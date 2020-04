Leben

Weil ihr jetzt alle wie wild am backen seid: 12 Sandwiches, um euer Brot aufzubrauchen

Middle Class Lockdown Bingo – kennt ihr das? Bestimmt! Scrollt mal eure Social-Media-Kanäle durch und ihr werdet finden:

Gartenarbeit

Ein Glas Wein schon um 15 Uhr

Videos von der Nachbarschaft, die dem Spitalpersonal Beifall klatscht

Daily Run vom Tracking-App

Selbst gebackenes Brot

Bonuspunkte für #sourdoughstarter!

Oh ja. Jeder und jede ist inzwischen zum Profi-Beck avanciert.

Ausser ich. Sorry. Leider hab' ich's selbst während dieses Lockdowns nicht geschafft, die Freude an Mehl und Kneten und dergleichen zu entdecken. Und deshalb werde ich euch hier keine Brot-Back-Rezepte empfehlen, sondern Arten, um euer feines selbst gebackenes Brot aufzubrauchen, bevor es altbacken wird.

Und das Stichwort lautet: Sandwiches! Warme. Kalte. Zum Zmorge, Zmittag oder Znacht oder für zwischendurch. Hier kommen zwölf der besten:

Zwei Bemerkungen:

Bis auf wenige Ausnahmen (z. Bsp. Reuben Sandwich) sind die Zutatenlisten als Empfehlungen zu verstehen. Dir fehlt die eine oder andere Zutat? Macht nichts – fein wird's trotzdem. Und ausserdem darfst du nach eigenem Gusto erweitern.

Mengenangaben gibt's keine. Auch hier gilt: Nach eigenem Ermessen.

Die meisten der folgenden Rezepte darf man warm essen. Dazu braucht's keinen amtlichen Sandwich-Toaster. Der Ofengrill tut's auch. Oder auch eine beschichtete Bratpfanne imfall.

Club Sandwich

Bild: shutterstock

Der Favorit aller Room-Service-Menus dieser Welt – aber irgendwie verdammt viel feiner, wenn man es selbst zubereitet. Nimm ein Brot, das sich gut für den Toaster (oder Grillpfanne etc.) eignet. Drei Stücke müssen's sein, das ist Pflicht. Ebenfalls Pflicht sind Tomaten, Speck und Truthahnbrust. Alles Andere ist Freestyle. Los!

Weiss- oder Vollkornbrot, getoastet – 3 Stücke!

Tomatenscheiben

Speck, kross gebraten

Truthahnbrust, fein geschnitten

Kopfsalat

Mayonnaise

Banh Mi

Streetfood aus Vietnam! Variationen gibt es etliche. Die folgenden Zutaten sind aber ziemlich klassisch:

Petit Baguette, oder ähnliches, längliches Brötchen aus Weissbrot, aufgeschnitten und kurz unter dem Grill gewärmt

Koriander und Minze, frisch

Chilis, geschnitten

Do Chua – vietnamesische Karotten-Rettich-Pickles (kannst auch etwas Karotten-Rettich-Salat nehmen)

Mayonnaise

Soyasauce

Schweinebauch, kross gebraten

Paté

Avocado Sandwich

Bild: Shutterstock

Ach, werdet kreativ! Schaut einfach, dass die Avocado reif ist. Sie sollte sich easy mit einer Gabel zermantschen lassen. Und dann nimmst du eine beliebige Kombination folgender Zutaten:

Tomaten

ein pochiertes Ei

Chilis

Radiesli

Kresse

etwas Limettensaft ist nie falsch

Reuben Sandwich

Bild: shutterstock

Jemals in New York gewesen? Jemals in einem klassischen Jewish Deli ein Reuben Sandwich bestellt? Falls nein, macht nichts, denn hier kannst du dein eigenes machen. Oh ja, leg das Ding kurz unter den Ofengrill, bevor du's isst. Mmh.

Roggenbrot

Sauerkraut (heiss)

Kümmelsamen

Thousand Island Dressing

Emmentaler, in Scheiben

Corned Beef (heiss)

Cucumber Sandwich

Bild: shutterstock

Ein englisches Klischee, das inzwischen eher rar geworden ist. Aber an einem schönen Sommertag ist ein Gurkensandwich ziemlich genau das Richtige.

Vollkorn- oder Weissbrot, Kruste entfernt

Salzige Butter

Gurkenscheiben

Brunnenkresse

Frischkäse

Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Focaccia-Sandwich mit Bresaola und Parmesan

Bild: shutterstock

Oder vielleicht hast du feines Bündnerfleisch. Oder Mostbrökli. Mmh. Auch fein.

Focaccia

etwas Olivenöl

Bresaola

frischer Rucola

Parmesan oder Grana, in groben Scheiben

Peperonata

French Dip

Bild: shutterstock

Ganz und gar nicht französisch (sondern eher kalifornisch), aber ganz und gar genial: Ein French Dip ist schlicht ein Roast-Beef-Baguette, das man beim Essen in Bratenjus tunkt. Bratzwiebeln, Käsescheiben und Konsorten sind fakultativ (aber fein); Pommes Frites als Beilage eher Pflicht.

Petit Baguette, oder ähnliches, längliches Brötchen aus Weissbrot, aufgeschnitten und kurz unter dem Grill gewärmt

Roast Beef, in Scheiben

bei Bedarf Sandwich-Schmelzkäse, Salatblätter, gebratene Zwiebeln

Rindsbouillon, Bratenjus o. Ä.

dazu Pommes Frites servieren

Brie & Cranberry Sandwich

Käsetoast mal anders: Nimm einen feinen Brie und (nicht zu viel) Cranberry Sauce (ja genau: die, die man zum Truthahn serviert). Und dann tust du das Ding in eine Bratpfanne oder unter den Ofengrill, damit der Käse etwas zu schmelzen beginnt.

Brotscheiben nach Belieben

Brie, in Scheiben geschnitten

grobkörniger Senf

Cranberry Sauce oder Preiselbeer-Konfitüre

Sándwich de chorizo con huevo

Wie alle Sandwiches, die ein Spiegelei beinhalten, entsteht hier beim Essen eine kleinere Sauerei – was aber egal ist, denn man hat ja genug vom feinen Brot, um das Eigelb im Teller aufzuwischen.

Semmeli oder ähnliche Weissbrötchen mit knuspriger Kruste

etwas Cocktailsauce

ein paar Salatblätter

Chorizo pikant, in 0,5 cm dicke Scheibchen geschnitten und kross gebraten

ein Spiegelei, im Chorizo-Fett gebraten, mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt

etwas Paprika-Pulver

Cheddar and Chutney

Nimmt man einen so richtig, richtig guten Cheddar, dann ist gar die Qualität des Brotes nebensächlich. Doch nehmt nicht irgendein Toastbrot wie im obigen Bild, sondern das, das ihr eben selbst gebacken habt, okay? Frisches Brot, Chutney und Käse – manchmal ist's so einfach.

ein paar Scheiben Brot, die man nach Belieben auch etwas kross braten oder toasten kann

ein richtig guter Cheddar

etwas Bengali Mango Chutney (der etwas pikante)

Grilled Cheese

Grilled Cheese – so nennt man in Grossbritannien unseren Schinken-Käse-Toast (wobei der Schinken fakultativ ist). Statt Schinken funktioniert Bratspeck auch super. Oder eben kein Fleisch. Kleiner Tipp: Etwas Colman's auf die eine Brotscheibe streichen!

ein paar Brotscheiben, weiss oder Vollkorn, Hauptsache, es lässt sich gut kross braten

dein Lieblings-Käse, einer, der gut schmilzt

Kochschinken oder kross gebratener Speck

etwas Colman's Mustard

Onion Relish – versuch das mal!

Aubergine-Hummus-Ciabatta

Bild: shutterstock

Der Titel ist eigentlich irreführend, denn er steht lediglich stellvertretend für «geiles Mediterranes-Gemüse-Zeugs, das in diversen Kombinationen eigentlich immer funktioniert».

Ciabatta oder ähnliches Brot, kurz unter den Grill gelegt und mit einer Knoblauchzehe abgerieben

etwas Olivenöl

Hummus

gegrillte Auberginen (entweder selbst gegrillt oder die eingelegte Variante)

gegrillte Zucchini

frischer Prezzemolo

Peperonata

Tomatenscheiben

Sardellenfilets

Und eure Lieblings-Sandwiches? Ab in die Kommentarspalte damit!

