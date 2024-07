People-News

Pink ist krank – Superstar kommt nicht nach Bern

Das geplante Pink-Konzert am kommenden Mittwoch im Berner Wankdorf findet nicht statt. Die Künstlerin ist krank, teilen die Veranstalter mit. Die Aufbauarbeiten im Stadion Wankdorf sind in vollem Gang.

Rahel Stähli / ch media

Was für eine Enttäuschung für die Pink-Fans: Am Mittwoch, 3. Juli 2024, wäre die Sängerin im Rahmen ihrer «Summer Carnival»-Tour im Wankdorf aufgetreten. Daraus wird nun nichts.

In einem Statement der Veranstalter Takk AB Entertainment heisst es, dass die 44-Jährige aufgrund einer Erkrankung und nach eingehender ärztlicher Untersuchung den Auftritt absagen müsse.

Das Konzert in Bern könne aufgrund der laufenden Tourneeplanung leider nicht nachgeholt werden. Tickets dürfen am Ort des Erwerbs zurückgegeben werden, so die Veranstalter.

Pink bei einem Auftritt 2017. Bild: John Salangsang/Invision/AP/Invision

Schon zweimal hat die amerikanische Pop-Rock-Sängerin Pink Stadien in der Schweiz gefüllt – zuletzt das Letzigrund-Stadion vor vier Jahren, 2010 war sie schon einmal im Wankdorf.

Die weiteren Tourneedaten sehen vor, dass Pink am 6. Juli 2024 in Kopenhagen auftreten würde – am 10./11. Juli dann in Amsterdam.

Bereits im Oktober 2023 musste sie ihre Tour aus gesundheitlichen Gründen unterbrechen.

Auch die Rolling Stones wollten im Sommer 2022 im Wankdorf spielen, eine Corona-Erkrankung von Leadsänger Mick Jagger verunmöglichte den Auftritt aber. (baerntoday.ch)