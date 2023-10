Privatjets wie diese sollen am Boden bleiben – das fordert das Netzwerk Stay Grounded. Bild: keystone

Schluss mit Privatjets – das fordern 75 Organisationen in einem offenen Brief

Mehr «Leben»

Privatjets adé – so verlangen es über 75 Organisationen in einem offenen Brief von nationalen und europäischen Politikern. Der Brief wurde am Montag vom Netzwerk Stay Grounded veröffentlicht und enthält insgesamt drei Forderungen. Adressiert ist er an die EU-Kommissarin für Verkehr, Adina Vălean, sowie an alle Verkehrsministerinnen und -minister der EU-Länder, des Vereinigten Königreichs und der Schweiz (also auch an Albert Rösti).

Die Aufforderung ist Teil einer umfassenderen Kampagne, die sich gegen die Luftfahrt richtet und baut auf den monatelangen Aktionen und Blockaden von Privatjet-Flughäfen und Messen auf, die von Klimaaktivisten organisiert wurden.

«Mit diesem offenen Brief fordern wir Sie auf, Massnahmen zu ergreifen, um diesen sozialen und ökologischen Skandal zu adressieren», steht zu Beginn des Briefes. Der Klimakollaps sei bereits da. «Von Überschwemmungen in Italien, Südkorea und Pakistan bis zu Waldbränden in Griechenland, den Vereinigten Staaten und Australien – die Symptome eines schwer kranken Planeten erweisen sich als tödlich für das Leben auf der Erde», schreiben die Verfasserinnen und Verfasser.

Als ein Kontinent, der eine «unverhältnismässig grosse Rolle bei den historischen Emissionen» spiele, die die Klimakrise verursachen, sei es «unsere Verantwortung, Massnahmen zu ergreifen». Dabei fordert Stay Grounded folgende drei Massnahmen von den Adressaten:

Privatjets verbieten

Der Verkauf von Privatjets werde dieses Jahr wohl einen Rekord einfahren, schreiben die Autorinnen und Autoren. Und dies, «während die meisten von uns eine Krise wegen der Lebenskosten» erfahren müssten.

«Privatjets sind ein extremes Beispiel für die Ungerechtigkeit des Luftfahrtsektors, in dem die finanziellen und persönlichen Vorteile für eine kleine Zahl von wenigen Personen privatisiert werden, während die sozialen, finanziellen und ökologischen Kosten von der übrigen Bevölkerung getragen werden.» Stay Grounded

Zudem seien Privatjets mehr als 30 Mal so schädlich für die Umwelt wie ein Passagierjet. Trotzdem habe die Industrie einen Boom eingefahren, schreibt das Netzwerk, in dessen Augen der Fakt, dass Privatjets unterbesteuert und unterreguliert seien, Schuld daran trägt.

Sie schlagen deshalb vor, Privatjets grundsätzlich zu verbieten. Man könne dies zum Beispiel über die Verordnung über den Luftverkehrsdienst erreichen.

Vielfliegerprogramme verbieten

«80 Prozent der globalen Bevölkerung hat noch nie einen Fuss in ein Flugzeug gesetzt. » Stay Grounded

Zusätzlich zu einem Verbot fordert das Netzwerk Stay Grounded, sogenannte Frequent Flyer Programmes (Vielfliegerprogramme, FFPs) zu verbieten. Diese seien eine treibende Kraft hinter der Ungerechtigkeit in der Luftfahrt, die sich zum Beispiel daran äussert, dass 80 Prozent der globalen Bevölkerung noch nie mit einem Flugzeug geflogen ist.

Vielfliegerprogramme würden schlechte Anreize setzen, so Stay Grounded, und damit «das verheerende Wachstum der Luftfahrt anheizen». Die Fehlanreize zeigten sich beispielsweise daran, dass der Vize-Präsident des Marketings bei American Airlines FFPs einst als «das erfolgreichste Marketing-Programm in der Businesswelt» beschrieb.

Vielfliegen besteuern

Als letzte Massnahme fordert Stay Grounded, dass die Anreize, die durch Vielfliegerprogramme geschaffen wurden, rückgängig gemacht werden – und zwar mit einer Umkehrung davon: einer Steuer auf das Fliegen.

«Die Steuern für Tickets der ersten Klasse sollten nicht nur aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit höher sein, sondern auch, weil Sitze in der ersten Klasse bis zu siebenmal mehr Emissionen verursachen als ein Economy-Ticket.» Stay Grounded

Diese Politik könne auf zwei Arten umgesetzt werden. Einerseits könnte man eine stetig steigende Steuer auf jeden Flug, den eine Person unternimmt, durchsetzen, schreiben die Autorinnen und Autoren. Eine weitere Variante wäre es, nicht die Flüge, sondern die Flugmeilen zu besteuern. «Je mehr Meilen eine Person fliegt, desto höher ist die Abgabe für diesen bestimmten Flug», so die Idee.

Die Einnahmen könnten dann dazu verwendet werden, beispielsweise klimafreundliche Mobilität für alle zugänglich zu machen oder Mittel für Regionen zu generieren, die wirtschaftlich unter einem Rückgang des Tourismussektors zu leiden hätten.

Was hältst du von den Forderungen von Stay Grounded? Ich würde sie sofort unterschreiben. Einige tönen sinnvoll, ich würde aber nicht alle durchsetzen wollen. Die Forderungen sind überhaupt nicht zielführend / entsprechen nicht meiner Vorstellung. Ich werde meine Meinung gerne in der Kommentarspalte kundtun.

(lak)