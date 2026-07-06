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Clooney wird für sein Lebenswerk mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet

Actor George Clooney arrives at the AFI Awards at the Four Seasons in Los Angeles, Friday, Jan. 9, 2026. (AP Photo/Chris Pizzello) George Clooney
George Clooney erhält in Venedig eine Auszeichnung für sein Lebenswerk.Bild: keystone
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George Clooney erhält Goldenen Löwen für Lebenswerk

06.07.2026, 13:2306.07.2026, 13:23

Der US-Schauspieler George Clooney erhält bei den Filmfestspielen in Venedig in diesem Jahr einen Goldenen Löwen für sein Lebenswerk.

Der 65-Jährige sagte, der Preis sei für ihn eine «enorme Ehre». Er habe in Venedig so viele aussergewöhnliche Momente erlebt. «Dieses Festival ist ohne jeden Zweifel mein Lieblingsfestival.» Venedig ist neben Cannes das weltweit wichtigste Filmfestival, es findet dieses Jahr vom 2. bis 12. September statt.

Clooney ist seit Jahrzehnten einer der berühmtesten Hollywood-Stars. International bekannt wurde er mit der Spital-Serie «Emergency Room – Die Notaufnahme (ER)». Zu seinen erfolgreichsten Filmen zählen «Ocean's Eleven», «Syriana», für den er 2006 den Oscar als bester Nebendarsteller erhielt, «Michael Clayton», «Up in the Air», «The Descendants» und «Gravity».

Vergangenes Jahr präsentierte er in Venedig den Film «Jay Kelly» (Regie: Noah Baumbach), wurde aber während des Festivals krank und musste seine Teilnahme an der Pressekonferenz zum Film absagen.

Der Leiter der Filmfestspiele, Alberto Barbera, würdigte Clooney in seiner Dreifachrolle als Schauspieler, Regisseur und Produzent als «vielseitigen und charismatischen Künstler». Barbera sagte weiter: «Er besitzt die Fähigkeit, seine Figuren nicht nur glaubwürdig, sondern auch attraktiv, nahbar und menschlich erscheinen zu lassen.» Er betonte Clooneys «unbestreitbaren Charme». Seine Anziehungskraft sei aber nie bloss äusserlicher Natur gewesen, so Barbera. (maw/sda/dpa)

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