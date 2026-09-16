recht sonnig20°
DE | FR
burger
Leben
Italien

Mit 112 Jahren: Ältester Mann Europas ist tot

Ältester Mann Europas mit 112 Jahren gestorben

Europas bislang ältester Mann ist tot: Der Italiener Vitantonio Lovallo ist im Alter von 112 Jahren gestorben.
16.09.2026, 15:1416.09.2026, 15:14

Der frühere Landwirt war in der 10'000-Einwohner-Gemeinde Avigliano in der süditalienischen Region Basilicata zu Hause. Geboren wurde er im März 1914 – also noch vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Bis ins hohe Alter kümmerte sich «Ziton» – so sein Spitzname – um seinen eigenen Weinberg und hütete auch immer noch Schafe.

Vitantonio Lovallo ältester Mann Italien tot
Lovallo im Alter von 103 Jahren.Bild: Gerontology Research Group

«Avigliano hat heute einen Teil seiner Geschichte verloren», schrieb Bürgermeister Giuseppe Mecca auf Facebook. «Ziton war einer von uns.»

Lovallo war verheiratet. Seine Frau starb bereits vor mehreren Jahren. Das Paar hatte vier Kinder.

Ältester Mensch der Welt ist eine Britin

Im Zweiten Weltkrieg war Lovallo zunächst an der Front im Einsatz. Zwischen 1943 und 1945 sass er nach italienischen Medienberichten in deutscher Kriegsgefangenschaft. Noch mit mehr als 100 Jahren arbeitete Lovallo in seinem Weinberg.

Ältester Mann Europas ist nach einer Übersicht der Gerontology Research Group nun der Portugiese Joaquim Varela mit 111 Jahren. In der Rangliste der ältesten Menschen Europas liegt er allerdings nur auf Platz 32 – hinter 31 Frauen. Ältester Mensch in Europa und auch der gesamten Welt ist dieser Auflistung zufolge die Britin Ethel Caterham mit 117 Jahren. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Ältester Mensch der Welt stirbt mit 116 Jahren in Brasilien
Ältester Mensch der Welt stirbt mit 116 Jahren in Brasilien
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
97-Jährige ist die älteste Wingwalkerin der Welt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Tabu-Thema: Jesús liess sich die Brüste verkleinern – das denkt er heute darüber
Viele Männer entwickeln im Lauf ihres Lebens eine Gynäkomastie. Über den Leidensdruck, den eine vergrösserte Brust auslösen kann, wird jedoch kaum gesprochen. Jesús war selbst davon betroffen. Bei watson erzählt er, warum die Sommerzeit für ihn besonders schwierig war, wie er auf seine OP zurückblickt und was er von Looksmaxxing hält.
Es sind Sommerferien, draussen sind 35 Grad und es riecht nach Sonnencreme. Im Schwimmbad treffen sich viele Jugendliche, sie plaudern, springen ins Wasser und essen Pommes. Was eigentlich nach einer entspannten Umgebung klingt, war für Jesús lange Zeit mit enormer Anspannung verbunden.
Zur Story