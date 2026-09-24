Das Rätsel um die Entstehung von Asteroid Bennu wurde gelöst. Bild: Nasa/Goddard/University of Arizona

Ein halbes Gramm Staub aus dem Weltall sorgt für eine wissenschaftliche Überraschung

Forschende der ETH Zürich haben entschlüsselt, wie der Asteroid Bennu entstanden ist.

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Im Jahr 2023 brachte eine Nasa-Sonde 120 Gramm Gesteinsmaterial vom Asteroiden Bennu zur Erde. Ein halbes Gramm davon landete im Labor von ETH-Professorin Maria Schönbächler. Die Analyse dieses Asteroidenmaterials liefert nun neue Erkenntnisse über die Frühzeit unseres Sonnensystems, wie die ETH Zürich mitteilte.

Bislang gingen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon aus, dass Bennu spät und weit draussen am eisigen Rande unseres Sonnensystems entstanden ist – dort, wo auch Kometen ihre Heimat haben. Die chemischen Fingerabdrücke von Eisen, Titan und Chrom im Bennu-Staub zeigen nun jedoch ein anderes Bild.

Wie das Forschungsteam im Fachmagazin «Science Advances» berichtet, bildete sich der Himmelskörper wohl vor rund 4,5 Milliarden Jahren in einer Übergangszone nahe der sogenannten Wasser-Eis-Grenze – und nicht, wie bisher angenommen, in den äusseren Regionen des Sonnensystems.

Jupiter als Filter

Die ETH-Forschenden vermuten, dass Jupiter bei dieser Entstehung eine wichtige Rolle spielte. Der Gasriese entstand demnach sehr früh und blockierte grobes Material, während feiner Staub aus verschiedenen Bereichen der jungen Sonnenscheibe in der Übergangszone um Jupiter herumströmte. Dort vermischte er sich und bildete später unter anderem die Vorläufer von Bennu.

Die Ergebnisse könnten helfen, die Entstehung des Sonnensystems und der Planeten besser zu verstehen. Bennu ist reich an Wasser und organischem Material und könnte deshalb auch Hinweise darauf liefern, wie die junge Erde an wichtige Bausteine des Lebens gelangte. (sda)