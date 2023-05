Video: watson/Aya Baalbaki

Die Stimme der Ewigkeit: Tina Turners unvergleichliche Bühnenpräsenz

Rock-Legende Tina Turner ist tot. Sie starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in Zürich. Das teilte ein Sprecher am Abend mit.

Sie war zweifellos eine herausragende Künstlerin und hat Generationen von Menschen mit ihrer unglaublichen Energie, ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer kraftvollen Bühnenpräsenz begeistert. Sie hatte die Fähigkeit, das Publikum mit ihrer stimmlichen Ausdruckskraft und ihrer unglaublichen Performance-Qualität in ihren Bann zu ziehen.

