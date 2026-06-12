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Taylor Swift kommt als jüngste Frau in die Songwriters Hall of Fame

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Taylor Swift kommt als jüngste Frau überhaupt in die Songwriters Hall of Fame

12.06.2026, 13:3512.06.2026, 13:47

Grosse Ehre für Taylor Swift: Die US-Amerikanerin wurde am Donnerstag im Alter von 36 Jahren als bisher jüngste Frau in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine Organisation zu Ehren besonderer Songschreiber.

Taylor Swift attends the 55th annual Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala at the Marriott Marquis Hotel on Thursday, June 11, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Tayl ...
Taylor Swift bei der Gala am Donnerstag.Bild: keystone

Swift zeigte sich bei der Ehrung berührt. «Ich werde meine Dankbarkeit niemals ausdrücken können», sagte sie unter Tränen. Niemand habe ihr beigebracht, wie man Songs schreibe. Jungen Leuten, die ähnliche Ziele haben, rät sie: «Ihr müsst wirklich das priorisieren, was ihr von ganzem Herzen liebt.»

Auch Regisseur Steven Spielberg, welcher Swift am Donnerstag ehrte, lobte die Texte der Sängerin. «Es ist unbestreitbar, wie sehr sich Lieder in unsere Seelen einprägen», sagte er. «Taylor kennt uns alle irgendwie nur allzu gut.» Danach trat Sänger Sombr auf, der mit «Cardigan» und «Dear John» zwei von Swifts Songs coverte.

Sombr, left, and Taylor Swift attend the 55th annual Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala at the Marriott Marquis Hotel on Thursday, June 11, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/I ...
Taylor Swift an der Seite von Sombr.Bild: keystone

Swifts Karriere startete früh

Schon im Alter von 14 Jahren begann Taylor Swift mit dem Schreiben von Texten. Auch heute verfasst sie die Texte ihrer Songs weitgehend selbst. Für ihre Musik gewann die US-Amerikanerin zahlreiche Preise, zudem erreichten bereits 14 ihrer Lieder die erste Position in den Billboard-Charts.

Mit ihren 36 Jahren ist Swift nun die jüngste Frau, die es in die Songwriters Hall of Fame geschafft hat, aber nicht die jüngste Person. Diesen Rekord hält ihr Landsmann Stevie Wonder inne. Dieser schaffte es 1983 in die Hall of Fame, im Alter von nur 33 Jahren. (dab)

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