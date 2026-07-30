Schuhe von Justin Bieber aus dem WM-Final für fast 22'000 Franken versteigert

Beim WM-Finale trug Justin Bieber Schuhe seiner eigenen Marke. Jetzt wurden sie versteigert. Der Erlös geht an eine Fifa-Initiative für Bildung und Sport.

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Die Sneaker, die Sänger Justin Bieber beim WM-Finale getragen hat, sind für eine hohe Summe versteigert worden. Ein Käufer zahlte dafür 26'400 US-Dollar – umgerechnet gut 21'560 Franken. Das gab das Auktionshaus Christie's bekannt.

Justin Bieber bei seinem Auftritt am WM-Final. Bild: keystone

Die beigefarbenen Schuhe tragen ein rosa Detail an der Ferse und gehören zu Biebers Marke SKYLRK. Laut Christie's war der Auftritt beim WM-Finale das Debüt dieser Farbkombination.

Geld geht an Global Citizen Education Fund der Fifa

Der 32-Jährige sang während der Halbzeitshow seinen Song «Everything Hallelujah» und spielte dabei Gitarre. Sein gesamtes Outfit stammte von SKYLRK. Es war die erste Halbzeitshow bei einem Finale der Fussball-Weltmeisterschaft. Die reguläre 15-Minuten-Pause wurde zu diesem Zweck fast verdoppelt.

Der Erlös aus der Versteigerung der Schuhe geht an den Global Citizen Education Fund. Die Initiative des Fussball-Weltverbands Fifa soll Kindern weltweit Zugang zu Bildung und Sport ermöglichen.