Wer clever vorgeht, kann Geld sparen. Bild: Shutterstock

Dann sind Benzin, Flüge und Co. am günstigsten

Beim Tanken, Ferienbuchen oder Online-Shoppen kann bares Geld gespart werden, wenn nicht blind drauflos das Portemonnaie gezückt wird.

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Das Leben ist teuer – besonders in der Schweiz. Wer sparen möchte, sollte deshalb auf den richtigen Zeitpunkt achten. Ob der Flug für die nächsten Ferien, die nächste Tankfüllung oder ein neuer Laptop: Mit den richtigen Kniffen und Tricks lässt sich überall bares Geld sparen. Der wichtigste Schritt vor jedem Kauf bleibt jedoch derselbe: vergleichen, vergleichen, vergleichen!

Benzin und Diesel

Tanken ist bekanntlich teuer, vor allem heutzutage. Hier lohnt es sich besonders, auf die Zeiten auszuweichen, an denen Benzin und Diesel am günstigsten sind.

Bei den Tankstellenpreisen gibt es nur kleine Schwankungen. Bild: keystone

Am Morgen ist das Tanken während der Stosszeit am teuersten. Die Preise purzeln dann erst am Nachmittag. Am Abend zwischen 18 und 20 Uhr ist es dann gemäss dem Automobilclub Schweiz (ASC) am günstigsten. Laut BK Benefit ist es zudem auch am frühen Morgen, also vor dem Berufsverkehr, günstiger.

Bei den Wochentagen bietet es sich an, nicht kurz vor Wochenenden, Brückentagen und Ferienbeginn zu tanken, da dann die Preise ansteigen. Besser ist ein Tag mitten in der Woche. Es wird jedoch relativiert, dass die Schwankungen nur minimal seien, denn anders als im Ausland bewegen sich diese in der Schweiz im Rappenbereich.

Ort ist wichtiger als Zeit

Tankstellenpreise entstehen durch Nachfrage, Wettbewerb in der Umgebung und den Einkaufspreis. Laut des ASC bietet es sich auch innerhalb einer Stadt an, Preise der Tankstellen zu vergleichen, denn diese können erheblich sein.

Günstig sind vor allem Tankstellen in dicht umkämpften Lagen mit mehreren Konkurrenten in der Nähe. Teurer ist dagegen eine einsame Tankstelle an der Autobahn.

Um sich ein Überblick zu verschaffen, hilft auch einen Blick in die Karte vom TCS, welcher die günstigsten Tankstellen in der Nähe anzeigt. Kleinere Umwege zu günstigeren Tankstellen rentieren sich oft. Ein Umweg von fünf Kilometern bei einem leeren Tank macht bei mindestens zwei Rappen Preisunterschied je Liter Kraftstoff Sinn.

Flüge

Der wichtigste Aspekt für den Flugpreis ist die Nachfrage, schreibt Comparis. Übersteigt das Angebot die Nachfrage, sinken die Preise. Umgekehrt werden die Flugtickets teurer. Das Ganze hat mit Dynamic Pricing zu tun, also der flexiblen Preisgestaltung von Flugtickets, welche sich sogar mehrmals am Tag ändern kann. So können Fluggesellschaften jederzeit auf die Nachfrage reagieren und die Preise entsprechend anpassen. Trotzdem gibt es saisonale Trends.

Das Fliegen an Freitagen und Sonntagen ist teuer. Bild: keystone

Da die Nachfrage für den gleichen Flug nicht immer gleich hoch ist, spielt die Zeit bei der Buchung ebenfalls eine wichtige Rolle. Am günstigsten sind Flüge zu diesen Zeiten, an denen andere nicht gerne fliegen. Beliebt sind Freitag und Sonntag, weswegen die Mitte der Woche oftmals günstiger ist. Laut der Reiseplattform Kayak sei jedoch die Beobachtung der Nachfragetrends bei der Buchung wichtiger als die Wahl eines bestimmten Wochentags.

Wie günstig oder teuer ein Flug ist, hängt auch von der Reisedestination ab. Länder am Mittelmeer sind im Winter günstiger, da die Sommermonate beliebter sind. Im Sommer und im Dezember sind die Flüge meist teurer als im Rest des Jahres. Flüge in der Nebensaison und ausserhalb von Schulferien sind also günstiger.

Gängige Mythen

Es stellt sich auch die Frage, wie lange im Voraus man eine Reise buchen sollte. Hartnäckig hält sich der Mythos, dass frühes Buchen günstiger ist als kurzfristiges. Laut Comparis setzen Fluggesellschaften die Preise für beliebte Flugrouten in der Economy Class aber weit im Voraus hoch an. Danach sinken sie mehr und mehr, bis sie kurz vor dem Flug wieder ansteigen. Denn die Nachfrage nach den letzten Plätzen ist meist hoch.

Laut Analysen des Buchungsportals Momondo sollten Schnäppchenjäger ihre Flüge sechs bis acht Wochen vor dem Abflug buchen – dann ist es meist am günstigsten. Beliebte Langstreckenziele wie New York, Bangkok, Kapstadt, Cancun oder Bali sollten hingegen rund 60 Tage im Voraus reserviert werden. Wer für eine Geschäftsreise ein Ticket benötigt, zahlt laut Kayak umso mehr, je näher der Abflugtermin rückt.

Ebenfalls bekannt ist der Mythos von günstigeren Flugtickets in der Nacht. Dies macht Sinn, da weniger Menschen in der Nacht nach Flügen suchen und die Fluggesellschaft so ihre Tarife aktualisieren kann. Dies geschieht jedoch mit einer Computersoftware. Ein Blick auf die Preise lohnt sich in dieser Zeit aber auf jeden Fall.

Weit verbreitet ist auch die Annahme, dass Cookies Flüge teurer machen. Wer dieselbe Verbindung mehrmals aufruft, hinterlässt digitale Spuren bei den Buchungsportalen. Vor der Suche die Cookies im Browser zu löschen oder ein anderes Gerät zu nutzen, schadet daher sicher nicht. Ob dieser Trick die Preise aber tatsächlich beeinflusst, ist umstritten.

Online Shopping

Beim Online-Shopping sind gewisse Länder deutlich günstiger als die Schweiz, weswegen das Surfen mit einem VPN Sinn macht. Es hängt aber auch vom Monat, dem Wochentag oder sogar der Uhrzeit ab, ob Elektronik und Haushaltswaren teurer oder günstiger sind. Das zeigt eine Auswertung der britischen Bank Barclays aus dem Jahr 2022. Am günstigsten sind folgende Produkte in diesen Monaten:

Januar bis Februar : Haushalts- und Gartenprodukte, Mode, Autos und Autozubehör, Fahrradzubehör

: Haushalts- und Gartenprodukte, Mode, Autos und Autozubehör, Fahrradzubehör März bis Mai : E-Book-Reader, PC-Zubehör, Wintersportartikel

: E-Book-Reader, PC-Zubehör, Wintersportartikel Juni bis September : Heimkino-Anlagen, Audiogeräte wie Kopfhörer

: Heimkino-Anlagen, Audiogeräte wie Kopfhörer Herbst : Monitore, Drucker und Laptops

: Monitore, Drucker und Laptops Dezember: TVs, Spielkonsolen, Digitalkameras

Auch beim Online-Shopping lohnt es sich, die Angebote zu vergleichen. Bild: www.imago-images.de

Der teuerste Monat ist der Dezember, da hier die Läden die Preise für den Weihnachtsverkauf ankurbeln. Besser ist es also, seine sieben Sachen davor oder danach zu kaufen. Es bietet sich zudem oftmals an, azyklisch vorzugehen, also beispielsweise die Winterjacke erst nach der Wintersaison zu kaufen.

Günstige Tage und Uhrzeiten

Beim sogenannten Dynamic Pricing können Algorithmen die Preise in Echtzeit an die Nachfrage anpassen. Dies macht etwa Amazon, wo sich die Preise mehrfach am Tag ändern können, schreibt der «Stern». Laut des Vergleichsportals Idealo ändern sich besonders die Preise von Elektronikartikeln wie Smartphones mehrmals am Tag. Bei der Analyse kam auch überraschend zum Vorschein, dass das Online-Shopping am Wochenende am günstigsten ist.

Bei den besten Uhrzeiten zum Online-Shopping können sich Nachteulen freuen, denn am günstigsten ist es zwischen 23 und 5 Uhr. Die Schwankungen je nach Wochentag oder Uhrzeit sind jedoch minimal. Wer wirklich sparen will, sollte daher in erster Linie auf die Saison achten.

Supermärkte

Bei Detailhändlern wie Migros oder Coop lohnt es sich, eher gegen Ladenschluss einzukaufen, da dann Frischware wie Gemüse, Fleisch, Salate oder Backwaren oft reduziert wird. Dies jedoch auch nicht mehr so stark wie früher.

Und auch bei den Wochentagen gibt es Preisunterschiede. Am teuersten ist der Einkauf am Samstag, da hier die meisten Menschen ihren Wocheneinkauf erledigen und es weniger Rabatte auf frische Produkte gibt. Und auch am Mittwoch ist wenig los, da die alten Aktionen geendet haben und neue noch nicht angefangen haben. Grosser Rabatttag ist bei Coop, Aldi Suisse, Lidl, Migros und Denner aber der Donnerstag, schreibt «Rappn». Es empfiehlt sich, am Donnerstagmorgen Frischprodukte wie Fleisch, Fisch, Früchte zu kaufen und am Freitagnachmittag die letzten Rabatte für Fleisch, Brot und Fertiggerichte abzustauben.

Osterhasen sind nach Ostern billiger. Bild: www.imago-images.de

Gewisse Produkte werden von den Detailhändlern in bestimmten Monaten herabgesetzt: