Ältester Mann Europas mit 112 Jahren gestorben

Europas bislang ältester Mann ist tot: Der Italiener Vitantonio Lovallo ist im Alter von 112 Jahren gestorben.

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Der frühere Landwirt war in der 10'000-Einwohner-Gemeinde Avigliano in der süditalienischen Region Basilicata zu Hause. Geboren wurde er im März 1914 – also noch vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Bis ins hohe Alter kümmerte sich «Ziton» – so sein Spitzname – um seinen eigenen Weinberg und hütete auch immer noch Schafe.

Lovallo im Alter von 103 Jahren. Bild: Gerontology Research Group

«Avigliano hat heute einen Teil seiner Geschichte verloren», schrieb Bürgermeister Giuseppe Mecca auf Facebook. «Ziton war einer von uns.»

Lovallo war verheiratet. Seine Frau starb bereits vor mehreren Jahren. Das Paar hatte vier Kinder.

Ältester Mensch der Welt ist eine Britin

Im Zweiten Weltkrieg war Lovallo zunächst an der Front im Einsatz. Zwischen 1943 und 1945 sass er nach italienischen Medienberichten in deutscher Kriegsgefangenschaft. Noch mit mehr als 100 Jahren arbeitete Lovallo in seinem Weinberg.

Ältester Mann Europas ist nach einer Übersicht der Gerontology Research Group nun der Portugiese Joaquim Varela mit 111 Jahren. In der Rangliste der ältesten Menschen Europas liegt er allerdings nur auf Platz 32 – hinter 31 Frauen. Ältester Mensch in Europa und auch der gesamten Welt ist dieser Auflistung zufolge die Britin Ethel Caterham mit 117 Jahren. (dab/sda/dpa)