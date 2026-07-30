sonnig24°
DE | FR
burger
Leben
Konsum

Schuhe von Justin Bieber aus dem WM-Final für 22'000 Franken versteigert

Schuhe von Justin Bieber aus dem WM-Final für fast 22'000 Franken versteigert

Beim WM-Finale trug Justin Bieber Schuhe seiner eigenen Marke. Jetzt wurden sie versteigert. Der Erlös geht an eine Fifa-Initiative für Bildung und Sport.
30.07.2026, 10:1330.07.2026, 10:13
Ein Artikel von
t-online

Die Sneaker, die Sänger Justin Bieber beim WM-Finale getragen hat, sind für eine hohe Summe versteigert worden. Ein Käufer zahlte dafür 26'400 US-Dollar – umgerechnet gut 21'560 Franken. Das gab das Auktionshaus Christie's bekannt.

Justin Bieber performs at halftime of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) Justin Bieber
Justin Bieber bei seinem Auftritt am WM-Final.Bild: keystone

Die beigefarbenen Schuhe tragen ein rosa Detail an der Ferse und gehören zu Biebers Marke SKYLRK. Laut Christie's war der Auftritt beim WM-Finale das Debüt dieser Farbkombination.

Geld geht an Global Citizen Education Fund der Fifa

Der 32-Jährige sang während der Halbzeitshow seinen Song «Everything Hallelujah» und spielte dabei Gitarre. Sein gesamtes Outfit stammte von SKYLRK. Es war die erste Halbzeitshow bei einem Finale der Fussball-Weltmeisterschaft. Die reguläre 15-Minuten-Pause wurde zu diesem Zweck fast verdoppelt.

Der Erlös aus der Versteigerung der Schuhe geht an den Global Citizen Education Fund. Die Initiative des Fussball-Weltverbands Fifa soll Kindern weltweit Zugang zu Bildung und Sport ermöglichen.

Das könnte dich auch interessieren:

Vorwürfe gegen Jared Leto: Mutmassliche Opfer von Übergriffen sprechen in BBC-Doku
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Airbus flog erstmals 24 Stunden am Stück – auf dieser Strecke
Ein speziell für Ultralangstrecken gebauter Airbus A350 der australischen Fluggesellschaft Qantas hat mit einem mehr als eintägigen Nonstop-Flug einen Langstreckenrekord aufgestellt.
Die in Melbourne gestartete Maschine landete am Dienstag nach 24 Stunden und 24 Minuten Flugzeit im südfranzösischen Toulouse, nachdem sie ohne Zwischenlandung mehr als 23'000 Kilometer zurückgelegt hatte. Eine erste Maschine des Typs A350-1000ULR soll im kommenden Jahr an die australische Fluggesellschaft Qantas übergeben werden.
Zur Story