Pop-Ikone Taylor Swift. Bild: keystone

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Taylor Swift kündigt neuen Song für «Toy Story 5» an

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Taylor Swift hat überraschend einen neuen Song für den kommenden Pixar-Film «Toy Story 5» angekündigt. Das Lied mit dem Titel «I Knew It, I Knew You» wird Teil des Soundtracks sein, wie die Sängerin auf Instagram verriet. Zu hören gäbe es den Song ab dem 5. Juni.

Die «Toy Story»-Filme begleiteten sie seit ihrer Kindheit, so Swift weiter. Sie habe den ersten Film bereits als Fünfjährige gesehen und sich dann in die Reihe verliebt. Nachdem sie eine frühe Vorführung von Toy Story 5 besuchen konnte, habe sie den neuen Song noch in derselben Nacht geschrieben. «Manchmal weiss man es einfach, oder?», schrieb die Musikerin an ihre Fans.

«Toy Story 5» soll am 19. Juni in die Kinos kommen. Für Taylor Swift geht mit der Zusammenarbeit mit Pixar nach eigenen Angaben ein lang gehegter Traum in Erfüllung. (val)