Am 29. Juli ist der Donnermond zu sehen. Bild: www.imago-images.de

Dann ist der Donnermond am Himmel zu sehen

An diesem Mittwoch, dem 29. Juli, wird der Schweizer Himmel von einem besonderen Vollmond beleuchtet.

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Nach dem Erdbeermond im Juni können sich Astronomieliebhaber auf einen neuen Vollmond freuen: den Donnermond. Der Vollmond am 29. Juli dürfte mit seinem bernsteinfarbenen Schimmer und seiner scheinbar beeindruckenden Grösse für einen besonders spektakulären Anblick sorgen.

Weitere Begriffe

Für den Julivollmond gibt es mehrere Bezeichnungen, darunter Donnermond, Heumond, Kräutermond und Metmond. Der Name Heumond stammt aus dem Bauernkalender, da der Juli die Hauptzeit der Heuernte ist. Der Metmond verweist auf das traditionelle Honiggetränk Met und die sommerliche Honigernte. Der Donnermond verdankt seinen Namen den häufigen Gewittern, die in dieser Jahreszeit auftreten.

Honig wird im Sommer geerntet. Bild: keystone

Als Kräutermond wird der Julivollmond bezeichnet, weil in vielen europäischen Regionen im Juli Heilkräuter gesammelt wurden mit der Überzeugung, dass sie zu dieser Zeit besonders viele Wirkstoffe enthalten.

Deshalb ist der Vollmond so gross

Der Vollmond erscheint noch imposanter als sonst, besonders wenn er aufgeht. Dieses Phänomen erklärt sich durch eine Mischung aus Astronomie und optischer Illusion.

Zu dieser Jahreszeit bleibt der Mond sehr niedrig am Horizont. Wenn er sich hinter Bäumen, Bergen oder Gebäuden erhebt, vergleicht unser Gehirn den Mond mit den Elementen der Landschaft, was den Eindruck von einem gigantischen Mond verstärkt. In Wirklichkeit ist der Mond aber nicht grösser als sonst.

Auch die Farbe ist besonders. Das Licht des Mondes durchdringt eine dickere Atmosphärenschicht, die die Blautöne weiter filtert und goldene, orangefarbene oder kupferfarbene Nuancen erscheinen lässt.

Schweizer Wetter bietet günstige Bedingungen

Der Vollmond wird am Mittwoch, 29. Juli 2026, seinen Höhepunkt erreichen. Um ihn in seiner vollen Pracht bewundern zu können, ist es ratsam, ihn direkt nach dem Aufgang im Osten zu beobachten, wenn die Sonne untergeht. Dies geschieht gegen 21.30 Uhr. Zu dieser Zeit lassen sich auch die schönsten Fotos schiessen. Besonders günstige Bedingungen bietet das derzeitige Wetter: Der Himmel sollte laut Meteo Schweiz weitgehend klar sein.

(hun, kek)