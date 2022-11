People-News

Britney Spears nackt in der Badewanne – Fans sind in Sorge

Britney Spears' freizügige Fotos gehören wohl zu den meistdiskutierten Social-Media-Auftritten. User machen sich nun vermehrt Sorgen um den Popstar.

Über Jahre hatte Britney Spears keine Kontrolle über ihr Leben, stand lange überwiegend unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears. Vor Gericht kämpfte die Popsängerin 2021 schliesslich um ihre Freiheit, machte erschreckende Details ihrer Fremdbestimmt öffentlich. Doch die schlimmen Umstände der Vormundschaft einmal zur Seite gestellt, gab es damals Gründe für die Vormundschaft. Und Fans fragen sich nun immer mehr, ob die 40-Jährige wirklich alleine klarkommt.

Britney Spears: Die Sängerin ist seit einem Jahr frei von Fremdbestimmtheit. Bild: keystone

Auslöser für die Bedenken sind Britney Spears' Social-Media-Auftritte in den vergangenen Monaten. Diese sind neben ihren Tanzvideos vor allem durch eine Sache gekennzeichnet: Nacktheit. Auch in ihrem jüngsten Post rekelt sich die Musikerin komplett hüllenlos in der Badewanne, die Brüste bedeckt sie mit den Händen, ihr Intimbereich ist nachträglich mit einem Blumen-Emoji unkenntlich gemacht worden.

Nach nicht einmal einem Tag tummeln sich schon 38'800 Reaktionen von Usern in der Kommentarspalte. Es wird überwiegend darüber diskutiert und gemutmasst, wie es der zweifachen Mutter geht. Die freizügigen Fotos sind für einige Fans der Beweis, dass ihr die wiedergewonnene Freiheit nicht guttut.

Einer kritisiert in seinem Kommentar sogar die FreeBritney-Bewegung, die im vergangenen Jahr für Spears' Freiheit gekämpft hat:

«Herzlichen Glückwunsch, Leute! Sie ist frei! Ist es jemals jemandem in den Sinn gekommen, dass ihr Vater seine Tochter vielleicht besser kennt als ein Haufen Fanboys und -girls, die ihre alten Musikvideos mögen, und dass die Vormundschaft notwendig war?»

Dieser Meinung schliesst sich jemand an:

«Jeder ist mit auf den FreeBritney-Zug aufgesprungen, ohne darüber zu denken, was das bedeutet.»

«Und das ist der Grund, warum sie viele Jahre unter Vormundschaft stand», urteilt ein weiterer Internetnutzer über die neuesten Nacktfotos. «Wir brauchen die Vormundschaft zurück» – diese Art der besorgten Nachrichten liest man wiederholt.

Es gibt aber auch andere Stimmen. «Können die Menschen das Mädchen nicht einfach leben lassen und aufhören, Vermutungen über ihr Leben anzustellen?», heisst es da etwa. Jemand anderes wirft ein, dass sich auch andere Promis regelmäßig nackt auf Social Media präsentieren würden – «das ist das Showbiz, Leute.»

Anhänger der FreeBritney-Bewegung vor dem Gericht in Los Angeles im Juni 2021. Bild: keystone

Ist das hier einfach nur die «echte» Britney?

«Hat irgendjemand mal darüber nachgedacht, dass die Brittany, die wir alle seit Jahren sehen/kennen, vielleicht nicht die echte Britney ist?», gibt ein User zu Bedenken. Man habe immer nur die «kontrollierte Britney» in der Öffentlichkeit erlebt. Und vielleicht wurden bestimmte Persönlichkeitsebenen versteckt, «um ihr Image und ihre Marke zu schützen», vermutet er weiter.

Die Kommentare, Theorien und Sorgen nehmen also immer noch nicht ab. Als Außenstehender wird man nie einen kompletten Einblick in Britney Spears' Leben haben – und damit auch keine Antwort auf die drängende Frage: Wie geht es Britney wirklich? Alles, was sich die Fans zusammenspinnen, geschieht aktuell auf der Grundlage ihrer Postings. Diese wurden zunächst als das Zelebrieren ihrer Freiheit wahrgenommen. Mittlerweile schwankt die öffentliche Meinung, was sich hinter ihrem Social-Media-Verhalten tatsächlich verbirgt.