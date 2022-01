Paare, die lieber Hunde als Kinder haben – für den Papst ein rotes Tuch

Schauspielstar Kim Mi-soo ist tot – Dreharbeiten wurden unterbrochen

Die Dreharbeiten zum Disney-Film «Kiss Six Sense» mussten aus traurigem Grund unterbrochen werden: Darstellerin Kim Mi-soo ist plötzlich verstorben. Die Koreanerin wurde nur 29 Jahre alt.

Die koreanische Schauspielerin Kim Mi-soo ist tot. Sie starb am 5. Januar im Alter von 29 Jahren, wie ihre Agentur dem amerikanischen Magazin «Variety» bestätigte. «Die Hinterbliebenen sind am Boden zerstört über die plötzliche Tragödie», teilte sie in dem Statement mit. Eine Todesursache wurde nicht genannt, die Familie bitte aber, «von falschen Gerüchten oder Spekulationen abzusehen, damit sie in Ruhe trauern kann», heisst es weiter.