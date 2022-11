People-News

Britney Spears leidet an unheilbarer Nervenkrankheit – und teilt dies tanzend mit

Ihre Fans sind besorgt: Unter einem fröhlichen Tanzvideo verrät Sängerin Britney Spears, dass sie an einer unheilbaren Nervenkrankheit leide.

Als junge Frau hat Britney Spears ihren Körper sehr gefordert. Für Musikvideos und Livekonzerte lernte sie waghalsige Choreografien und führte diese vor. Das harte Training hat einen hohen Preis. Wie der Popstar jetzt auf Instagram berichtet, sind seine Nerven beschädigt. Über ihren Gesundheitszustand gibt die Sängerin Erschreckendes bekannt.

«Es gibt keine Heilung ausser Gott, schätze ich»

Die 40-Jährige veröffentlicht auf ihrem Instagram-Profil ein Video, das sie beim Pirouetten drehen zeigt. Immer wieder verliert die Sängerin das Gleichgewicht, muss sich mit dem anderen Bein abstützen. Grund dafür ist ein unheilbarer Nervenschaden auf der rechten Seite ihres Körpers. «Es gibt keine Heilung ausser Gott, schätze ich», schreibt sie dazu.

In den betroffenen Teilen ihres Körpers leide sie unter Taubheitsgefühlen: «Ich wache bestimmt dreimal die Woche im Bett auf und meine Hände sind vollständig taub.» Dann fühle es sich so an, als würden Nadeln «von der rechten Seite meines Körpers bis hoch zu meinem Nacken schiessen».

«Wenn ich tanze, spüre ich keinen Schmerz mehr»

Wenn der Schmerz am grössten sei, beginne sie zu tanzen, denn «wenn ich tanze, spüre ich keinen Schmerz mehr. Es ist so, als würde sich mein Verstand buchstäblich an den Ort meines inneren Kindes begeben. Und obwohl ich mich nicht mehr so bewegen kann, wie ich es einst konnte, so bin ich davon überzeugt, dass mein Glaube daran mir Kraft gibt.»

Im Kommentarbereich zu Spears' Post äussern viele Userinnen und User ihre Sorge zum Gesundheitszustand des Stars. Nicht nur zu den geschilderten Schmerzen der Sängerin, sondern auch zu dem Beitrag selbst: Der etwas konfus wirkende Text lässt die Fans verwundert zurück. Ebenso das Tanzvideo, bei dem die Nutzerinnen und Nutzer vermuten, es sei ein alter Clip. Einige Fans bitten darum, dass Spears ein Livevideo veröffentlicht, um zu zeigen, dass es ihr gut geht.

2021 hatte ein Gericht die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears aufgehoben. Er war 2008 nach einem Zusammenbruch von Britney Spears als ihr Betreuer eingesetzt worden.

