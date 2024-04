Video: watson/nico bernasconi

Nach Jungfernfahrt der «Voltron»: Neue Bahn im Europa-Park startet mit Panne

Lange mussten Europa-Park-Fans auf eine neue Achterbahn warten, gestern durften auserwählte Gäste das neue Spektakel im Themenbereich Kroatien testen. Am Donnerstag kam es dann schon zur ersten Panne.

Jungfernfahrt begeistert Gäste

Auf Instagram schwärmen unter anderem Besucher wie Stefanie Heinzmann, die bei der Jungfernfahrt dabei sein dufte. «Maximal glücklichster Mensch gerade», so die Sängerin nach der rund dreiminütigen Fahrt. Und: «Ich will da sofort wieder rauf». Am 26. April ist die Bahn dann für alle Gäste eröffnet.

Mit 1385 Metern ist die «Voltron Nevera» die längste Achterbahn in Europa. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 90 Kilometer pro Stunde, und sie soll rund 20'000 Menschen pro Tag befördern können.

Störung am Tag darauf

Der Auftakt der neuen Achterbahn war allerdings bereits von einer Panne geprägt. Am Donnerstag hätten die Inhaberinnen und Inhaber einer Jahreskarte eigentlich vor der offiziellen Eröffnung eine Fahrt auf der Voltron Nevera geniessen sollen. Daraus wurde allerdings nichts, nachdem bei einer Leerfahrt der Bahn am Donnerstag technische Probleme aufgetreten waren. Eine Sprecherin des Europaparks bestätigte die Störung gegenüber watson. Die Bahn sollte aber wie geplant am Freitag offiziell eröffnet werden können.

