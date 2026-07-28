Besucherinnen und Besucher melden vermehrt nerviges und teilweise sogar gefährliches Verhalten im Europa-Park. Bild: EP

Steine von Brücke geworfen: Europa-Park reagiert auf gefährliches Verhalten der Besucher

Mehr «Leben»

Das rücksichtslose Verhalten anderer Europa-Park-Besucher sorgt aktuell für Kopfschütteln. Auf Social Media berichten mehrere Familien davon, dass sie von Brücken aus mit Wasser oder sogar Cola bespritzt worden seien. Eine Besucherin berichtete kürzlich wie folgt von ihren Erlebnissen:

«In den letzten Monaten habe ich dort immer wieder beobachtet, dass Besucher Wasser aus Flaschen, Bechern oder sogar Eimern auf die vorbeifahrenden Boote schütten.»

Ihr Sohn wolle deshalb nicht mehr auf die Wildwasserbahn, schreibt die «Schwäbische». Die Mutter berichtet weiter, sie habe sogar beobachtet, wie Jugendliche vorbeiziehende Boote mit Steinen beworfen hätten. «Das hat für mich mit Spass nichts mehr zu tun und birgt aus meiner Sicht ein echtes Sicherheitsrisiko», schreibt sie.

Unter dem Facebook-Post der Frau häufen sich aktuell die Kommentare, die von ähnlichen Erfahrungen berichten. «Bei uns hat jemand Cola runtergegossen», kommentiert ein anderer Besucher. Das Muster sei dabei immer das Gleiche: Wenn eine Bahn unter einer Brücke hindurchführt, versammeln sich dort ältere Kinder und Jugendliche und bewerfen die Fahrgäste mit Dingen oder leeren Flüssigkeiten aus.

Europa-Park reagiert

Mehrere Besucherinnen und Besucher haben die Vorfälle direkt den Betreibern des Europa-Parks gemeldet. In einer Antwort-Mail, die der «Schwäbischen» vorliegt, schreibt der Europa-Park, dass diese Stellen künftig häufiger patrouilliert werden sollen.

Eine Besucherin habe sogar bereits beobachtet, wie Jugendliche auf der Brücke vom Sicherheitspersonal zurechtgewiesen wurden. Doch der Europa-Park will sogar noch weitergehen und prüft bauliche Massnahmen. So könnten beispielsweise Netze unter den Brücken installiert werden, was zumindest gegen Gegenstände helfen würde. (leo)