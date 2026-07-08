Es ist wieder Fashion Week – Diese Looks geben zu reden
Vom 6. bis 9. Juli findet in Paris die Haute Couture Fashion Week für Herbst Winter 2026/2027 statt. Welche kunstvollen Looks der Designer und welche Gäste besonders zu reden geben, zeigen wir in unserer Übersicht.
Germanier
Bei der Fashion Week mit dabei ist auch der Schweizer Designer Kévin Germanier. Er verbindet Haute Couture mit Umweltbewusstsein und ist für sein glamouröses Upcycling bekannt. Ob Federn, Pailletten oder Plastik – in seinen Kreationen gibt es kaum etwas, das nicht verarbeitet wird.
Schiaparelli
Zu den ersten Höhepunkten gehörte das Modehaus Schiaparelli, welches unter der Leitung von Daniel Roseberry die Modewelt immer wieder mit extravaganten Looks überrascht. Die Kollektion mit dem Namen «Der Ruf der Leere» ist inspiriert durch Meeresorganismen und besticht durch skulpturale Shillouetten und sinnliche Eleganz. Für eine Robe wurde da schonmal 9850 Arbeitsstunden aufgewendet, schreibt de.fashionnetwork.com.
Mit einer Kreation des Mode-Labels präsentierte sich Schauspielerin Zendaya bereits auf einer Filmpremiere.
Zur Modenschau kamen zudem zahlreiche Prominente, deren Looks ebenfalls für Furore sorgten.
Christian Dior
Bei Dior dreht sich diesmal alles um Plissee, als Hommage an Künstlerin Lynda Benglis.
Auch bei Dior gibt es einige hochkarätige Gäste.
Iris van Herpen
Iris van Herpen gilt mit ihren Designs als Pionierin neuer Modetechnologien. Sie nutzt Materialien wie PETG–Organza, Thermoplastik, Mylar-Folien oder 3D-Nylon und arbeitet mit Architekten, Mathematikern oder Meeres- und Neurobiologen zusammen, schreibt Kurier.at. Bei dieser Kollektion hat sie Plasma integriert, das auf das Magnetfeld des Körpers reagiert und in Glasröhrchen an den Designs eingeführt wurde. Wie WWD schreibt, wurde für ein Blitz-Minikleid sogar ein Teilchenbeschleuniger verwendet.
Rahul Mishra
Der indische Designer Rahul Mishra liess sich bei seiner Kollektion von der tausendjährigen Geschichte, Kunst und Architektur inspirieren. Die Kleidungsstücke wurden speziell in Hauttönen hergestellt.
Bei Rahul Mishra gab es prominenten Besuch von Cardi B:
Chanel
Chanel-Designer Matthieu Blazy verwandelte den Laufsteg in einen Märchenwald. Neben Blüten und Stickereien beinhalten die Designs auch viele Federn.
Zur Chanel-Show kamen Stars wie Pedro Pascal oder Lupita Nyongo.
Giorgio Armani Privé
Bei Giorgio Armani Privé bleibt man seiner Linie treu und präsentiert schlichte, elegante Kreationen, die überwiegend in Schwarz gehalten sind.
Auch die Gäste kommen in gedeckten Farben.
Aziz Rebar
Er entwirft Looks für Musikgrössen wie Lady Gaga. Seine diesjährige Kollektion hat ebenfalls Starpotential.