Wohl ältester Mensch: Spanierin mit 117 Jahren gestorben

Sie galt laut Guinness Buch der Rekorde als ältester Mensch der Welt: Im Alter von 117 Jahren ist die Spanierin Maria Branyas gestorben. Das teilte die Familie der Frau auf der Plattform X mit.

Maria Branyas an ihrem 124. Geburtstag am 8. April 2024. Bild: keystone

Sie sei in einem Heim im katalanischen Olot – circa einhundert Kilometer nordöstlich von Barcelona – so gestorben, «wie sie es wollte: im Schlaf, friedlich und ohne Schmerzen», hiess es in der Mitteilung.

Die am 4. März 1907 geborene Frau ist in Spanien als «Super-Oma» bekannt. Es wird erwartet, dass das Guinness Buch der Rekorde die vor 116 Jahren geborene Japanerin Tomiko Itooka (23. Mai 1908) zum ältesten lebenden Menschen der Welt kürt. (saw/sda/dpa)