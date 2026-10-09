Für Alleinerziehende hat das österreichische Kanzleramt einen Elternratgeber herausgegeben. Bild: www.imago-images.de

Broschüre für Alleinerziehende sorgte für Shitstorm – nun ist sie offline

Österreichs Kanzleramt gibt alleinerziehenden Müttern und Vätern Tipps gegen Selbstmitleid. Das Ganze geht jedoch nach hinten los.

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In Österreich sorgte ein Ratgeber von österreichischen Regierungsvertretern für einen Shitstorm auf Social Media. Der Elternratgeber wurde nun wieder von der Webseite genommen.

«Erste Hilfe bei Selbstmitleid» lautet eine Überschrift in dem Ratgeber für Alleinerziehende, zum Download bereitgestellt auf der Webseite des österreichischen Bundeskanzleramts. Darin finden sich beispielsweise Ratschläge wie: «Denken Sie nicht, alle Probleme wären gelöst, wenn Sie mehr Geld hätten. So stehen Sie sich selbst im Weg. Erinnern Sie sich lieber daran, was Ihnen Freude macht und Sie ablenkt.»

Ein anderer Tipp lautet: «Drittes Rad am Wagen? Wenn Sie sich in Ihrer jetzigen Lebensphase unter Pärchen nicht wohlfühlen, wählen Sie eben eine andere Freizeitgestaltung.» Man solle doch einfach mit anderen Alleinerziehenden in Verbindung treten.

Influencer kritisieren die Regierung

Auf die Broschüre aufmerksam wurde man zuerst in Deutschland auf Social Media. Papa-Influencer Jonas Rühl kritisiert: «Warum gibt man nicht einen Ratgeber raus, der Vätern erklärt, dass sie ihre Verantwortung genauso zu tragen haben wie Mütter.»

Auch die alleinerziehende Mutter und Momfluencerin Steffi Fellmann reagiert auf die Broschüre mit Unverständnis.

Auch von Expertenseite wird das Ganze kritisch aufgenommen. Die Wiener Psychotherapeutin und Mediatorin Julia Röder sei irritiert darüber, dass Alleinerziehende in der Broschüre als «selbstmitleidig» dargestellt werden, schreibt Der Standard. Sie meint zudem: «Die Broschüre wirkt veraltet und ist voll von Zuschreibungen an Frauen, die nicht hilfreich sind».

Geldprobleme seien zudem nicht einfach eine Frage der Wahrnehmung, sondern betreffen einen grossen Teil der Alleinerziehenden. Diese wollen zwar mehr arbeiten, können dies aber häufig nicht wegen schwieriger Arbeitszeiten und der fehlenden oder zu teuren Kinderbetreuung.

«Gilmore Girls» oder «Shameless»

Auch die Medientipps sorgen für Irritationen. Alleinerziehenden wird zur Ablenkung geraten, Serien wie «Full House» oder «Gilmore Girls» anzuschauen. Letztere explizit für Frauen. Männern wird «Shameless», eine Serie über einen alkoholkranken Vater, oder «King of Queens», worin im Mittelpunkt ein kinderloses Ehepaar steht, vorgeschlagen. Influencerin Fellmann vermutet, da habe einfach jemand die Titel gegoogelt.

Alleinerziehende Mütter sollen doch einfach «Gilmore Girls» schauen, laut dem österreichischen Kanzleramts. Bild: imago stock&people

Da die Broschüre zwar mit 2026 gelistet, ursprünglich aber aus dem Jahr 2016 stammt, könnte dies durchaus sein. Laut dem Bundeskanzleramt wurden nur Links und einzelne Daten aktualisiert, heisst es auf Anfrage des «Standard».

Die breite Kritik lässt auch das Ministerium nicht kalt. Der Ratgeber wurde von der Seite genommen und soll nun bearbeitet werden. Um Mithilfe wurden auch die zwei Influencer gebeten.

(kek)