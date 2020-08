Leben

Native

Rezepte mit Brot: Hier sind 13 leckere Vorschläge



Bild: shutterstock

Mehr als Schinken-Sandwiches – 13 geile Rezepte mit Brot

Präsentiert von

Der Lockdown ist vorbei, aber Brot wird in der Schweiz natürlich immer noch gebacken oder gegessen. Wir sagen dir, was du damit anstellen kannst.

Nein, natürlich haben wir nichts gegen Schinken-Sandwiches. Oder generell gegen Sandwiches. Denn ein gutes Sandwich ist echt lecker und es gibt dutzende grossartige Varianten!

Aber es gibt tatsächlich noch einiges mehr, das ihr mit eurem selbst gebackenen oder gekauften Brot oder dem frisch gemachten Teig machen könnt. Hier gibt's etwas Inspiration.

Käseschnitte

Zugegeben, das Rad haben wir mit diesem Vorschlag nicht gerade neu erfunden. Aber die Käseschnitte ist deshalb fantastisch, weil sie simpel und dennoch lecker ist. Und du kannst sie so personalisieren, wie du sie magst. Mit dem Käse nach deiner Wahl oder auch mit zusätzlichen Zutaten. Käseschnitte mit Birnen? Geht immer. Aufpeppen mit Speck? Ja, bitte. Luxusvariante mit Trüffeln? Grossartig.

Bild: shutterstock

Zutaten (im Normalfall für 4 Personen)

8 Scheiben Brot deiner Wahl. Es darf auch schon etwas älter sein.

Etwas Weisswein

250g Käse. Du darfst auch mehrere Sorten mischen.

2 Eier

5-10g Mehl

60g Milch

Salz, Peffer, Paprika

Zubereitung

Ofen auf 200°C vorheizen.

Brot auf das Blech legen, mit Weisswein beträufeln.

Käse fein raffeln, mit den Eiern, Mehl, Milch und Gewürzen vermischen.

Während ca. 10 Minuten backen.

Brotsalat/Panzanella

Ein italienischer Klassiker! Unkompliziert, leicht, lecker – eine perfekte Vorspeise oder Beilage für den Sommer. Knuspriges Brot trifft auf mediterrane Geschmackswelten.

Bild: shutterstock

Zutaten

300-400g Ciabatta oder ähnliches Weissbrot

Etwas Olivenöl

Ein wenig getrockneter Rosmarin

5 frische Tomaten

Einige getrocknete Tomaten

1 Gurke

1 Frühlingszwiebel (inkl. Grün)

Oliven, wer mag

6 EL Olivenöl

4 EL heller Balsamico Essig

1 TL Honig

Salz und Pfeffer

Etwas Basilikum, in Streifen geschnitten

Zubereitung

Brot in Würfel schneiden, mit Olivenöl beträufeln, Rosmarin dazugeben.

Im Ofen bei 180°C während 10 Minuten rösten.

In der Zwischenzeit das Gemüse in Würfel schneiden.

Öl, Essig und Honig zu einer Vinaigrette vermengen, würzen.

Brot aus dem Ofen nehmen, leicht auskühlen lassen.

Brot, Gemüse, Vinaigrette und Basilikum mischen.

Gleich geht's weiter mit den Rezepten, vorher ein kurzer Werbe-Hinweis:

Du hättest dein Lieblingsbrot gern grösser? Unsere Bäcker*innen der Migros Hausbäckerei geben dir dafür diesen einen, alles entscheidenden Tipp: Führe beim Backen Wasser zu. Schau’s dir an! Natürlich, was für eine Frage! Und wir reden jetzt nicht vom Aufgehen des Teiges, sondern vom Volumen beim Backen.Führe beim Backen Wasser zu. Schau’s dir an!

Und nun zurück in die Küche ...

Brotsuppe

Ein eher traditionelles Rezept. Optisch macht die Suppe ehrlicherweise nicht sehr viel her, aber der Geschmack ist gut und es ist eine einfache Methode, altes Brot aufzubrauchen.

Bild: gutekueche.de

Zutaten

200g altes Brot

1-2 Zwiebeln

Etwas Öl

1,5l Gemüsebouillon

1 EL Kümmel

Salz, Peffer

Zubereitung

Das Brot in Würfel schneiden.

Die Zwiebeln hacken.

Brot und Zwiebeln im Öl anbraten, dass das Brot etwas Farbe annimmt.

Mit Bouillon ablöschen, Gewürze dazugeben und aufkochen.

20-30 Minuten köcheln lassen, mit dem Schwingbesen oder dem Pürierstab verrühren.

Abschmecken, servieren.

Irisches Stew im Sodabrot

Brot eignet sich natürlich auch bestens, um mit diversen Sachen gefüllt zu werden. Wer braucht schon Schüsseln? Über dieses Rezept bin ich vor drei Jahren gestolpert und will es schon lange mal ausprobieren. Vielleicht schaffst du es ja noch vor mir.

Zutaten Sodabrot

200g Weissmehl

550g Vollkornmehl

2 Teelöffel Baking Soda oder Backpulver

2 Esslöffel brauner Zucker

1 Teelöffel Salz

3 dl Stout (z.B. Guinness)

2 dl Buttermilch

Zubereitung Sodabrot

Ofen auf 230°C vorheizen.

Mehl, Baking Soda, Zucker und Salz vermischen.

Bier und Buttermilch dazugeben, zu einem feuchten Teig vermischen.

Den Teig auf eine leicht bemehlte Oberfläche geben und so gut es geht zu einer Kugel formen.

Die Kugel auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben, mit feuchten Händen fertig formen und glatt streichen. Zehn Minuten ruhen lassen.

Zehn Minuten bei 230°C backen, dann Hitze auf 180°C reduzieren und weitere 25 Minuten backen lassen.

Rausnehmen und auskühlen lassen.

Zutaten Stew

2 Sternanis

Einige Zweige Thymian

Einige Zweige Estragon

150g brauner Zucker

5 dl Guinness

700g Rindschulter in Würfeln (oder 1kg Beef Short Ribs)

2 Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

2 Karotten

Etwas Öl

2,5 dl Bouillon

Zubereitung Stew

Sternanis, Kräuter, Zucker und Guiness in einer Schüssel mixen, für zwei Stunden marinieren lassen.

Zwiebeln in feine Würfel schneiden, mit etwas Öl in einer ofenfesten Pfanne langsam bei mittlerer Hitze weich dünsten.

Ofen auf 140°C vorheizen.

Knoblauch fein hacken, Karotten in 1cm breite Würfel schneiden, zu den Zwiebeln geben, kurz mitdünsten.

Fleisch mit der Marinade dazugeben, heisse Bouillon dazugeben, und zugedeckt im Ofen während 3 Stunden weich schmoren.

Fleisch herausnehmen, warm stellen.

Sodabrot aufschneiden und aushöhlen.

Mit dem herausgeklaubten Teig die Sauce des Stew abbinden, abschmecken.

Fleisch zurück in die Sauce geben, Stew im Brot servieren.

Clam Chowder im Sauerteigbrot

Von der irischen Atlantikküste an die kalifornische Pazifikküste. In San Francisco füllt man auch gerne Dinge in Brot. Hier ist es Clam Chowder, also Muschelsuppe, die man gern in Sauerteigbrot serviert. Zumindest die Einheimischen behaupten nämlich, dass man nirgends auf der Welt besseres Klima für Sauerteig vorfindet als in San Francisco.

Bild: Shutterstock

Zutaten Sauerteigbrötchen

500g Sauerteig (Sauerteig selber ansetzen? So geht's!)

500g Roggenmehl oder eine Mischung aus Roggen und Weizenmehl

200g Wasser

15g frische Hefe

1,5 TL Salz

Zubereitung Sauerteigbrötchen

Sauerteig, Mehl, Wasser und Hefe vermischen.

Salz dazufügen und zu einem homogenen Teig formen und ca. 10 Minuten kneten.

Den Teig zu einer Kugel formen und zugedeckt 2 Stunden aufgehen lassen.

Aus dem Teig grössere Brötchen formen, auf dem Blech nochmals eine Stunde ruhen lassen.

Ofen auf 230°C vorheizen (Ober, -Unterhitze).

Brötchen einschneiden und ca. 30 Minuten backen.

Auskühlen lassen.

Zutaten Clam Chowder

800g Venusmuscheln

4 dl Fischfond oder Gemüsebouillon

1 dl Weisswein

80g Speckwürfel oder Pancetta

1 Zwiebel, gehackt

1 Knoblauchzehe, gehackt

Etwas Öl

2 mehlig kochende Kartoffeln, in feine Würfel geschnitten

1 dl Milch

1 dl Rahm

Zubereitung Clam Chowder

Muscheln vorbereiten: In fliessendem Wasser mit einer Bürste reinigen. Wichtig: Muscheln, die ungekocht bereits offen sind, sind verdorben. Unbedingt wegwerfen!

Fond und Weisswein aufkochen, Muscheln beigeben und ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln, bis sich die Muscheln öffnen.

Muscheln herausnehmen. Immer noch geschlossene Muscheln wegwerfen. Den Sud behalten!

Fleisch aus den Muscheln lösen, grob hacken und im Kühlschrank aufbewahren.

In einer Pfanne den Speck anbraten.

Zwiebeln dazugeben, andünsten.

Knoblauch dazugeben, mitdünsten.

Kartoffeln dazugeben, kurz mitdünsten.

Muschelsud und Milch dazugiessen und aufkochen.

Die Suppe ca. 20 Minuten leicht köcheln lassen, dann pürieren.

Rahm dazugeben, abschmecken.

Brötchen aufschneiden und leicht aushöhlen.

Muschelfleisch zur Suppe geben, heiss werden lassen und im Brötchen servieren.

Walliser Brotlauflauf

Wieder einmal ein Rezept, um schon etwas älteres Brot zu einer leckeren Kreation zu verarbeiten. Und weil Walliser drauf steht, muss natürlich Raclettekäse drin sein.

Zutaten

300g Roggenbrot oder Brot nach deiner Wahl

ca. 3 dl Weisswein

4 Tomaten

120g Raclettekäse in Scheiben

Salz, Pfeffer, Paprika

Zubereitung

Brot in Scheiben schneiden, die Hälfte in eine gefettete Gratinform legen.

Mit Weisswein beträufeln.

Tomaten in Scheiben schneiden.

Brot mit der hälfte der Tomaten belegen. Scheiben mit Salz und Pfeffer würzen.

Hälfte des Käses auf die Tomaten legen.

Den Prozess noch einmal wiederholen.

Im Ofen bei 220°C ca. 30 Minuten backen.

Knödel

Eine Spezialität aus Österreich und Bayern. Knödel sind nicht nur eine weitere tolle Methode, um etwas alt gewordenes Brot weiter zu verarbeiten, sondern auch eine leckere Beilage zu Wild oder sonstigen Fleischgerichten. Oder sogar als Hauptgericht mit Spinat und Pilzen, wenn man es gerne vegetarisch mag.

Bild: shutterstock

Zutaten

500g Weissbrot

0,4 l Milch

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

Etwas Butter

Halbes Bund glattblättrige Petersilie

2 Eier

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Etwas Mehl

Zubereitung

Brot in dünne Scheiben oder Würfel schneiden.

Milch erwärmen und über das Brot giessen, 30 bis 45 Minuten einweichen lassen.

In der Zwischenzeit die Zwiebel fein hacken und in etwas Butter andünsten.

Knoblauch fein hacken, zu den Zwiebeln geben, kurz mitdünsten. Zur Brotmasse geben.

Petersilie fein hacken, zur Brotmasse geben.

Eier verrühren, zur Brotmasse geben.

Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen, alles gut durchkneten.

Hände bemehlen und beliebig grosse Kugeln formen.

In leicht kochendem Salzwasser 15 bis 20 Minuten ziehen lassen, bis sie an die Wasseroberfläche steigen.

Entweder servieren oder bis zur Weiterverwendung zur Seite stellen.

Schweinsfilet im Brotteig

Schweinsfilet im Blätterteig ist dir vielleicht eher bekannt. Doch du kannst ein Schweinsfilet in alle möglichen Teige einpacken, auch in einen Brotteig. Und es ist durchaus einen Versuch wert.

Bild: shutterstock

Zutaten

500g Mehl

1,5 TL Salz

20g Frischhefe

1,5 dl lauwarmes Wasser

2 EL Olivenöl

250g Magerquark

Etwas Rosmarin, fein gehackt

etwas Öl

2 Schweinsfilets

Salz, Pfeffer

2 EL Dijonsenf

Speck

180g Kräuterfrischkäse

Zubereitung

Mehl, Salz und Rosmarin in einer Schüssel mischen.

Hefe in etwas Wasser auflösen. Wasser, Hefe, Quark und Öl beigeben, mischen und zu einem glatten Teig kneten.

Zugedeckt 90 Minuten aufgehen lassen.

Schweinsfilets mit Salz und Pfeffer würzen, in einer Pfanne rundum ca. 3 Minuten anbraten, herausnehmen und etwas auskühlen lassen.

Filets mit Senf bestreichen, Frischkäse auf die Oberseite drücken und mit Speck umwickeln.

Teig halbieren und zu zwei Rechtecken (ca. 20x30cm) auswallen.

Filet in die Mitte legen. Teigränder mit etwas Wasser bestreichen und über das Filet legen. Gut andrücken.

Mit dem Verschluss nach unten auf ein Blech mit Backpapier legen, im Ofen bei 200°C ca. 30 Minuten backen.

Filets herausnehmen, 5-10 Minuten ruhen lassen, tranchieren.

Olivenbrot-Spiess mit Halloumi, Gemüse und Tomaten-Peperoni-Dip

Definitiv der längste Rezepttitel dieser Story. Doch diese Eigenkreation bietet auch einiges: Knuspriges Brot, salziger Halloumi, frisches Gemüse und ein pikanter Dip.

Bild: shutterstock

Zutaten Tomaten-Peperoni-Dip

150g grillierte Peperoni im Glas, abgetropft.

1,5 EL des Peperoni-Öls

1 EL Wasser

40g getrocknete Tomaten

30g Mandeln

1 EL Balsamico-Essig

Cayennepfeffer, Paprika, Salz

Zubereitung Tomaten-Peperoni-Dip

Alle Zutaten in einen Mixbecher geben und fein pürieren.

Zutaten Spiesse (für 2 Personen)

1 Olivenbrot

2 Zucchini

2 kleinere Auberginen

2 Halloumi (250g)

1 Knoblauchzehe

Etwas Rosmarin und Thymian

3 EL Olivenöl

Salz

Zubereitung Spiesse

Olivenbrot in Würfel schneiden.

Zucchini und Auberginen in gleichmässige Scheiben schneiden.

Halloumi in Würfel schneiden.

Brot, Halloumi und Gemüse regelmässig auf Holzspiesse stecken.

Knoblauch und Kräuter hacken, mit dem Olivenöl vermischen, Spiesse damit bestreichen und salzen.

Auf dem Grill oder im Ofen bei 220°C grillieren/backen.

Apfelauflauf mit Zimt

So, jetzt wird es süss! Denn man kann Brot auch wunderbar in Desserts oder anderen süssen Speisen einbauen. Erstes Beispiel ist eine leckere Kreation aus Früchtebrot, Äpfeln, Honig und Zimt.

Bild: shutterstock

Zutaten

1 Früchtebrot

800g Äpfel

2 EL flüssiger Honig

2 EL Zitronensaft

1 TL Zimt

3 dl Milch

2 dl Rahm

2 EL Zucker

2 Eier

1 Prise Salz

Zubereitung

Äpfel halbieren, entkernen und in Scheiben schneiden.

Honig mit Zitronensaft und Zimt verrühren, Apfelscheiben dazugeben, vermischen.

Früchtebrot in dünne Scheiben schneiden.

Boden einer Gratinform mit einem Teil der Apfelscheiben belegen.

Restliche Äpfel mit dem Brot einschichten.

Milch, Rahm, Zucker, Eier und Salz zu einem Guss vermischen, darüberleeren.

Auflauf mit Alufolie bedecken und 30 Minuten bei 200°C zugedeckt backen.

Folie entfernen, 15 Minuten fertig backen.

Dampfnudeln mit Vanillesauce

Ein etwas in Vergessenheit geratenes und auch unterschätztes Rezept. Dampfnudeln – oder Buchteln, wie sie in Österreich genannt werden – kannst du als Dessert oder auch als süssen Hauptgang servieren. Falls du es es noch nie gegessen hast, du kannst es dir als warmes Dreikönigsbrot (ohne Rosinen) vorstellen, das mit Vanillesauce serviert wird.

Bild: Shutterstock

Zutaten Dampfnudeln

300g Mehl

0,5 TL Salz

90g Zucker

20g Frischhefe

50g flüssige Butter

1,5 dl lauwarme Milch

1 Ei

1,5 dl Milch

1,5 dl Rahm

50g Honig

40g Butter

Zubereitung Dampfnudeln

Mehl, Salz und Zucker in einer Schüssel mischen.

Hefe in etwas Milch auflösen. Hefe, Milch, Butter und Ei dazugeben. Kneten, bis der Teig glatt und dehnfähig ist.

Teig 90 Minuten lang aufgehen lassen.

Milch, Rahm, Honig und Butter erhitzen und verrühren. Die Hälfte des Gusses in eine gefettete Form giessen.

Den Teig in 12 gleichmässige Kugeln formen, Kugeln in den Gus setzen.

15 Minuten bei 180°C backen.

Restlichen Guss dazugiessen, weitere 10 Minuten backen.

Zutaten Vanillesauce

1 Vanilleschote

4 dl Milch

2 Eigelb

0,5 TL Maisstärke

60g Zucker

Zubereitung Vanillesauce

Vanilleschote aufschneiden, Mark herauskratzen.

Mark und Schote zur Milch geben und aufkochen.

Eigelb und Zucker verrühren, bis es hell und schaumig ist. Maisstärke dazugeben, verrühren.

Kochende Milch unter Rühren dazugiessen.

Alles zurück in die Pfanne geben und bis auf kurz vor dem Siedepunkt erhitzen.

Sauce durch ein feines Sieb giessen und sofort servieren.

Beeren-Brioche-Torte



Dieses Rezept habe ich genau wie das Stew im Sodabrot noch nie selbst gemacht. Aber ich bin so fasziniert davon, dass ich es mit euch teilen wollte. Es ist definitiv das aufwändigste Rezept dieser Story.

Zutaten

150g frische Heidelbeeren

120ml Zitronensaft

3 Eigelb

1 ganzes Ei

150g Zucker

25g Butter, gekühlt in kleine Würfel geschnitten

1 Laib Briochebrot

250g nature Frischkäse (z.B. Philadelphia)

1 EL Puderzucker

200g Shortbread-Guezli

3 Shotgläser Amaretto

200g Brombeeren

200g Himbeeren

1 dl Doppelrahm

200g weisse Schokolade, in kleinen Stücken

2 dl Doppelrahm

Abrieb von 1 Zitrone

Zubereitung

Heidelbeeren mit Zitronensaft in eine Pfanne geben, aufkochen und 5 Minuten köcheln lassen.

Die Masse durch ein feines Sieb drücken und zur Seite stellen.

Die Eigelb, das ganze Ei und den Zucker in einer Schüssel verrühren, bis die Masse hell und schaumig ist.

Die Eimasse mit den Blaubeeren in eine Pfanne geben und über mittlerer Hitze unter ständigem Rühren erwärmen, bis die Flüssigkeit leicht verdickt.

Pfanne vom Herd nehmen und Stück für Stück die gekühlte Butter beigeben und verrühren. Masse für einige Stunden in den Kühlschrank stellen.

Vom Brioche-Laib einen Deckel abschneiden und dann aushöhlen.

Frischkäse mit Puderzucker vermischen und die Innenseite des Brioche-Laibs damit bestreichen.

Die Shortbread-Guezli über dem Frischkäse im Brioche-Laib verteilen und mit Amaretto beträufeln.

100 ml Doppelrahm erhitzen und über die weisse Schokolade leeren, bis diese geschmolzen ist. Verrühren, um eine Ganache zu bilden.

Die Hälfte der Brombeeren und Himbeeren über der Shortbread-Schicht verteilen, mit der Ganache übergiessen. Den Laib für zehn Minuten in den Kühlschrank stellen.

Wieder rausnehmen, die andere Hälfte der Beeren darin verteilen.

Die gekühlte Blaubeermasse über den frischen Beeren verteilen.

200 ml Doppelrahm gemeinsam mit Zitronenabrieb und Zucker aufschlagen, über den Beeren verteilen.

Den abgeschnittenen Deckel auf den Laib geben, Laib in Klarsichtfolie einwickeln.

Den Laib etwas beschweren und für einige Stunden im Kühlschrank lassen.

Schoko-Babka

Ist Babka jetz schon ein Kuchen oder doch eher ein Zopf? Für mich ist es einem Zopf ähnlicher und deshalb zähle ich es hier noch zu den «Brot»-Rezepten. Die Spezialität aus Osteuropa ist auf jeden Fall mal einen Versuch wert.

Bild: shutterstock

Zutaten

300g Weissmehl

0,5 TL Salz

2 EL Zucker

10g Hefe

25g weiche Butter

125 ml Milch

1 Ei

100g dunkle Schokolade

20g Butter

4 EL gemahlene Haselnüsse

2 EL Kakaopulver

1 TL Vanille-Extrakt

Etwas Butter für die Form

Zubereitung

Mehl, Salz, Zucker und Hefe in eine Schüssel geben, mischen.

Butter, Milch und verquirltes Ei beigeben, mischen und zu einem glatten Teig kneten. 90 Minuten bei Zimmertemperatur aufgehen lassen.

Schokolade und Butter im Wasserbad schmelzen.

Nüsse, Kakaopulver und Vanille daruntermischen, auskühlen lassen.

Teig auf einer bemehlten Oberfläche rechteckig auswallen.

Mit der Schokomasse bestreichen, von der längeren Seite her aufrollen und die Rolle dann längs halbieren.

Die beiden Rollen zusammenflechten und in eine gebutterte Cakeform legen.

40 Minuten bei 180°C backen, auskühlen lassen.

Schon mal versucht Brot selbst zu backen? unsere Bäcker*innen der Migros Hausbäckerei sind für dich da und backen täglich so viele Lieblingsbrote, wie du willst. Wenn du wirklich alles versucht hast beim Backen und du realisierst, dass es nicht deine wahre Berufung ist, dann sei nicht am Boden zerstört. Dennund backen täglich so viele Lieblingsbrote, wie du willst.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

17 Leute, die in der Food-Lotterie gewonnen haben Liebe Schweiz, Orange ist eine normale Farbe für Käse! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter