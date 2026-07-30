Schuhe von Justin Bieber aus dem WM-Final für fast 22'000 Franken versteigert
Die Sneaker, die Sänger Justin Bieber beim WM-Finale getragen hat, sind für eine hohe Summe versteigert worden. Ein Käufer zahlte dafür 26'400 US-Dollar – umgerechnet gut 21'560 Franken. Das gab das Auktionshaus Christie's bekannt.
Die beigefarbenen Schuhe tragen ein rosa Detail an der Ferse und gehören zu Biebers Marke SKYLRK. Laut Christie's war der Auftritt beim WM-Finale das Debüt dieser Farbkombination.
Geld geht an Global Citizen Education Fund der Fifa
Der 32-Jährige sang während der Halbzeitshow seinen Song «Everything Hallelujah» und spielte dabei Gitarre. Sein gesamtes Outfit stammte von SKYLRK. Es war die erste Halbzeitshow bei einem Finale der Fussball-Weltmeisterschaft. Die reguläre 15-Minuten-Pause wurde zu diesem Zweck fast verdoppelt.
Der Erlös aus der Versteigerung der Schuhe geht an den Global Citizen Education Fund. Die Initiative des Fussball-Weltverbands Fifa soll Kindern weltweit Zugang zu Bildung und Sport ermöglichen.