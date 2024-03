Stefan Raab könnte ein Comeback planen. Bild: www.imago-images.de

People-News

Stefan Raab: Comeback nach 10 Jahren? Fans rätseln über mysteriöses Video

Vor knapp zehn Jahren zog sich Stefan Raab aus dem TV-Geschäft zurück: Doch jetzt deutet er mit einem Video eine Rückkehr in die Öffentlichkeit an.

Melanie Habeck / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Stefan Raab hat zwar seit einigen Jahren ein Instagram-Profil, doch für gewöhnlich passiert auf dem Kanal nicht viel. Doch am Freitag, dem 29. März, stockte den Followern des Moderators der Atem.

In einem rund 90-sekündigen Video schippert Elton mit einem Kanu auf einem See. Um ihn herum nur Wasser, Wald und Berge. Immer wieder ruft er nach Stefan Raab – und findet ihn nach einiger Zeit. Die Fans bekommen das Gesicht des 57-Jährigen zwar nicht zu sehen, doch es sind Raabs Worte, die hellhörig werden lassen.

Stefan Raab will Influencer werden

Als Elton seinen einstigen Chef sieht, sagt er: «Hier bist du! Du bist ja nur noch Haut und Knochen! Alle suchen dich!» Er schlägt vor, dass Stefan Raab nach knapp zehn Jahren TV-Abstinenz endlich mal wieder ein grösseres Projekt auf die Beine stellen sollte. Nach Raabs Abschied im Dezember 2015 ist es ruhig um ihn geworden. Der Kölner arbeitet nur noch im Hintergrund, steht nicht mehr selbst vor der Kamera.

«Es muss doch noch irgendwas geben, was du gerne werden möchtest», hakt Elton nach. Dann erklingt die Stimme des ehemaligen »TV total«-Stars: Er erklärt, dass er gerne Influencer werden würde – und hat daraufhin eine Idee:

«Pass auf Elton, wenn ich neun Millionen Follower habe, verspreche ich dir, dann mache ich wieder was.»

Stefan Raab schliesst einen Pakt mit seinem früheren Praktikanten: Elton habe drei Tage Zeit, die Social-Media-Werbetrommel für den Kölner zu rühren. Folgten ihm Stand 29. März 11.45 noch 250'000 Menschen, waren es eine Stunde später schon fast 400'000.

In den Kommentaren des Instagram-Beitrags rätseln die Fans nun, was es mit dem Video auf sich hat. Plant Stefan Raab tatsächlich ein Show-Comeback oder ist das die Vorbereitung eines Aprilscherzes? Klar ist: Viele sehnen sich nach einer Rückkehr des Showmasters. «Fernsehdeutschland braucht dich mehr als je zuvor zurück», «Nach so vielen Jahren endlich ein Lebenszeichen, das wäre ja ein Traum» und «Ich vermisse Raab so sehr, ich hatte direkt Gänsehaut», ist unter dem Video zu lesen.