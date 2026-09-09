Jeder hat wohl einen Teddy (besessen). Bild: Shutterstock

Wie der Teddybär so erfolgreich wurde

Er ist flauschig, süss und ist vermutlich in jedem Kinderzimmer zu finden: der Teddybär. Am 9. September feiert das beliebte Kuscheltier seinen eigenen Feiertag. Wie er entstanden ist – und was ihn so erfolgreich macht.

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Der Teddybär hat seinen eigenen Feiertag und der ist heute, am 9. September. Die richtige Zeit also, auf die Geschichte des beliebten Kuscheltiers zurückzusehen.

Der erste Teddybär

Den ersten Teddybären mit beweglichen Armen und Beinen gab es 1902 von Richard Steiff, dem Neffen der deutschen Spielzeugherstellerin Margarete Steiff. Er bestand aus zotteligem Mohairfell und trug den Namen «Bär 55 PB».

Der erste Teddybär von Steiff. Bild: corporate.steiff.com

Den Namen Teddy erhielt er erst später durch den damaligen amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt. Dieser weigerte sich bei einem Jagdausflug, einen angebundenen Bären zu erschiessen und wurde aufgrund diesess Vorfalls von dem Karikaturisten Clifford K. Berryman in der «Washington Post» immer mit einem Bären dargestellt. Durch diese unfreiwillige Marketing erhielt der Teddybär weltweite Bekanntheit.

Vor allem in Europa wurde der Steiff-Bär Kult und ist bis heute ein beliebtes Sammlerstück.

Teddys in Film und Literatur

Nicht nur im Kinderzimmer eroberte der Teddy die Herzen vieler Kinder und Erwachsener. Auch in der Literatur und vielen Filmen und Serien handelten Geschichten von lebendig gewordenen Bären. Berühmte Beispiele sind Winnie the Pooh, Paddington-Bär oder Ted.

«Winnie the Pooh» gibt es seit dem Jahr 1926. Bild: www.imago-images.de

Rekorde

Der grösste Teddybär der Welt steht in Xonacatlan, Mexiko und misst 19,41 Meter – das entspricht etwa einem sechsstöckigen Gebäude. Der Rekord wurde am 28. April 2019 von Guinness World Records anerkannt.

Der grösste Teddy der Welt. Bild: guinnessworldrecords.com

Der kleinste handgefertigte Teddybär der Welt ist laut Guinness World Records gerade einmal 4,5 Millimeter gross. Er wurde im März 2003 von der südafrikanischen Künstlerin Cheryl Moss gefertigt.

Der teuerste Teddybär der Welt ist eine Kooperation von Steiff und Louis Vuitton. Er wurde im Jahr 2000 bei Christie's in Monaco für rund 200'000 Franken verkauft. Der 45 Zentimeter grosse Bär trägt ein Louis-Vuitton-Outfit und hat unter anderem Edelsteinaugen.

Der teuerste Bär trägt einen Louis-Vuitton-Mantel mit passendem Hut. Bild: instagram/ jpeglibrary

Teddy als emotionale Stütze

Kuscheltiere fungieren bei Kindern als eine Art Übergangsobjekt und helfen Kindern, den Übergang von der ständigen elterlichen Fürsorge zur Selbstständigkeit besser zu bewältigen. Gemäss Studien helfen Kuscheltiere den Kindern, mit Angst und Stress umzugehen, und stärken die Sicherheit.

Sie haben aber nicht nur für Kinder eine besondere emotionale Bedeutung, sondern auch für Erwachsene. Neben der schönen Erinnerung an vergangene Zeiten halten die Teddys auch als Symbol für Trost und Geborgenheit her. In stressigen Zeiten ist der Teddybär eine emotionale Stütze.