6. bis 9. Juli findet in Paris die Haute Couture Fashion Week für Herbst Winter 2026/2027 statt. Welche kunstvollen Looks der Designer und welche Gäste besonders zu reden geben, zeigen wir in unserer Übersicht.

Germanier

Bei der Fashion Week mit dabei ist auch der Schweizer Designer Kévin Germanier. Er verbindet Haute Couture mit Umweltbewusstsein und ist für sein glamouröses Upcycling bekannt. Ob Federn, Pailletten oder Plastik – in seinen Kreationen gibt es kaum etwas, das nicht verarbeitet wird.

Die Kreationen von Germanier sind wie gewohnt farbenfroh. Bild: www.imago-images.de

Der mit Blumen besetzte Rock des Kleides erinnert an ein Herz. Bild: www.imago-images.de

Hier eine düstere Variante. Bild: www.imago-images.de

Schiaparelli

Zu den ersten Höhepunkten gehörte das Modehaus Schiaparelli, welches unter der Leitung von Daniel Roseberry die Modewelt immer wieder mit extravaganten Looks überrascht. Die Kollektion mit dem Namen «Der Ruf der Leere» ist inspiriert durch Meeresorganismen und besticht durch skulpturale Shillouetten und sinnliche Eleganz. Für eine Robe wurde da schonmal 9850 Arbeitsstunden aufgewendet, schreibt de.fashionnetwork.com.

Mit einer Kreation des Mode-Labels präsentierte sich Schauspielerin Zendaya bereits auf einer Filmpremiere.

Zendaya in einem Bustierkleid des Modehauses Schiaparelli. Bild: keystone

Zur Modenschau kamen zudem zahlreiche Prominente, deren Looks ebenfalls für Furore sorgten.

Rapper Bad Bunny trägt zu seinem buttergelbem Anzug schwarze Cowboyboots und eine Krawatte aus Haaren. Bild: keystone

Influencerin und Unternehmerin Chiara Ferragni in einem eng anliegenden Kleid in schwarz weiss. Bild: keystone

Emma Corrin schiesst mit diesem federbesetzten Jacket wortwörtlich den Vogel ab. Bild: keystone

Model Tatiana Korsakova allover in Blau. Bild: www.imago-images.de

Christian Dior

Bei Dior dreht sich diesmal alles um Plissee, als Hommage an Künstlerin Lynda Benglis.

Ein Plisseekleid in Silber. Bild: keystone

Das Dior-Model trägt einen modernen Rotkäppchenlook. Bild: keystone

Viele vermuten, dass es sich bei diesem Modell um das Design von Taylor Swifts Hochzeitskleid handelt.. Bild: keystone

Auch bei Dior gibt es einige hochkarätige Gäste.

Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der Dior Fashion Show. Bild: www.imago-images.de

Sabrina Carpenter kommt ganz in Weiss. Bild: www.imago-images.de

Dieser Gast möchte wohl nicht erkannt werden. Bild: www.imago-images.de

Iris van Herpen

Iris van Herpen gilt mit ihren Designs als Pionierin neuer Modetechnologien. Sie nutzt Materialien wie PETG–Organza, Thermoplastik, Mylar-Folien oder 3D-Nylon und arbeitet mit Architekten, Mathematikern oder Meeres- und Neurobiologen zusammen, schreibt Kurier.at. Bei dieser Kollektion hat sie Plasma integriert, das auf das Magnetfeld des Körpers reagiert und in Glasröhrchen an den Designs eingeführt wurde. Wie WWD schreibt, wurde für ein Blitz-Minikleid sogar ein Teilchenbeschleuniger verwendet.

Iris van Herpens Designs erinnern an einen Fantasyfilm. Bild: www.imago-images.de

Bei diesem Kleid ist Plasma integriert. Es leuchtet im Dunkeln. Bild: www.imago-images.de

Dieses Model trägt eine voluminöse Kreation in Rot. Bild: www.imago-images.de

Rahul Mishra

Der indische Designer Rahul Mishra liess sich bei seiner Kollektion von der tausendjährigen Geschichte, Kunst und Architektur inspirieren. Die Kleidungsstücke wurden speziell in Hauttönen hergestellt.

Die Models bei Rahul Mishra tragen Variationen des gleichen Looks. Bild: www.imago-images.de

Der Look verspricht keine grosse Bewegungsfreiheit. Bild: www.imago-images.de

Bei Rahul Mishra gab es prominenten Besuch von Cardi B:

Rapperin Cardi B könnte mit ihrem Outfit bei Rahul Mishra gleich mit auf den Catwalk. Bild: www.imago-images.de

Chanel

Chanel-Designer Matthieu Blazy verwandelte den Laufsteg in einen Märchenwald. Neben Blüten und Stickereien beinhalten die Designs auch viele Federn.

Das Chanel-Model trägt einen federartigen Mantel mit passender Mütze. Bild: keystone

Zur Chanel-Show kamen Stars wie Pedro Pascal oder Lupita Nyongo.

Schauspieler Pedro Pascal kombiniert bei der Chanel-Show eine weisse Hose mit einem Streifenpullover. Bild: www.imago-images.de

Bei Lupita Nyongo weiss man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Bild: www.imago-images.de

Giorgio Armani Privé

Bei Giorgio Armani Privé bleibt man seiner Linie treu und präsentiert schlichte, elegante Kreationen, die überwiegend in Schwarz gehalten sind.

Armanis Kreationen zeugen von schlichter Eleganz. Bild: keystone

Auch die Gäste kommen in gedeckten Farben.

Schauspielerin Rosamund Pike bleibt dem Farbschema treu. Bild: keystone

Aziz Rebar

Er entwirft Looks für Musikgrössen wie Lady Gaga. Seine diesjährige Kollektion hat ebenfalls Starpotential.

Der Look erinnert an ein Mückennetz. Bild: www.imago-images.de