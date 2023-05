Simply her best – das sind die grössten Hits von Tina Turner

Und welches ist dein Lieblingshit von Tina?

«What’s Love Got to Do with It» «We Don’t Need Another Hero» «Typical Male» «Better Be Good to Me» «Proud Mary» «Private Dancer» «I Don’t Wanna Fight? «It’s Only Love» «One of the Living» «What You Get Is What You See» «Goldeneye» «The Best» «Nutbush City Limits» «River Deep – Mountain High» «Acid Queen»