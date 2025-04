Emma D'Arcy wird 2026 als Queen Rhaenyra Targaryen zurückkommen. Bild: hbo

Dreharbeiten für «House of the Dragon» gehen weiter – das wissen wir über die 3. Staffel

HBO hat auf Instagram angekündigt, dass die Dreharbeiten für die dritte Staffel von «House of the Dragon» offiziell begonnen haben.

Die Ankündigung machte Emma D'Arcy im Kostüm ihrer Figur Rhaenyra Targaryen:

Hier kommt ein Überblick mit allem, was über die 3. Staffel des «Game of Thrones»-Spin-offs bereits bekannt ist.

Neuer Cast

Grosse Änderungen am Cast wird es (wir erinnern uns an die 1. Staffel) nicht geben. Drei neue Cast-Mitglieder sind laut «Entertainment Weekly» für die neue Staffel bestätigt.

Tommy Flanagan, bekannt für Rollen in «Sons of Anarchy», «Gladiator» und «Braveheart», wird als Ser Roderick Dustin, dem Lord von Barrowton und Oberhaupt des Hauses Dustin im Norden, in den Targaryen-Bürgerkrieg eingreifen.

In der Buchvorlage «Fire & Blood» tritt Ser Roderick Dustin als «ein Krieger, der so alt und altbacken war, dass man ihn Roddy die Ruine nannte», in die Geschichte ein. Er führt eine Armee von 2000 erfahrenen und wilden Nordmännern an, die gemeinsam als die Winterwölfe bezeichnet werden – allesamt «zermürbte Graubärte in alten Kettenhemden und zerlumpten Fellen», wie George R. R. Martin schreibt.

Tommy Flanagan übernimmt die Rolle von Ser Roderick Dustin. Bild: IMAGO/Sipa USA Collection

Weiter stösst Dan Fogler (bekannt aus «Fantastic Beasts» und «A Complete Unknown» zum Cast. Er wird die Rolle von Ser Torrhen Manderly, einem Ritter des Hauses Manderly im Norden, übernehmen.

Ser Manderly wird in «Fire & Blood» als klug, redegewandt und korpulent beschrieben. Er ist der zweite Sohn von Desmond Manderly, dem Lord von White Harbour und Oberhaupt des Hauses Manderly.

Dan Fogler an der Premiere von «A Complete Unknown». Bild: imago images

Ebenfalls bekannt ist, dass James Norton die Rolle von Ormund Hightower übernimmt. Ormund ist der Cousin von Alicent Hightower, trägt den Titel Lord von Oldtown und «führt derzeit das Heer der Hightower bei einem Marsch auf King's Landing an, um sein Haus gegen Rhaenyra zu unterstützen», heisst es in der offiziellen Charakterbeschreibung.

James Norton spielt den Cousin von Alicent Hightower. Bild: keystone

In der dritten Staffel von «House of the Dragon» werden D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Steve Toussaint, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Rhys Ifans, Matthew Needham, Fabien Frankel, Sonoyo Mizuno, Freddie Fox, Harry Collett, Phia Saban, Phoebe Campbell, Bethany Antonia, Jefferson Hall, Abubakar Salim, Clinton Liberty, Tom Bennett, Kieran Bew, Gayle Rankin und Kurt Egyiawan ihre bisherigen Rollen wieder aufnehmen.

Wann können wir die 3. Staffel erwarten?

Bis anhin gibt es nur Spekulationen, wann die neuen Folgen erscheinen. Der Serienschöpfer Ryan Condal hat in einem Podcast verraten, dass die Dreharbeiten sicher bis im späten Herbst laufen werden.

Da Fans auf die zweite Staffel ganze zwei Jahre warten mussten, ist es sehr wahrscheinlich, dass die 3. Staffel frühestens im Sommer 2026 kommt.

Wird die 3. Staffel die letzte sein?

Nein, House of the Dragon Staffel 3 wird nicht die letzte sein – es wird eine vierte geben. Ryan Condal bestätigte an einer Pressekonferenz nach dem Finale von Staffel 2, dass die Serie nach vier Staffeln enden wird.

Handlung

Das Finale der 2. Staffel von «Das Haus des Drachen» hat einige wichtige Handlungspunkte gesetzt, die bei der Rückkehr der Serie gelöst werden müssen. Der Haupthandlungsstrang führte zu der grossen Schlacht zwischen den Häusern Hightower und Targaryen. Zu diesem Zeitpunkt ist Rhaenyra klar im Vorteil. Sie hat momentan sieben Drachen (möglicherweise acht, wenn es Rhaena gelingt, die Reiterin des Schafdiebes zu werden).

Wer sitzt am Ende auf dem Thron? Targaryen oder Hightower? Bild: hbo

Der «Game of Thrones»-Autor George R.R. Martin (der auch die Buchvorlage zu «House of the Dragon», «Fire & Blood», verfasst hat) scheint jedoch einige Probleme mit dem zu haben, was kommen wird. «Es wird noch grössere und giftigere Schmetterlinge [er bezieht sich damit auf den Schmetterlings-Effekt] geben, wenn ‹House of the Dragon› mit einigen der Änderungen fortfährt, die für die Staffeln 3 und 4 in Erwägung gezogen werden...», schrieb er in einem inzwischen gelöschten Blogbeitrag.

Was erwartest du von der 3. Staffel «House of the Dragon»? Schreibe es in die Kommentare!

